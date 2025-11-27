  • Megjelenítés
Rátörték az ajtót az Európai Bizottságra – súlyos visszaélést gyanítanak
Rátörték az ajtót az Európai Bizottságra – súlyos visszaélést gyanítanak

Az uniós ombudsman szerint az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság megsértette saját, átlátható és bizonyítékokon alapuló jogalkotási szabályait, amikor sürgősséggel terjesztett elő több javaslatot – számolt be a Reuters.
Az ombudsman csütörtökön azzal vádolta az Európai Bizottságot, hogy a fenntarthatósági jelentéstételre, a mezőgazdaságra és az embercsempészet elleni fellépésre vonatkozó intézkedéseket sietve nyújtotta be, miközben nem követte saját, átlátható és bizonyítékokon alapuló jogalkotási előírásait.

Az uniós intézmények felügyeletét ellátó hivatal szerint az Ursula von der Leyen vezette Bizottság nem igazolta kellőképpen a sürgősséget.

Ezt egy vizsgálat megállapításai támasztják alá, amelyet klíma- és emberi jogi kampányolók panaszára indítottak.

„A hiányosságok összességében hivatali visszásságnak minősülnek” – mondta Teresa Anjinho ombudsman, aki szerint:

A jó jogalkotás bizonyos elveit a sürgősség kedvéért sem lehet feláldozni.

Az Európai Bizottság közölte, hogy alaposan megvizsgálja az ajánlásokat. Ugyanakkor fenntartja:

szilárd bizonyítékokkal támasztotta alá a felvetett problémákat és a szükséges válaszlépéseket, és döntéshozatala a konzultációk visszajelzéseire is épült.

Nyolc szervezet áprilisban benyújtott panasza szerint a Bizottság iparági lobbistákkal folytatott zárt ajtók mögötti egyeztetések után javasolta a fenntarthatósági szabályok enyhítését, még azelőtt, hogy nyilvános konzultációt tartott vagy hatásvizsgálatot készített volna a tervezett jogszabály-módosításokról.

A szervezetek csütörtökön azt is közölték, hogy bármilyen politikai megállapodásnak bizonyítékokon kell alapulnia, és összhangban kell állnia az EU klímacéljaival. "Ha ez nem biztosítható, a Bizottságnak vissza kell vonnia a javaslatát" – írták közleményükben.

