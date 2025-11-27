Új célár érkezett az OTP-re

A Goldman Sachs 35 500 forinton határozta meg az OTP 12 hónapos célárfolyamát vételi ajánlás mellett.
Az elemzőház júniusban még 31 ezer forintra taksálta az OTP papírjainak értékét.
A friss célár a szerdai záróárfolyamhoz képest mindössze 3 százalékos felértékelődési potenciált feltételez.
A bankpapír árfolyama tegnap még történelmi csúcson zárt, ma viszont már 1 százalékos mínuszban van. Idén összesen 57,3 százalékot emelkedett az OTP árfolyama.
A Goldman Sachs friss célára az OTP-t követő elemzők 33 431,4 forintos átlagos célárához képest több mint 2000 forinttal magasabb - derül ki az LSEG adatbázisából.
Az OTP-t követő 13 elemző közül 10 vételre ajánlja a részvényt, 1 ajánlás van tartásra, és 2 eladásra.
