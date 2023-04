Új növekedési sztori a BÉT-en: bemutatkozott a Civita Csoport

Személyes befektetői klubon mutatkozott be a tőzsdére készülő Civita Csoport az érdeklődőknek a közelmúltban Budapesten. Az eseményen kiderült: a cég egy ígéretesen növekvő piac komoly tervekkel rendelkező szereplője, amely a tőzsdei tőkebevonás révén további termékfejlesztéseket és új exportpiacokat célozhat meg. A részvény a cégvezető szerint elsősorban növekedési sztori lesz, de néhány éven belül felmerülhet az osztalékfizetés is.

Személyes befektetői klubon mutatkozott be nemrégiben a tőzsdei kibocsátásra készülő Civita Group, a Portfolio által szervezett eseményen a vállalat tevékenységét, működését, az iparágban rejlő potenciált és a BÉT-en történő megjelenés lépéseit is megismerhették az érdeklődők. A magyar családi, kukoricafeldolgozó vállalkozás fenntartható módon állítja elő termékeit, melyek csak természetes alapanyagok felhasználásával készülnek, a teljesértékű és változatos táplálkozáshoz igazodva. A Civita kizárólag GMO-mentes termelésből származó, gluténtől, laktóztól, adalékanyagoktól és vegyszerektől mentes élelmiszereket gyárt, továbbá piacvezető kukoricadara és egyéb kukorica termék beszállítója a régióban található sör és állattakarmány gyártóknak.

Ígéretes növekedés a mentes piacon

A klub nyitóelődasában Braunmüller Lajos, a Portfolio szerkesztője vázolta fel a mentes élelmiszerek piacát, és annak növekedési lehetőségeit. A prezentációból kiderült:

a mentes élelmiszerek piaci kereslete viszonylag magas a fejlett régiókban, például Európában és Észak-Amerikában. Ezek a régiók adják a piaci részesedés nagy részét a mentes élelmiszerek globális piacán.

Egy 2021-ben publikált Straits Research felmérés már éves szinten 9,8 százalékos növekedési ütemet vetít előre 2029-ig. Ez a felmérés megjegyzi azt is, hogy bár

a mentes élelmiszerek legnagyobb piaca továbbra is Észak-Amerika, vagyis az Egyesült Államok és Kanada, ám a leggyorsabban növekvő piacot Európa jelenti.

Utóbbi kontinens egyben a gluténmentes termékek kategóriájának legígéretesebb piaca is. Európa ugyanis a világ egyik olyan régiója, ahol a legtöbb cöliákiás diagnózissal rendelkező fogyasztó él – ez részben szintén a tudatosságra vezethető vissza, mivel a betegek panaszaikkal orvoshoz fordulnak, ahol ténylegesen ki is derül, mi van ezek hátterében.

Néhány kedvező faktor

Az előadásban elhangzott: a gluténmentes élelmiszerek terjedésében mindeddig gátat jelentett ugyanakkor az, hogy jelentősen drágábbak voltak, mint a nem gluténmentes termékek. A hagyományos élelmiszerek utóbbi időben tapasztalható kirívó árnövekedése részben vagy egészében elfedheti az árkülönbségeket a mentes és a tradicionális élelmiszerek között, sőt, nem egy esetben akár a mentes élelmiszerek javára is fordulhat a helyzet.

Az előadó megjegyezte:

a mentes, köztük a gluténmentes termékek piacán két fontos faktor kiemelkedően érvényesül, az egyik a közérhető információátadás, a másik az internetes kereskedelem előretörése.

A felmérések szerint mindazok az élelmiszeripari vállalatok, amelyek a kötelező adatszolgáltatáson túlmenően is mély betekintést engednek a készítményeikbe, azok eredetébe és elkészültének módjába, nagyobb bizalmat élvezhetnek a fogyasztók túlnyomó többségének szemében. A mind nagyobb részarányt magáénak tudó internetes kereskedelemben ez az információáramlás még inkább felértékelődik.

Újdonság a befektetőknek

Az eseményen ezt követően Nagy Viktor, a Portfolio vezető elemzője tartott előadást arról, hogy milyen tőzsdei kibocsátások zajlottak le idehaza a közelmúltban, és mennyiben más a Civita jelenlegi parkettre lépése. Mint elhangzott, az elmúlt években számos hazai vállalat jelent meg valamilyen formában a BÉT-en, meglehetősen változatos tevékenységi körrel, ám sokuk vállalati kötvénykibocsátás útján.

Élelmiszeripari cég egy sem jelent meg a tőzsdén a klasszikus részvénykibocsátás eszközével, ezért is jelent újdonságot a befektetők számára a Civita mostani döntése.

