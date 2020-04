A vírus talán még nem, de az éhezés már beköszöntött a falu szélére - képriport a Cserehátból

Stiller Ákos, a Portfolio fotóriportere április közepén Magyarország legszegényebb térségébe, Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részére, a Cserehátba kísérte el az Age of Hope Gyermekvédelmi Alapítványt. Az ország legészakibb településein nagy a baj: sokan vesztették el munkájukat az elmúlt hetekben, az itt élők ráadásul méginkább ki vannak szolgáltatva az élelmiszerárak emelkedésének.

"Hagyományosan karácsonykor nyílik meg leginkább az emberek szívcsakrája, akkor segítenek legszívesebben. Olyankor adományturnénk során 7-8 helyre jutunk el, és ugyanennyi közösség jelzi még, hogy segítségre lenne szüksége, ahová már sajnos nem tudunk eljutni."

Most 70 település kért segítséget, akkora a baj. Ilyen durva helyzetet még nem tapasztaltunk, most azok is elvesztették a munkájukat, akik a legszorgalmasabbak voltak.

- mondja Tóth Ákos, az Age of Hope Gyermekvédelmi Alapítvány vezetője, akit április közepén kísértünk el a Cserehátba: Tornanádaskára és Hegymegbe.

Önkéntesek sorban rakodják be az adományokat egy Tornanádaska szélén fekvő család otthonába. Tavasz végéig még több adománykörutat tervez az alapítvány. Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Tisztító-, tisztálkodó- és fertőtlenítőszerekből most több érkezik. Flakonos hypo helyett könnyebben szállítható hypoport visznek, annak gazdaságosabb a szállítása. A szakemberek attól tartanak, hogy ahol több család lakik egy házban, ott könnyebben berobbanhat a vírus. Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Távolságtartás, amennyire csak lehetséges. Egyszerre csak egy ember mehet át a furgonok által körbezárt udvaron, ahol a korábban kiosztott IKEA-zsákokba pakolják az adományokat az önkéntesek. Folyamatosan hallatszik a nyugtatás: "Aki fel lett írva, annak jutni is fog." Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Toldi Elemérné cipeli haza az adományokat. Unokáit egyedül neveli férjével, pár utcával arrébb lévő házukban. Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Beri Zsuzsanna úgy érzi, ők a szerencsésebbek közé tartoznak: férjének megvan az állása az építőiparban Budapesten, épp egy kórházban végez bontási munkálatokat. Ő maga közmunkásként dolgozik, két gyereke után kap 26 600 forint családi pótlékot. A gyerekek otthonról tanulnak, de ételt kapnak az iskolából: "Ma épp diós tésztát hozott haza a Ricsi". Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Tartós élelmiszerek mellett most mandarin is érkezett. "Régóta jelen lévő probléma a minőségi éhezés: van mit enni, de az rossz minőségű. Cukor, liszt, zsír, ezek vannak, de kevés a vitamin." - mondja Tóth Ákos. Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Tóth Elemérné pakol ki szatyrából otthon. Az élelmiszerárak drágulása a szegényeket még jobban sújtja, akik pedig nem tudnak nagyobb áruházakban bevásárolni, azok még jobban ki vannak szolgáltatva az árak emelkedésének. Tornanádaskán 320 forint volt egy kiló kenyér, most van, hogy már 450 forintba is kerül. Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Foci az udvaron. Tornanádaska büszkélkedhet Magyarország legészakibb vasútállomásával, ennek megfelelően gyakorlatilag mindentől messze van, a munkahelyektől is. Legtöbben Budapestre járnak fel az építőiparban dolgozni, illetve más, időszakos munkákra. A vírus okozta leállások pedig pont a legkevésbé képzett réteget érintik a legjobban, itt a legmagasabb az elbocsátások száma is. Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Közben már az utolsó csomagokat osztják ki a falu végén. Marad még pár utolsó utáni csomag, utána a szemetesbe kerülnek a kesztyűk, jön a mostanában rituálissá vált fertőtlenítős kézmosás, majd a következő falu. Fotó: Stiller Ákos/Portfolio