Új célár érkezett az OTP-re
Új célár érkezett az OTP-re

Portfolio
Friss célár mellett vételre ajánlja az OTP részvényeit a Goldman Sachs, bár a friss célár alapján mérsékelt lehet a bankpapírban rejlő felértékelődési potenciál.

A Goldman Sachs 35 500 forinton határozta meg az OTP 12 hónapos célárfolyamát vételi ajánlás mellett.

Az elemzőház júniusban még 31 ezer forintra taksálta az OTP papírjainak értékét.

A friss célár a szerdai záróárfolyamhoz képest mindössze 3 százalékos felértékelődési potenciált feltételez.

A bankpapír árfolyama tegnap még történelmi csúcson zárt, ma viszont már 1 százalékos mínuszban van. Idén összesen 57,3 százalékot emelkedett az OTP árfolyama.

A Goldman Sachs friss célára az OTP-t követő elemzők 33 431,4 forintos átlagos célárához képest több mint 2000 forinttal magasabb - derül ki az LSEG adatbázisából.

Az OTP-t követő 13 elemző közül 10 vételre ajánlja a részvényt, 1 ajánlás van tartásra, és 2 eladásra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

