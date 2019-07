A legjobb lakáshitelre fáj a fogad? Ne keress tovább, megtaláltuk!

Lakossági roadshow az új családtámogatásokról Budapesten, Debrecenben, Győrben, Szegeden és Pécsett! Általános és személyre szabott tájékoztatással várunk mindenkit július második felében a babaváró hitel, a falusi CSOK és a kibővített CSOK tudnivalóiról! ÁTTEKINTÉS

JELENTKEZÉS

Július 1-jével változott az adósságfékszabály

a kevesebb mint 5 éves kamatperiódusú lakáshitelek törlesztőrészlete nem haladhatja meg a nettó jövedelem 25%-át,

a legalább 5, de kevesebb mint 10 éves kamatperiódusú lakáshitelek törlesztőrészlete nem haladhatja meg a nettó jövedelem 35%-át,

a legalább 10 éves kamatperiódusú és a végig fix kamatozású lakáshitelek törlesztőrészlete pedig nem haladhatja meg a nettó jövedelem 50%-át.

Mielőtt belevágnánk, érdemes felidézni, hogy az MNB adósságfékszabályai tavaly október 1-je óta figyelembe veszik a kamatkockázatot, ezáltal a törlesztőrészletek lehetséges emelkedését is. A gyakrabban változó kamatozású lakáshitelek felvételére ezért szigorúbb szabályok vonatkoznak. Meg is lett az eredménye a szigorításnak: idén tavasszal a lakáshitelek közel 97%-át már legalább 5 éves kamatperiódussal vették fel a magyarok.A jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóra (JTM) vonatkozó MNB-szabályok kimondják, hogy (adóstársak esetén együttes jövedelmet figyelembe véve)Legalább 500 ezer forint nettó jövedelem esetén ezek a számok magasabbak: rendre 30%, 40%, illetve 60%. A szabályozás július 1-jével változott meg, addig ez a határ 400 ezer forint volt. Érdemes tudni, hogy a bankok nem kötelesek e határokig elmenni, a fentieknél jóval szigorúbb jövedelemkorlátokat is alkalmaznak.

Melyek a legjobb lakáshitelek?

Az alábbiakban 10 millió forintos hitelösszeggel, 20 éves futamidővel, 300 ezer forintos nettó jövedelemmel és a hitelnyújtóhoz történő jövedelemátutalás mellett mutatjuk be az egyes bankok legkedvezőbb elérhető lakáshiteleit. Pénzcentrum kalkulátora és a Bank360.hu gyűjtése azt mutatja, hogy a legalacsonyabb kamatozású lakáshitelt ma az Oberbank nyújtja Magyarországon, az 1,95%-os elérhető kamathoz 2,2%-os THM társul. Persze ez a hitel kockázatos: a törlesztőrészlet 3 havonta változhat.

Ha viszont 6 hónapos kamatperiódusú lakáshitelt választunk, kamat alapján a Takarék Csoport, THM alapján a Budapest Bank hitele került az első helyre. Nem elérhetetlen itt sem a 3% alatti THM.

A 12 hónapos kamatperiódus mellett a CIB Bank 2,81%-os THM-mel rendelkező lakáshitele került az első helyre.

Jóval hosszabb, 5 éves kamatperiódus esetén az Oberbank 3,73%-os THM-mel bíró lakáshitele győzött.

A még biztonságosabbnak mondható, 10 éves kamatperiódus mellett THM alapján a Budapest Bank, kamat alapján az Oberbank tanyázik az első helyen.

A lehető legbiztonságosabb, végig fix kamatozású lakáshitelek körében a K&H az első 5,8%-os THM-ével.

Személyre szabottabb ajánlathoz a Pénzcentrum kalkulátorát javasoljuk használni.