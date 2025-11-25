Elmondta Macron, milyen kikötései vannak az ukrajnai béketerv kapcsán

Békét akarunk, de nem olyan békét, ami egyenlő a kapitulációval

– fogalmazott egy interjúban a köztársasági elnök.

Hozzátette, csak az ukránok dönthetik el, milyen területi engedményeket hajlandóak tenni.

Ami az asztalra került, képet ad arról, hogy mi lenne elfogadható az oroszok számára. Ez azt jelenti, hogy ezt kell elfogadniuk az ukránoknak és az európaiaknak? A válasz nem

– jegyezte meg Macron.

A francia államfő szerint

Ukrajna első védelmi vonala az Oroszországgal való béke esetén a saját hadseregének újjáépítése lenne, és ennek nem lehetnek korlátai.

A 28 pontos amerikai béketerv szerint az ukrán haderő létszámát 600 ezer főben kellene maximálni. Az európai béketerv szerint a haderő maximális létszáma 800 ezer fő lenne, békeidőben.

Macron azt is elmondta, hogy a befagyasztott orosz vagyon Európában van, és csak Európa dönthet arról, hogy mi történjen vele.

Arra a kérdésre, hogy hajlandó-e Washingtonba utazni, hogy segítsen egy jobb megállapodás kidolgozásában, Macron azt válaszolta, hogy jelenleg nincs ilyen terve.

