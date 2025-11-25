Palkovics László üzent: így néz ki Magyarország mesterterve a mesterséges intelligenciával

A mesterséges intelligencia már nem a jövő ígérete, hanem a jelen eszköze, amely természetes részét képezi mindennapjainknak. Az MI jelen van mobiltelefonjainkban, autóinkban, a számunkra megjelenő hirdetésekben, valamint az egészségügyi ellátás és a közigazgatási ügyintézés során is.

Egy globális strukturális forradalom zajlik, amelyben az adat, a tudás és az algoritmus jelenti az új gazdasági tőkét

- hangzott el Palkovics László nyitóüzenetében.

Magyarország az elmúlt években olyan fejlődési pályára lépett, amelynek középpontjában a digitalizáció és a mesterséges intelligencia áll. A magyar MI stratégia egyik legfontosabb célkitűzése, hogy

a technológia ne elszigetelt kísérlet maradjon, hanem beépüljön a gazdaság, az ipar, az oktatás és a közigazgatás szövetébe.

A következő évtized legnagyobb kihívása nem a termelés gyorsasága, hanem az alkalmazkodóképesség lesz, amelyben a mesterséges intelligencia kulcsszerepet játszik.

A 2025 és 2030 közötti időszakra vonatkozó magyar MI stratégia három alapelvre épül:

adatvezérelt döntéshozatalra, AI First szemléletre, valamint felelősségteljes innovációra.

E pillérek mentén Magyarország nem csupán szabályozóként, hanem aktív fejlesztőként lép fel, egyensúlyt teremtve a szuverenitás és a nemzetközi integráció között Palkovics László szerint.

A hazai MI-fejlesztés számos konkrét projektben ölt testet. A kkv-döntéselőkészítő projekt az adatalapú vállalati döntéshozatalt támogatja.

A szemantikai interoperabilitás projekt biztosítja, hogy a különböző állami és üzleti adatbázisok közös nyelvet beszéljenek.

Az EESZT adatvagyon-hasznosítási projekt az egészségügyi adatok kutatási és ipari célú feldolgozását teszi lehetővé.

A magyar nyelvi és kulturális modell pedig a digitális szuverenitás és a kulturális örökség megőrzésének záloga.

Az MI jelenleg három területen hoz jelentős áttörést az üzleti életben:

a termelés és Ipar 4.0 területén,

a szolgáltatások és ügyfélkapcsolatok terén,

valamint a vezetői döntéshozatalban.

A magyar vállalatok számára az MI-be való beruházás nem kockázat, hanem lehetőség a hatékonyság növelésére, a működési költségek csökkentésére és új piacok elérésére.

A technológia elterjedése természetesen új kérdéseket is felvet az adatvédelem, a bizalom, a felelősség és az átláthatóság terén. A magyar kormány és szakmai partnerei célja, hogy a fejlesztések a biztonság, az etika és a megbízhatóság egyensúlyára épüljenek, valamint hogy a szabályozási környezet ne akadályt, hanem előnyt jelentsen a vállalatok számára.

A stratégia alapvetése, hogy az MI nem elveszi a munkát, hanem átalakítja azt, felszabadítva az embert a monoton feladatok alól. A cél, hogy egymillió magyar munkavállalót készítsenek fel a mesterséges intelligenciával való hatékony együttműködésre, ezzel is szolgálva a fejlődést, az értékteremtést és a társadalmi jólétet - üzente Palkovics László.

