Még mindig van növekedés a magyar felhőpiacban: mi lehet az irány?

A nyitottság és a digitalizáció foka is kifejezetten jó a magyar vállalkozásoknál, ám jellemzően kivárnak, amíg az új megoldások elérhető áron kaphatók, és egyelőre gyanakvóak a felhővel kapcsolatban is. Ez utóbbi éppen mostanában változik, a fordulat, valamint a közép-európai régió pedig nagy lehetőségeket jelent a UNIT4-ból 25 év után kiváló cégnek is, amely a térségre kíván koncentrálni a jövőben.

A magyar vállalatirányítási rendszerek szférája alapvetően egy követő piac, összességében megfigyelhető, hogy 4-5 évvel követi az amerikai trendeket és 2-3 évvel a nyugat-európaiakat – mondta el a Portfolio-nak Pinke Szilárd, az ERP2U csoport egyik igazgatója és CSO-ja. A cégvezető szerint az idei év ugyanakkor áttörést hozott a felhőt övező hozzáállásban, a régió kkv- és multicégeinél egyaránt növekszik az ilyen megoldások elfogadottsága.

Amerikában és más nyugati országokban már az a furcsa, ha valamit nem felhőben valósítanak meg, idehaza ez a fordulat mintha most indult volna csak el.

Magyar piac: előnyök és hátrányok

Ezzel együtt a magyar piac meglehetősen komplex, néhány előnnyel, ám nagymértékű árérzékenységgel. „A hazai szektor egy kifejezetten alulárazott piac, még a régióhoz képest is. A magyar cégek még mindig sokkal kevesebbet költenek ERP-re, általában a felét, mint a lengyelek, és a negyedét, mint ami Nyugat-Európában megszokott.

Ez kihat a piac karakterisztikájára is, megjelenik az ügyfelek várakozásaiban is, az elvárás az, hogy kevesebbe kerüljön egy projekt, mint tőlünk nyugatabbra.

Pinke Szilárd, az ERP2U csoport egyik igazgatója és CSO-ja

Pinke Szilárd szerint így sem mondható, hogy a magyar piac alulfejlett, mert például az általános digitalizációban a magyar cégeknek az elvárásai és a gyakorlata is előrébb jár, mint a nyugat-európai gyakorlat. A szállítói számlák feldolgozása, digitális tárolása, a digitális aláírás elterjedése sok esetben nagyobb idehaza, mint nyugaton, amelynek fő oka a magyar vállalkozások költséghatékonyságra való törekvése. „Ez kihat az ERP piacra is. Itthon a vállalatirányítási rendszerek bevezetések hatékonysága is jobb, ugyanazt a munkát kevesebb emberrel végzik el a régióban a multicégek is, és a magyar vállalatok is. A felhőben tehát le vagyunk maradva, de a digitalizációban nem” – összegezte a helyzet ellentmondásosságát a cégvezető.

Várnak a jó árakra

A hazai piac követő jellegének hátterében nem a magyar vállalkozók attitűdje áll, inkább kereskedelmi okai vannak.

Amikor egy új termék jelenik meg a kínálatban, jellemzően elsőként a fejlesztők a legnagyobb, legdrágább piacra viszik, ennek megfelelő árazással.

Éveknek kell eltelnie, mire megjelenik egy olyan kompetitív árazás, amit a magyar szereplők már versenyképesnek, elfogadhatónak ítélnek meg. „Kétségkívül léteznek konzervatív magyar cégvezetők, de a többség a tapasztalatom szerint nyitott az új megoldásokra, csak vár a megfelelő árazásra.”

Elfogadottabb lesz a felhő

Ez a nyitottság most a felhőtechnológiák felé fordul. Míg a hazai piac éveken át kisebb-nagyobb merevséggel igyekezett ellenállni a felhő terjedésének, eleve visszautasítva az ilyen irányú javaslatokat, ma már kérnek árajánlatot erre is. A magyar vállalkozások körében tehát a fokozott digitalizáció mellett is van előrelépési lehetőség, a legnagyobb növekedési tartalék a felhőalapú szolgáltatások, az ilyen elven működő vállalatirányítási rendszerekben van.

Felosztották a piacot

Erre igyekszik reagálni a 25 éves múltra visszatekintő UNIT4-ból egy menedzsment buyout révén kiváló ERP2U is. A UNIT4 egy közepes méretű gyártónak számít a világpiacon, elsősorban az államigazgatást, a szolgáltató vállalatokat, nonprofit szektort, felsőoktatást célozza meg, és döntően a fejlett piacokon, így például az USA-ban, Nyugat-Európában, Ausztráliában, Szingapúrban vannak partnerei.

Az évtizedek után kiváló ERP2U azonban éppen a közép-európai piac említett komplexitása miatt a közelebbi régióra fog koncentrálni.

„Az egész átalakulásnak is az az alapvető mozgatórugója, hogy ezt a komplex magyar és nagyon nagy rugalmasságot igénylő régiós piacot a nyugaton jellemző fejlett piaci logikával nehezen lehet hatékonyan kiszolgálni. Itt mások az árak, az elvárások, a szerződéses viszonyok, mint nyugaton. Hogy csak egy példát említsek, a magyar piacon például jellemzően projektszerződések vannak, ami a mai napig nem jellemző nyugaton.”

A tervek szerint tehát míg a fejlett piacokon és – lengyel fejlesztő és support központja miatt - Lengyelországban marad a UNIT4, addig az ERP2U regionális szereplő lesz, és a két cég a továbbiakban partnerként működik együtt.

Utóbbi a 25 éves tapasztalatot és a helyi piacismeretet hasznosítva kíván növekedni alapvetően a nagy lehetőségeket tartogató közép-európai piacon, de a partnerség miatt nyilvánvalóan lesznek majd földrajzilag távolabbi projektek is a cég életében.

Szolgáltatók és gépi tanulás

A megcélzott ügyfélkör is ehhez igazodna. A cég jövendőbeli ügyfelei közül az egyik fő csoport a kifejlett, közepes szolgáltató vállalati szegmens. Ezek a magyar piacon nagynak, nemzetközi szinten inkább közepes méretűnek számító pénzintézetek és szolgáltató vállalatok, például gépjárműbérlők, ingatlanüzemeltetők, ingatlanberuházók vagy biztosítók, vagyis összességében minden, ami nem a klasszikus termelő-gyártó vállalatokat jelenti.

Ezeknek a cégeknek a jellemzője, hogy valamilyen front office rendszerekkel rendelkeznek, amikhez szolgáltatásalapon kell nagyon erős back office rendszert illeszteni. Ebben a szolgáltató szegmensben elsősorban az integrált back office-t szolgáltatjuk ezeknek a szereplőknek.

A másik nagy csoportot a nagyobb magyar termelő KKV-cégek jelentenék, számukra teljes ERP-megoldást tudunk nyújtani.

Pinke Szilárd szerint az idei évük leginkább az átalakulásról szól, ám már idén is dinamikus forgalombővülésre számítanak, és növekedni fog a létszám is.

A jövőben az ERP2U célja lesz az is, hogy új technológiákat, megoldásokat honosítson meg a magyar piacon.

Az új felhő megoldások az összekapcsolódó IT szolgáltatások révén új lehetőségeket is hoznak. Az automata folyamatok, standard eszközként üzleti folyamatba épülő gépi tanulás, chat és hang funkciók elérhetősége mind-mind olyan elemek, amelyek jelentősen javítják a vállalatirányítási rendszerek hatékonyságát.

Technológiai oldalon a UNIT4-nak a legújabb ERP technológiája egy olyan platform, ami teljesen digitális technológia, ennek keretein belül pedig egy teljesen eltérő ügyfélkiszolgálás valósul meg. „Ezt úgy lehet elképzelni, hogy képernyő helyett egy adott ponton chatkommunikáció van, a másik végén hang, a harmadik végén egy testre szabott képernyő, amelyet machine learning szolgáltatások egészítenek ki. Ezek az implementációk már zajlanak külföldön, technológiai célunk, hogy ezt a magyar szolgáltatói piacon meghonosítsuk.

IT vállalatként nem csak pénzügyi céljaink vannak, hanem szeretnénk trendformálók is lenni a magyar piacon

– fogalmazott Pinke Szilárd.

A cikk megjelenését az ERP2U támogatta.

Fotó: Getty Images, Mónus Márton