Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa- Interaktív, díjmentes online előadás
Portfolio
Az elmúlt évek egyik leggyorsabban terjedő befektetési trendje az ETF-ek térhódítása. Egyre többen fordulnak ezekhez az eszközökhöz, mert egyszerű, átlátható és költséghatékony módját kínálják a hosszú távú vagyonépítésnek. De valóban megalapozott stratégia húzódik a háttérben, vagy csupán egy újabb divathullámról van szó?

Online előadásunkon mélyebben is megvizsgáljuk, hogy mitől olyan népszerűek ezek az alapok, mikor érdemes rájuk építeni, és hogyan illeszkedhetnek egy tudatos befektető eszköztárába.

Legyen szó kezdő érdeklődőről vagy tapasztalt portfólióépítőről, webináriumunk mindenki számára hasznos, aki modern és jól átgondolt pénzügyi döntéseket szeretne hozni.

Az előadás során többek között az alábbi témákról lesz szó:

Ne maradj le – csatlakozz, és tedd meg az első lépést a tudatosabb befektetések felé!

Időpont: 2025. február 8. 19:00 - 19:45

További információ és regisztráció ITT.

Helyszín: Az internet

