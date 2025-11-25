Kommentálta Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő az orosz-ukrán háborút lezárni hivatott béketerveket, az ezekről kiszivárgott sajtóinformációkat.

Az elmúlt napokban több orosz-ukrán háborút lezárni hivatott béketervről is jelentek meg információk a brit, amerikai és ukrán sajtóban: először egy amerikai (és orosz?), majd egy európai, végül pedig egy ukrán-amerikai béketerv részeltei jelentek meg.

A Kreml sajtótitkára, Dmitrij Peszkov véleményt mondott a különféle információkról.

Lehetetlen minden egyes ilyen sajtócikket kommentálni. A kialakult helyzetet leginkább afféle információs őrületként jellemezném – nincs is rá nagyon más mód. Valóban, rengeteg egymásnak ellentmondó információ, kijelentés és egyéb jeleni meg”

– mondta Putyin sajtófőnöke a TASZSZ hírügynökségnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images