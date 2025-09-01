Nagyot erősödik a forint

Erősödik a forint
Délelőtt 395,2-ig kapaszkodott a forint az euróval szemben. Ez közel 0,4%-os erősödést jelent.
Kapaszkodik a forint
Hétfőn délelőtt erősödik a forint, az euróval szemben 395,87 körül alakul az árfolyam. Ez 0,2%-os erődösét jelent a hazai deviza szempontjából.
Szép csendben megint próbálkozik a forint
Hétfő reggel 396,26-nál járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a péntek esti árfolyamhoz képest. Másfél hete 393,5 körül fordult a jegyzés, akkor majdnem egyéves csúcson járt a forint. Utána
úgy tűnt, hogy ismét a 400-as lélektani határt veheti célba az árfolyam,
398 közelében is járt, azonban úgy tűnik, hogy a dollár gyengélkedése megint jól jöhet a forintnak.
Az amerikai fizetőeszközzel régóta ellentétes pályát jár be a forint, vagyis amikor a dollár erősödik, akkor a magyar deviza általában gyengül és fordítva. Az elmúlt napokban a Fed szeptember közepén esedékes kamatdöntő ülésével kapcsolatos várakozások mozgatták a dollár árfolyamát, szakértők szerint a 25 bázispontos kamatvágás biztosra vehető, de akár az 50 bázispont is „benne lehet a kalapban”, főleg akkor, ha addig olyan adatok jönnek, melyek bátrabbá teszik a jegybank döntéshozóit. Most 1,1722 körül jár az euró-dollár jegyzés, ami 0,2%-kal magasabb a péntekinél, részben ez indokolja a forint erős hétkezdését is.
A régióban most a jövő évi költségvetésekre fókuszálnak a befektetők, a múlt héten a lengyel kormány fedte fel 2026-os terveit, majd hétfő reggelre a csehek is benyújtották a törvényjavaslatot. Ma reggelre a zloty és a korona is alig mozdult az euróval szemben.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
