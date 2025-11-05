  • Megjelenítés
Másfél éves csúcsa közelében jár a forint
Deviza

Másfél éves csúcsa közelében jár a forint

Portfolio
A forint ezen a héten már járt másfél éves csúcsán, és szerdán ismét ezt a szintet támadja az euróval szemben, árfolyama a 387-es szint közelében mozog. A hazai fizetőeszköz a dollár ellenében is tovább erősödött, mintegy 1,3 egységgel javítva pozícióját. Ráadásul nemcsak a vezető devizákkal szemben teljesít jól: a régiós valutákhoz képest is folyamatosan erősödik.
Kivár a forint az amerikai nyitás előtt

Egyelőre megpihent a forint 387 körül az euróval szemben és 337 körül a dollárral szemben.

Fontos adat jött, de nincs nagy mozgás

A vártnál jobban emelkedett az amerikai foglalkoztatottság, azonban egyelőre a dollár nem mozdult meg rá érdemben. Fontos, hogy 16 órakor ISM szolgáltatószektori BMI érkezik.

Nagyot javult az amerikai foglalkoztatottság

A vártnál nagyobb mértékben bővült az amerikai foglalkoztatottság októberben az ADP felmérése szerint. Ugyanakkor az októberi adat is kifejezetten alacsonynak számít historikus összehasonlításban.

Tovább a cikkhez
Nagyot javult az amerikai foglalkoztatottság
1,149-nél az euró-dollár keresztárfolyam

Az euró a dollárral szemben kis mértékben erősödött, 1,149-nál jár a keresztárfolyam.

387 alatt a forint

A forint-euró árfolyam már a 387-es szint alatt jár, utoljára 2024. május végén volt ilyen erős a hazai fizetőeszköz.

337 alatt a dollár

A forint-dollár árfolyam 336,9, ez 1,3 egységnyi (0,36 százalék) forinterősödés.

Másfél éve nem volt ilyen erős a forint

A forint már egy egységet erősödött az euróval szemben, az árfolyama 387-nél jár.

Ez másfél éves rekord.


387,5-nél jár az euró

Az eurót 387,5 forint körül jegyzik, ez 0,6 egységnyi forinterősödést jelent.

A cseh koronával együtt mozog a forint, a zlotyval szemben erősödik

A forint a dollárral és az euróval szemben erősödik szerdán és együtt mozog a cseh koronával. A lengyel zlotyhoz képest azonban szintén erősödik a hazai fizetőeszköz, az árfolyam 91-körül mozog.

337 felett a dollár

A forint a dollárral szemben 0,9 egységet (0,26 százalék) erősödött kora délelőttig. Árfolyama 337,2 körül mozog.

Erősödik a forint

A forint az euróval szemben 0,7 egységnyi (0,18 százalék) erősödést mutat szerdán. Árfolyama 387,5 körül jár.

Kis mértékben erősödik a forint

Szerda reggel

  • az euró 387,9,
  • a dollár 337,6 forint

körül forog a forinttal szemben.

Mind a kér deviza gyengült a magyar fizetőeszközzel szemben, azonban ez még csak néhány tized egységet jelent.

Nőttek a német ipari megrendelések, de hosszabb távon kevésbé szép a kép

A német feldolgozóiparban 1,1%-kal nőttek a megrendelések 2025 szeptemberében az előző hónaphoz képest, miközben az éves összehasonlításban 4,3%-os csökkenés mutatkozott - írta a Destatis.

Tovább a cikkhez
Nőttek a német ipari megrendelések, de hosszabb távon kevésbé szép a kép
Folytatódhat a dollár erősödése?

Az euró–dollár keresztárfolyam szerdán 1,15 alatt kezdett.

A forinttal szemben az euró gyengüléssel indított, 387,8-nál jár.

A dollár szintén gyengül a hazai devizával szemben, 337,7 körül kezdett szerda reggel.

Szerdán az MNB szeptemberi biztosítói statisztikai mérlege a biztosítási díjbevételek és befektetések révén a háztartási pénzügyi ciklusról ad keresztmetszetet, este pedig az MSCI negyedéves indexfelülvizsgálata jön,

ami egyes magyar és régiós részvények súlyváltozásán keresztül érezhető be- és kiáramlásokat indíthat.

Nemzetközi szinten az USA-ban a jelzáloghitel-igénylések, az ADP-foglalkoztatás, a délutáni BMI és ismét az ISM feldolgozóipari index a munkaerőpiaci és gyártási dinamika rövid távú képét rajzolják fel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

