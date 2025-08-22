Lépést tartani az ESG-követelményekkel immár nem pusztán opció – Küszöbön a fenntarthatóság csúcseseménye

A Sustainable World konferencia az elmúlt években a hazai fenntarthatósági szektor meghatározó fórumává és találkozóhelyévé vált. Az esemény azért is megkerülhetetlen, mert a szabályozói és piaci terep állandóan változik, legyen szó az ESG-riporting kötelezettségek AI-alapúvá alakulásáról, vagy akár az ESG-minősítések továbbra is átláthatatlan dzsungeléről.
Gazdag menü
Az idei Sustainable World konferencián ínyencek és spontán érdeklődők egyaránt megtalálják számításukat, hiszen a menü rendkívül gazdag témafelhozatalt tartalmaz:
- Fenntarthatóság és az ESG kezelése a magyar gazdasági életben
- A CSRD és az ESG-törvény egyszerűsítése
- Átállási kockázatok és új zöld technológiák
- Magyarország optimális energiamixe
- Körforgásos gazdaság és hatékony vállalati működés
- Munkaerőhiány kezelése és ESG-szakemberek képzése
- Fenntarthatósági kommunikáció és brandépítés
- Fenntartható ellátási láncok kialakítása
A klímakockázatok prizmáján át
A nyitó szekcióban többek között arról lesz szó, hogyan érinti Magyarország gazdaságát a zöld átállási cél, amiről Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára értekezik. A kapcsolódó vállalatvezetői kerekasztal még részletesebben kifejti a témát az alábbi kiváló szakemberek részvételével:
- Bognár Tünde, vezérigazgató, Graphisoft Park
- ifj. Chikán Attila, elnök, vezérigazgató, BCSDH, Alteo
- Miklós Rozália, Managing Director, Head of the Budapest Office, MSCI
- Szilágyi Zsolt, elnök-vezérigazgató, Duna-Dráva Cement
A zöld pénzügyekkel külön szekció foglalkozik – nem véletlenül. A zöld kompatibilis finanszírozás ugyanis immár kulcstényező, és ezért is muszáj tudatában lenni annak, hogyan forog a bankok agya e téren.
- Milyen klímakockázatokkal (fizikai és átállási) számol és modellezik a pénzügyi szektor?
- Milyen új kockázatokat kell beárazni?
- Milyen lépésekre készül a központi bank és mi a kereskedelmi bankok hitelkihelyezési stratégiája?
Ezek a kérdések lesznek terítéken. Nagy Orsolya, a Debreceni Egyetem környezetvédelmi szakjogásza pedig részletesen beszél a klímakockázatok modellezéséről, a hitelezésben megjelenő zöld szempontokat pedig panelbeszélgetés feszegeti az alábbi szakértők közreműködésével:
- Bogdán Krisztina, vezérigazgató, ING Bank
- Gólya Szilvia, vezető, OTP Bank Zöld Kompetencia Központ
- Nagy Árpád, finanszírozási és treasury igazgató, MVM
- Suba Levente, fenntarthatósági vezető, K&H Csoport
- Tölgyes Ágnes, CFO, Fenntarthatóságért felelős igazgatósági tag, Allianz Hungária
Riporting volt, riporting lesz
Az ESG riporting oldalán azt láthatjuk, hogy bár uniós szinten a közzétételi kötelezettségek várhatóan lényegesen lazulnak, szigorodó kockázatkezelési követelményekkel kell számolni.
- Melyek most a riportkészítés legnagyobb kihívásai a fenntarthatósági szakértők szerint?
- Hogyan segít a digitalizáció az adatgyűjtésben?
- Hogyan foghatók meg a társadalmi szempontok vagy éppen a CSR-programok üzleti haszna a jelentésekben?
- Milyen előnyökkel járhatnak az ESG-minősítések a szervezetek számára?
Szakértőink e kérdések mentén osztják meg gondolataikat. Így többek között Varga Eszter, a Dun & Bradstreet Senior Solution Sales Advisora az új alapokra helyett szállítóminősítésről tart előadást, a riporting kihívásokról pedig kerekasztalban fejti ki véleményét az alábbi szakembergárda:
- Ferenczi Gergely, céginformációs üzletág igazgató, Opten
- Kovács Tímea, ESG szakértő, AutoWallis
- Mátés-Lányi Ákos, partner, Taylor Wessing
- Soós-Kovács Evelin, osztályvezető, Fenntarthatósági Teljesítmény Koordinációs Osztály, MVM
- Szemerédi Dóra Diána, ESG és vállalati kapcsolatokért felelős vezető, Gránit Pólus
Hadra fogni a zöld energiát
Ha fenntarthatóság, akkor szinte azonnal a zöld energiára asszociálunk. A programban ezért is kaptak helyet olyan előadások, amelyek a tiszta energia felhasználásához kötődő bevált praktikákat ecsetelik.
Szó lesz a PPA-k stratégiai szerepéről Pokol László, a Green Cloud Platform vezérigazgatója révén csakúgy, mint hogy hogyan takarítsunk meg úgy energiát, hogy ne csak az ESG-vezető, hanem a pénzügyi vezető is örüljön − ez utóbbit Pál Péter, a Re-Energy ügyvezető igazgatója jóvoltából.
Magyarország zöld energiamixét panelbeszélgetésben vesszük górcsó alá Beck Zsófia, a BCG kelet-közép európai energiaiparért felelős ügyvezető-igazgató partner és az integrált energiaközmű szegmens globális vezetője, Novák Csaba, a Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke és Pokol László, a Green Cloud Platform vezérigazgatója részvételével, és az EKR aukció hatásai elemzésének is dedikált beszélgetést szentelünk olyan résztvevőkkel mint:
- Garai Dániel, vezérigazgató, CEEGEX
- Kálmán Péter, vezérigazgató, Óbuda Group
- Tatár Dénes, elnök, vezérigazgató, Energetikai Auditorok Szövetsége, Axing Zrt.
Díjátadóval koronázzuk meg a napot
Mindez persze csak ízelítő a rendkívül gazdag, egész napos szakmai programból, amely az érdeklődőket várja szeptember 4-én a Marriott Hotelben.
Fontos még, hogy a Portfolio és a Green Cloud közös Green Awards eseménye idén negyedik alkalommal, immár 7 kategóriában díjazza azokat a cégeket, amelyek a legtöbbet tették le az asztalra környezetvédelmi, fenntarthatósági és irányítási fronton.
Ne maradjon le erről a kihagyhatatlan eseményről! Regisztráljon még ma a Sustainable World 2025 konferenciára, és legyen részese a fenntartható jövő formálásának!
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
