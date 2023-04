Ebben az országrészben kerül a legtöbbe lakást bérelni

Portfolio 2023. április 19. 13:00

Az elmúlt hónapokban lassan, de biztosan ismét emelkedésnek indultak a lakásbérleti díjak, amelynek a befektetők örülhetnek, a bérlők már kevésbé. 2022-ben a nettó keresetek is majdnem 19 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbi adatokhoz képest, a lakásbérlők mégsem örülhetnek, hiszen a lakásbérleti díjak ugyanezen időszakban több mint 20 százalékot nőttek. A magyarországi régiókban azonban óriásiak az eltérések, van olyan terület, ahol az átlagkereset 70 százalékát is a lakbérre kell költeni, míg máshol ez a 40 százalékot is alig éri el. A budapestiek vállát nyomja a legnagyobb lakhatási teher vagy a dél-alföldi régióban élőkét? Észak-Magyarországon lehet könnyebb kifizetni a bérleti díjat vagy a nyugati határ mellett? Mire számíthatnak a bérlők, ha az építőipar behúzza a kéziféket és szűkül a kínálat? Nézzük a számokat!