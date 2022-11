Sokat könnyítene az életünkön, ha mindent alá tudnánk írni online is

Portfolio 2022. november 25. 11:00

Egyelőre úgy tűnik, hogy a digitalizáció hiába egyszerűsíthetné a jogi szolgáltatások igénybevételét, még mindig ott tartunk, hogy a magyarok elenyésző része rendelkezik csak elektronikus aláírással, és amikor lehetne, akkor is kevesen élnek az elektronikus ügyintézéssel. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szerint néhány éven belül ugyanakkor már arra is lehet megoldás, hogy távolról, videókonferencia segítségével is biztonságosan lehessen ügyeket intézni, például okiratot aláírni.