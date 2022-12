Rekordrészvétellel zárult a jubileumi Agrárszektor 2022 konferencia

Nagy sikerrel, rekordrésztvétel mellett zajlott le a Portfolio Csoport jubileumi, tizedik Agrárszektor 2022 konferenciája Siófokon. A csütörtökön zárult kétnapos rendezvényen az agrárium és élelmiszertermelés kiemelt témáit vitatták meg a szektor képviselői, köztük termelők, feldolgozók, szolgáltatók, valamint a finanszírozás és a kapcsolódó iparágak képviselői.

A Portfolio Csoport az idén tizedik alkalommal rendezte meg jubileumi Agrárszektor Konferenciáját, amely mára az egyik legrangosabb és legjelentősebb szakmai eseménnyé vált a hazai agráriumban.

A kétnapos rendezvény egyedülállóan nagy és átfogó témakínálatával a lehető legjobb áttekintést nyújtott az agrárgazdaságot érintő kérdésekben, így ismét hozzájárult ahhoz, hogy az ágazat szereplői magas színvonalon tájékozódhassanak a gazdálkodásukat közvetlenül érintő legfontosabb területekről.

A rendezvény a programban szereplő témákat színvonalas szakmai előadásokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel dolgozta fel, amelyekben az államigazgatási, a banki, az üzleti és a szakmai-érdekképviseleti szféra legkompetensebb képviselői és döntéshozói vettek részt.

Részvételi csúcs

A kétnapos eseményen több mint 1200 érdeklődő fordult meg, a konferencián 140 előadó mintegy 30 órányi szakmai program keretében tárgyalta meg az agrárium és az élelmiszergazdaság 25 kiemelt témáját.

A rendezvényen felvonult a hazai agrobiznisz teljes vertikuma, az eseményen mintegy 250 cég vett részt a két nap alatt.

A konferencia ezúttal is arra törekedett, hogy a lehető legfrissebb és legaktuálisabb információkat nyújtsa a résztvevőknek, emellett pedig hosszabb távú prognózisokkal is támogatta a vállalkozások sorsát leginkább befolyásoló gazdálkodási döntések tervezését és meghozatalát.

Információ és networking

A konferencia minden évben a teljes élelmiszergazdaság – a mezőgazdasági termelők, az élelmiszeripari vállalkozások, a gazdálkodóknak szolgáltató társaságok és a kereskedelemmel foglalkozó cégek – számára hasznos információszerzési forrásként szolgál, illetve lehetőséget ad a szakmai kapcsolatépítésre, a networkingre és a tényleges üzleti tárgyalásokra is. A programot az első nap szakmai rendezvényei után színes szórakoztató és kikapcsolódási lehetőséget nyújtó esti program egészítette ki idén is.

Klímaváltozás és kihívások

A konferencia számos, aktuális és nagy jelentőségű témát érintett. Ezek között kiemelt helyen szerepelt a klímaváltozás kérdése, az így felrajzolható jövőkép és kihívások és az ehhez kapcsolódó klímavédelmi célok, zöld követelmények és szabályozási irányok. Szóba került az új uniós Közös Agrárpolitika változása 2023-tól, valamint a vidékfejlesztési rendszer támogatási, pályázati és elbírálási feltételeinek alakulása, valamint általában a támogatási rendszer eredményei és aktualitásai.

A rendezvényen több alkalommal és számos szempontból szóba került az orosz-ukrán háború hatása a magyar agrárgazdaságra, a fogyasztók keresletéhez kapcsolódó változások és a látványosan átalakuló makrokörnyezet is, amely elsősorban az agrárfinanszírozás és a hitelhez jutás új feltételeiben, valamint a forgóeszköz-hiányban ölt testet.

Ágazati kérdések

Szóba kerültek még az állattenyésztési ágazatok támogatási és fejlesztési lehetőségei 2023-tól, a rendkívüli helyzet a takarmánypiacon, a baromfiágazat integrációs lehetőségei, valamint az árrobbanás a szántóföldeken és a gabonapiacon. Téma volt a zöldség- és gyümölcspiac helyzete, a kertészet kitörési és fejlesztési lehetőségei, valamint a hazai biogazdálkodás perspektívái.

Természetesen az idei év egyik kiemelt problémája, az aszály is terítékre került, ennek kapcsán pedig az öntözésfejlesztési támogatások és lehetőségek is. Hatalmas változások voltak idén az inputpiacokon is, ezért kiemelt szekciótéma volt a műtrágyázás, a növényvédelem és a vetőmagfelhasználás kérdése.

Válaszok a problémákra

Több előadásban és kerekasztalban szóba került a durva költségnövekedés és áremelési kényszer az élelmiszeriparban. Szóba jöttek a versenyképesség-javítás nélkülözhetetlen feltételei, a precíziós gazdálkodás, az agrárdigitalizáció, a robotika és a drónhasználat trendjei és lehetőségei, és az innováció a magyar agrárgazdaságban. Természetesen több ponton érintették az előadók a beruházások problematikáját is.

A résztvevők választ kapnak arra, hogy hogyan védekezhetünk a rendkívüli piaci és jövedelmezőségi ingadozások ellen, ennek kapcsán szóba jött a krízisbiztosítási rendszer működése is. Előadásban és kerekasztalban foglalkoztak a hazai földpiacon aktuális trendekkel és szabályozási változásokkal és több megközelítésben az élelmiszerkereskedelem kihívásaival és perspektíváival.

A Portfolio Csoport 2022-ben is díjazta a legkiemelkedőbb és legsikeresebb agrárgazdasági szereplőket, és az év legfontosabb agráreseményén, a kétnapos Agrárszektor 2022 konferencián kiosztotta a Portfolio Agrárdíjakat.

Fotó: Portfolio