Hullámvasúton a forint

A forint csütörtök reggel 363,3-nál járt az euróval szemben, ez 0,2 százalékos erősödést jelentett tegnaphoz képest. A kora reggeli órákban 363 alatt is járt a jegyzés, majd onnan kicsit visszagyengült a forint, de így is

újabb lendületet vehet a forint erősödése.

A magyar deviza a vasárnapi parlamenti választások után kezdett intenzív erősödésbe, négyéves csúcsra ment az euróval és a dollárral szemben. A befektetők arra számítanak, hogy a kétharmados többségű Tisza-kormánytól piacbarátabb, kiszámíthatóbb gazdaságpolitikára és Európa-párti külpolitikára lehet számítani. Emellett a Tisza Párt a kampányban zászlajára tűzte az euró bevezetését, ami szintén pozitív üzenet a befektetők felé. Szerdán Kármán András, a párt pénzügyminiszter-aspiránsa Varga Mihály jegybankelnökkel tárgyalt, és megegyeztek abban, hogy az euró a magyar gazdaság érdekeit szolgálná, ez további lökést adhat a forintnak.

A dollárral szemben is többéves csúcsra kapaszkodott a forint, most 308,2-nél jár az árfolyam, így a további forinterősödés akár a lélektani 300-as szint felé is tolhatja lefelé a jegyzést.

Az euró-dollár továbbra is 1,18 körül jár, a nemzetközi devizapiaci mozgásokat most elsősorban a közel-keleti konfliktus hírei mozgatják. Az elmúlt napok enyhülése gyengítette a dollárt, hiszen nőtt a kockázatvállalási hajlandóság a piacon.

Ma délelőtt az Eurostat a márciusi inflációs adatokat publikálja, míg a nap második felében Amerikából munkaerőpiaci statisztikák érkeznek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images