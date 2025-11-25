  • Megjelenítés
Döntött a világmárka: épphogy megnyitott, máris bezárják a romániai központot - Hatalmas leépítés jön
Döntött a világmárka: épphogy megnyitott, máris bezárják a romániai központot - Hatalmas leépítés jön

MTI
Bezárja romániai technológiai központját az Estée Lauder - írja a profit.ro a vállalat közleménye alapján.

Az amerikai szépségipari vállalat 2023-ban nyitotta meg az informatikai fejlesztésekkel foglalkozó bukaresti központot. Ez volt a cég harmadik ilyen központja a Long Islanden és Kuala Lumpurban működők után.

A globális tevékenységünk optimalizálását és a fogyasztók minél jobb kiszolgálását célzó folyamatos erőfeszítéseink részeként a The Estée Lauder Companies azt a nehéz döntést hozta, hogy bezárja a bukaresti technológiai központot"

- jelentette be Suzanne Sterns, a vállalat globális kommunikációs igazgatója.

A döntés 150 munkahely megszűnésével jár.

A francia L'Oréal mögött az Estée Lauder a világ második legnagyobb kozmetikumokat gyártó vállalata. A cégvezetés azt követően döntött a kollektív elbocsátások végrehajtása mellett, hogy a kereslet csökkenése miatt a 2025-ös pénzügyi évben a globális árbevétel 8, a bruttó nyereség pedig 5 százalékkal visszaesett.

A bukaresti technológiai központot a ELC Digital Technology SRL működteti. Tavaly a cég 128,539 millió lej (9,678 milliárd forint) árbevétel mellett 7,785 millió lej (586,210 millió forint) adózás előtti eredményt ért el.

