Végéhez közeledik a nagy SIM-kártya csere – 150 ezer magyar ügyfél érintett

Az 50-es előhívószámmal rendelkező egykori DIGIMobil előfizetőknek november 28-29-én le kell cserélniük SIM-kártyájukat, ha továbbra is használni szeretnék a One Magyarország szolgáltatásait. A váltás egy házon belüli szolgáltatóváltásnak felel meg, miután a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. beolvadt a One Magyarország Zrt.-be, a Vodafone Magyarország jogutódjába.
A szolgáltató októberben tértivevényes levélben küldte ki az új SIM-kártyákat és a váltással kapcsolatos információkat. A folyamat során az ügyfelek adatait a volt Vodafone előfizetőket tartalmazó hálózati adatbázisba migrálják, miközben hívószámuk változatlan marad. Fontos különbség a hagyományos szolgáltatóváltáshoz képest, hogy
a díjcsomagok feltételei nem módosulnak.
A One SMS-ben tájékoztatja az érintetteket a SIM-csere szükségességéről, és felhívja a figyelmet, hogy annak elmulasztása esetén a szolgáltatás nem lesz tovább elérhető. Akik nem kapták meg vagy nem vették át az új kártyát, november 28. után bármelyik One üzletben igényelhetnek újat.
Az átállás számos előnnyel jár az előfizetők számára
A MobilMax+ előfizetők 90 napig korlátlan beszélgetést és belföldi adatforgalmat kapnak az új SIM aktiválását követően. Emellett minden ügyfél számára elérhetővé válik az EU roaming és a MobilParkolás szolgáltatás is.
A váltás ugyanakkor adminisztratív változásokkal is jár
Novemberben az ügyfelek nem kapnak számlát, decemberben viszont kettőt is. Megváltozik az ügyfélazonosító, és a jövőben csak a One online fiókban intézhetik ügyeiket. A korábbi csoportos beszedési megbízások érvényüket vesztik, helyettük a One Magyarország beszedési azonosítóját kell megadni a banknál.
A migrációs folyamattal az egykori negyedik magyarországi mobilszolgáltató nemcsak jogi, hanem technikai értelemben is megszűnik. A hálózatot korábban, 2023-ban már eladta a tulajdonos 4iG Nyrt. a Belügyminisztérium felügyelete alatt álló Pro-M Zrt-nek, azóta a DIGIMobil ügyfelek belföldi roaming keretében használhatták a Vodafone, majd a One hálózatát. A mostani átállással ez az átmeneti állapot is megszűnik.
