Orbán Viktor szövetségese beveheti Franciaországot? – Megindult a küzdelem Emmanuel Macron székéért
Az Odoxa francia közvélemény-kutató első alkalommal mérte, hogy a jelenleg még csak 30 éves Jordan Bardella, a radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés elnöke nyerheti meg a 2027-es francia elnökválasztást – írja a Reuters.

A párt tényleges vezetője Marine Le Pen, aki az előző két elnökválasztáson a második fordulóban kapott ki Emmanuel Macron jelenlegi államfővel szemben. Bardella neve korábban miniszterelnök-jelöltként merült föl, de miután Le Pent – egyelőre nem jogerősen – kizárták a 2027-es indulásból, könnyen lehet, hogy végül Bardella méreti meg magát a párt színeiben.

Bardella a kihívóktól függően 36-37 százalékot szerezne az elnökválasztás első fordulójában, míg a második fordulót bárkivel szemben megnyerné.

Bár hivatalos jelöltek még nincsenek a 2027 tavaszán esedékes választásra, a közvélemény-kutató több potenciális jelölt népszerűségét is mérte, így a szélsőbaloldali vezetőét, Jean-Luc Mélenchonét, a szocialista Raphaël Glucksmannét, valamint Macron két korábbi miniszterelnökéét, Édouard Philippe-ét és Gabriel Attalét.

A felmérés szerint Bardella a második fordulóban 74 százalékkal győzne Mélenchonnal szemben, míg Philippe-et jóval kisebb arányban, 53 százalékkal győzné le.

Emmanuel Macron elnök népszerűsége eközben mélypontra került, és az utóbbi időben egyre többször merül fel, hogy akár előrehozott elnökválasztásra is sor kerülhet.

Bardella jelenleg európai parlamenti képviselő, a Patrióták frakciójának vezetője, amelyben többek között a Fidesz is helyet foglal.

Címlapkép forrása: Alessandro Bremec/NurPhoto via Getty Images

