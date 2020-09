Üzleti adattudomány és Viselkedéselemző szakok jönnek a Corvinuson

Veres Dóra Cikk mentése Megosztás

A Budapesti Corvinus Egyetemen több szak is megújult és a jövőben is jelentős változásokra számíthatnak a diákok. Szabó Lajos oktatási rektorhelyettes a Portfolio-nak többek között arról beszélt, miért volt szükség az újításra, mit is takar ez pontosan és kitért arra is, mire számíthatnak az egyetem jelenlegi és jövendőbeli hallgatói.