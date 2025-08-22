Lépést tartani az ESG-követelményekkel immár nem pusztán opció – Küszöbön a fenntarthatóság csúcseseménye

A Sustainable World konferencia az elmúlt években a hazai fenntarthatósági szektor meghatározó fórumává és találkozóhelyévé vált. Az esemény azért is megkerülhetetlen, mert a szabályozói és piaci terep állandóan változik, legyen szó az ESG-riporting kötelezettségek AI-alapúvá alakulásáról, vagy akár az ESG-minősítések továbbra is átláthatatlan dzsungeléről.

Gazdag menü

Az idei Sustainable World konferencián ínyencek és spontán érdeklődők egyaránt megtalálják számításukat, hiszen a menü rendkívül gazdag témafelhozatalt tartalmaz:

Fenntarthatóság és az ESG kezelése a magyar gazdasági életben

A CSRD és az ESG-törvény egyszerűsítése

Átállási kockázatok és új zöld technológiák

Magyarország optimális energiamixe

Körforgásos gazdaság és hatékony vállalati működés

Munkaerőhiány kezelése és ESG-szakemberek képzése

Fenntarthatósági kommunikáció és brandépítés

Fenntartható ellátási láncok kialakítása

A klímakockázatok prizmáján át

A nyitó szekcióban többek között arról lesz szó, hogyan érinti Magyarország gazdaságát a zöld átállási cél, amiről Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára értekezik. A kapcsolódó vállalatvezetői kerekasztal még részletesebben kifejti a témát az alábbi kiváló szakemberek részvételével:

A zöld pénzügyekkel külön szekció foglalkozik – nem véletlenül. A zöld kompatibilis finanszírozás ugyanis immár kulcstényező, és ezért is muszáj tudatában lenni annak, hogyan forog a bankok agya e téren.

Milyen klímakockázatokkal (fizikai és átállási) számol és modellezik a pénzügyi szektor?

Milyen új kockázatokat kell beárazni?

Milyen lépésekre készül a központi bank és mi a kereskedelmi bankok hitelkihelyezési stratégiája?

Ezek a kérdések lesznek terítéken. Nagy Orsolya, a Debreceni Egyetem környezetvédelmi szakjogásza pedig részletesen beszél a klímakockázatok modellezéséről, a hitelezésben megjelenő zöld szempontokat pedig panelbeszélgetés feszegeti az alábbi szakértők közreműködésével:

Bogdán Krisztina, vezérigazgató, ING Bank

Gólya Szilvia, vezető, OTP Bank Zöld Kompetencia Központ

Nagy Árpád, finanszírozási és treasury igazgató, MVM

Suba Levente, fenntarthatósági vezető, K&H Csoport

Tölgyes Ágnes, CFO, Fenntarthatóságért felelős igazgatósági tag, Allianz Hungária

Riporting volt, riporting lesz

Az ESG riporting oldalán azt láthatjuk, hogy bár uniós szinten a közzétételi kötelezettségek várhatóan lényegesen lazulnak, szigorodó kockázatkezelési követelményekkel kell számolni.

Melyek most a riportkészítés legnagyobb kihívásai a fenntarthatósági szakértők szerint?

Hogyan segít a digitalizáció az adatgyűjtésben?

Hogyan foghatók meg a társadalmi szempontok vagy éppen a CSR-programok üzleti haszna a jelentésekben?

Milyen előnyökkel járhatnak az ESG-minősítések a szervezetek számára?

Szakértőink e kérdések mentén osztják meg gondolataikat. Így többek között Varga Eszter, a Dun & Bradstreet Senior Solution Sales Advisora az új alapokra helyett szállítóminősítésről tart előadást, a riporting kihívásokról pedig kerekasztalban fejti ki véleményét az alábbi szakembergárda:

Hadra fogni a zöld energiát

Ha fenntarthatóság, akkor szinte azonnal a zöld energiára asszociálunk. A programban ezért is kaptak helyet olyan előadások, amelyek a tiszta energia felhasználásához kötődő bevált praktikákat ecsetelik.

Szó lesz a PPA-k stratégiai szerepéről Pokol László, a Green Cloud Platform vezérigazgatója révén csakúgy, mint hogy hogyan takarítsunk meg úgy energiát, hogy ne csak az ESG-vezető, hanem a pénzügyi vezető is örüljön − ez utóbbit Pál Péter, a Re-Energy ügyvezető igazgatója jóvoltából.

Magyarország zöld energiamixét panelbeszélgetésben vesszük górcsó alá Beck Zsófia, a BCG kelet-közép európai energiaiparért felelős ügyvezető-igazgató partner és az integrált energiaközmű szegmens globális vezetője, Novák Csaba, a Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke és Pokol László, a Green Cloud Platform vezérigazgatója részvételével, és az EKR aukció hatásai elemzésének is dedikált beszélgetést szentelünk olyan résztvevőkkel mint:

Díjátadóval koronázzuk meg a napot

Mindez persze csak ízelítő a rendkívül gazdag, egész napos szakmai programból, amely az érdeklődőket várja szeptember 4-én a Marriott Hotelben.

Fontos még, hogy a Portfolio és a Green Cloud közös Green Awards eseménye idén negyedik alkalommal, immár 7 kategóriában díjazza azokat a cégeket, amelyek a legtöbbet tették le az asztalra környezetvédelmi, fenntarthatósági és irányítási fronton.

Ne maradjon le erről a kihagyhatatlan eseményről! Regisztráljon még ma a Sustainable World 2025 konferenciára, és legyen részese a fenntartható jövő formálásának!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images