  • Megjelenítés
Lépést tartani az ESG-követelményekkel immár nem pusztán opció – Küszöbön a fenntarthatóság csúcseseménye
Gazdaság

Lépést tartani az ESG-követelményekkel immár nem pusztán opció – Küszöbön a fenntarthatóság csúcseseménye

Portfolio
A klímakockázatok növekedésével a gazdaság szereplői kénytelenek egyre nagyobb elvárásoknak kell megfelelni mind szabályozói, mind piaci oldalról, így elengedhetetlen, hogy fenntarthatósági fronton folyamatosan naprakész információkkal rendelkezzenek. A Sustainable World 2025 konferencia a zöld gazdasági aspektusok széles spektrumát állítja a szakmai program középpontjába, és ismét díjazza az év leginnovatívabb vállalatait a Green Awards keretében.

A Sustainable World konferencia az elmúlt években a hazai fenntarthatósági szektor meghatározó fórumává és találkozóhelyévé vált. Az esemény azért is megkerülhetetlen, mert a szabályozói és piaci terep állandóan változik, legyen szó az ESG-riporting kötelezettségek AI-alapúvá alakulásáról, vagy akár az ESG-minősítések továbbra is átláthatatlan dzsungeléről.

Gazdag menü

Az idei Sustainable World konferencián ínyencek és spontán érdeklődők egyaránt megtalálják számításukat, hiszen a menü rendkívül gazdag témafelhozatalt tartalmaz:

  • Fenntarthatóság és az ESG kezelése a magyar gazdasági életben
  • A CSRD és az ESG-törvény egyszerűsítése
  • Átállási kockázatok és új zöld technológiák
  • Magyarország optimális energiamixe
  • Körforgásos gazdaság és hatékony vállalati működés
  • Munkaerőhiány kezelése és ESG-szakemberek képzése
  • Fenntarthatósági kommunikáció és brandépítés
  • Fenntartható ellátási láncok kialakítása

Portfolio Sustainable World 2025
Minden egy helyen a fenntarthatóságról. Biztosítsa be helyét most!
Információ és jelentkezés

A klímakockázatok prizmáján át

A nyitó szekcióban többek között arról lesz szó, hogyan érinti Magyarország gazdaságát a zöld átállási cél, amiről Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára értekezik. A kapcsolódó vállalatvezetői kerekasztal még részletesebben kifejti a témát az alábbi kiváló szakemberek részvételével:

A zöld pénzügyekkel külön szekció foglalkozik – nem véletlenül. A zöld kompatibilis finanszírozás ugyanis immár kulcstényező, és ezért is muszáj tudatában lenni annak, hogyan forog a bankok agya e téren.

  • Milyen klímakockázatokkal (fizikai és átállási) számol és modellezik a pénzügyi szektor?
  • Milyen új kockázatokat kell beárazni?
  • Milyen lépésekre készül a központi bank és mi a kereskedelmi bankok hitelkihelyezési stratégiája?

Ezek a kérdések lesznek terítéken. Nagy Orsolya, a Debreceni Egyetem környezetvédelmi szakjogásza pedig részletesen beszél a klímakockázatok modellezéséről, a hitelezésben megjelenő zöld szempontokat pedig panelbeszélgetés feszegeti az alábbi szakértők közreműködésével:

  • Gólya Szilvia, vezető, OTP Bank Zöld Kompetencia Központ
  • Nagy Árpád, finanszírozási és treasury igazgató, MVM
  • Suba Levente, fenntarthatósági vezető, K&H Csoport
  • Tölgyes Ágnes, CFO, Fenntarthatóságért felelős igazgatósági tag, Allianz Hungária

Riporting volt, riporting lesz

Az ESG riporting oldalán azt láthatjuk, hogy bár uniós szinten a közzétételi kötelezettségek várhatóan lényegesen lazulnak, szigorodó kockázatkezelési követelményekkel kell számolni.

  • Melyek most a riportkészítés legnagyobb kihívásai a fenntarthatósági szakértők szerint?
  • Hogyan segít a digitalizáció az adatgyűjtésben?
  • Hogyan foghatók meg a társadalmi szempontok vagy éppen a CSR-programok üzleti haszna a jelentésekben?
  • Milyen előnyökkel járhatnak az ESG-minősítések a szervezetek számára? 

Szakértőink e kérdések mentén osztják meg gondolataikat. Így többek között Varga Eszter, a Dun & Bradstreet Senior Solution Sales Advisora az új alapokra helyett szállítóminősítésről tart előadást, a riporting kihívásokról pedig kerekasztalban fejti ki véleményét az alábbi szakembergárda:

Hadra fogni a zöld energiát

Ha fenntarthatóság, akkor szinte azonnal a zöld energiára asszociálunk. A programban ezért is kaptak helyet olyan előadások, amelyek a tiszta energia felhasználásához kötődő bevált praktikákat ecsetelik.

Szó lesz a PPA-k stratégiai szerepéről Pokol László, a Green Cloud Platform vezérigazgatója révén csakúgy, mint hogy hogyan takarítsunk meg úgy energiát, hogy ne csak az ESG-vezető, hanem a pénzügyi vezető is örüljön − ez utóbbit Pál Péter, a Re-Energy ügyvezető igazgatója jóvoltából.

Magyarország zöld energiamixét panelbeszélgetésben vesszük górcsó alá Beck Zsófia, a BCG kelet-közép európai energiaiparért felelős ügyvezető-igazgató partner és az integrált energiaközmű szegmens globális vezetője, Novák Csaba, a Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke és Pokol László, a Green Cloud Platform vezérigazgatója részvételével, és az EKR aukció hatásai elemzésének is dedikált beszélgetést szentelünk olyan résztvevőkkel mint:

Díjátadóval koronázzuk meg a napot

Mindez persze csak ízelítő a rendkívül gazdag, egész napos szakmai programból, amely az érdeklődőket várja szeptember 4-én a Marriott Hotelben.

Fontos még, hogy a Portfolio és a Green Cloud közös Green Awards eseménye idén negyedik alkalommal, immár 7 kategóriában díjazza azokat a cégeket, amelyek a legtöbbet tették le az asztalra környezetvédelmi, fenntarthatósági és irányítási fronton.

Ne maradjon le erről a kihagyhatatlan eseményről! Regisztráljon még ma a Sustainable World 2025 konferenciára, és legyen részese a fenntartható jövő formálásának!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
áruház-élelmiszer-fogyasztás-kiskereskedelem
Gazdaság
Reagáltak a nagy boltláncok az árrésstop meghosszabbítására
Pénzcentrum
Ezért ne tedd el rögtön, a talált pénzt: súlyos árat fizet, aki megtaláló helyett tolvaj lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility