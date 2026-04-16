LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Hullámvasúton a forint
Deviza

Portfolio
Csütörtök hajnalban ismét erősödött a forint az euróval szemben, így 363 alatt járt a jegyzés, reggel azonban kissé gyengült a kurzus. A kormányváltás kapcsán továbbra is optimisták a befektetők, illetve az elmúlt napokban elkezdték árazni az euróbevezetés kilátásait.
364

Reggel kissé gyengült a forint, 363 közeléből 374-ig szaladt a kurzus. Könnyen lehet, hogy az elmúlt napok nagy erősödése után egy kisebb profitrealizálást látunk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megint belevettek a forintba – Jön az erősödés második köre?

A forint csütörtök reggel 363,3-nál járt az euróval szemben, ez 0,2 százalékos erősödést jelentett tegnaphoz képest. A kora reggeli órákban 363 alatt is járt a jegyzés, majd onnan kicsit visszagyengült a forint, de így is

újabb lendületet vehet a forint erősödése.

A magyar deviza a vasárnapi parlamenti választások után kezdett intenzív erősödésbe, négyéves csúcsra ment az euróval és a dollárral szemben. A befektetők arra számítanak, hogy a kétharmados többségű Tisza-kormánytól piacbarátabb, kiszámíthatóbb gazdaságpolitikára és Európa-párti külpolitikára lehet számítani. Emellett a Tisza Párt a kampányban zászlajára tűzte az euró bevezetését, ami szintén pozitív üzenet a befektetők felé. Szerdán Kármán András, a párt pénzügyminiszter-aspiránsa Varga Mihály jegybankelnökkel tárgyalt, és megegyeztek abban, hogy az euró a magyar gazdaság érdekeit szolgálná, ez további lökést adhat a forintnak.

A dollárral szemben is többéves csúcsra kapaszkodott a forint, most 308,2-nél jár az árfolyam, így a további forinterősödés akár a lélektani 300-as szint felé is tolhatja lefelé a jegyzést.

Az euró-dollár továbbra is 1,18 körül jár, a nemzetközi devizapiaci mozgásokat most elsősorban a közel-keleti konfliktus hírei mozgatják. Az elmúlt napok enyhülése gyengítette a dollárt, hiszen nőtt a kockázatvállalási hajlandóság a piacon.

Ma délelőtt az Eurostat a márciusi inflációs adatokat publikálja, míg a nap második felében Amerikából munkaerőpiaci statisztikák érkeznek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