Tervek a tőkebevonás révén

A prezentációból kiderült: a Civita Csoport a hazai kukorica-feldolgozó iparág kiemelkedő szereplője évi 40 ezer tonna kukorica feldolgozással. Jelenlegi üzletágai között szerepel a kukorica tészta, valamint a kukoricából készült olajok, malomipari termékek és újabban a catering kiegészítők, ehető poharak és tányérok gyártása. Központja a Debrecentől 25 kilométerre található Monostorpályi, mely Magyarország legjobb kukorica termő vidékén fekszik

A vállalat víziója, hogy a kukoricatészta termékeivel megőrizze piacvezető pozícióiját a hazai, illetve domináns szereplővé váljon a megcélzott export piacokon.

A 2018 végén alakult Civita Group Zrt. holdingtársaságként fogja össze a malomipari tevékenységért és az élelmiszergyártásért és a kereskedelmi tevékenységért felelős két operatív tagvállalat működését.

A Civita cégcsoport jelentős beruházásokat hajtott végre az elmúlt két évben a kukoricatészta gyártósorok üzembe helyezésével. A project a márciusban a pénzügyminiszter által átadott „long-cut” gyártósor átadásával lett teljes, mivel így a Civita spagetti tésztát is tud gyártani, amire régóta várnak a cég ügyfelei. A nagyobb élelmiszer láncok ugyanis a teljes sortimentet egy beszállítótól rendelik meg akár saját márkás akár a Civita saját brandjeiről van szó.

Ennek megfelelően a hosszútészta gyártósor üzembe állítása jelentős további keresletet generál a meglévő rövidtészta gyártósorokra is.

Ennek hatásait már jelenleg is érzik pedig az első hosszútésztát is szállító kamionok még csak most gördülnek ki a cég telephelyéről.

A cég előtt érdemi fejlesztési irányok is vannak, a szóba jöhető, illetve tervben lévő lépések főként az infrastrukturális és energetikai fejlesztésekre, az export értékesítések növelésére, a kukorica alapú snack termékek piaci bevezetésére, valamint az egyéb élelmiszerek, például kávépótló, édesség piaci bevezetésére koncentrálnak de ide tartozik az idén nyáron piacra kerülő ehető pohár és tányér termékek gyártása és forgalmazása is – ennek megvalósításában segíthet a tőzsdére lépés.

Európa legnagyobbja

Az eseményen a cég tevékenységét, üzletágait és növekedési terveit Vaszkó Gábor, a Civita Group Zrt. igazgatóságának elnöke ismertette a befektetőknek. Mint elmondta: a Civita Csoport kukoricaőrleményeket, kukoricadarát, -liszteket, különböző fajtájú és beltartalmú malomipari termékeket, valamint kukoricaolajat is gyárt, fő termékcsoportként pedig a gluténmentes kukoricaalapú tésztákat kínálja a vállalat.

A legutóbbi fejlesztésünknek köszönhetően Európa legnagyobb gluténmentes tésztagyártó üzeme lettünk, évente csaknem 20 ezer tonna kapacitással tudunk az európai és a kontinensen kívüli piacra is szállítani.

Sok ötlet várja a tőkét

Az esemény keretében megtartott panelbeszélgetésben a résztvevők részletesen értékelték a piacot és a Civita Csoport versenyelőnyeit, valamint mindazokat a lehetőségeket, amelyeket a cégcsoport májusi tőzsdére lépése hozhat a vállalat számára. A Civita a BÉT Standard piacán fog megjelenni, amelynek révén a további bővülés újabb lendületet kaphat. „Sokkal több ötletünk van, mint pénzünk, ezért vált indokolttá a tőkebevonás a további növekedés támogatására.

A fejlesztési irányok és az új, magas hozzáadott értéket képviselő termékek piacra dobásában olyan növekedési potenciált látunk, amellyel a korábbi organikus növekedésünket fel tudjuk gyorsítani.

Úgy vélem, egy olyan ugródeszka előtt áll most a cég, hogy a tőzsdei bevezetésünknek köszönhetően egy-két éven belül óriási növekedést tudunk produkálni” – mondta el a lépésről Vaszkó Gábor.

A kerekasztal-beszélgetésen Poják Zoltán a kibocsátást segítő UniCredit Bank befektetési szolgáltató szakembere elmondta: a tőkeemelés új részvények kibocsátásával történik, amelynek keretében maximum 3 millió darab részvényt juttatnak el a piacra.

A megcélzott tőkeemelés értéke 2 milliárd (maximum 2,4 milliárd) forint.

A kibocsátási ársáv a jelenleg engedélyezés alatt álló Kibocsátási Tájékoztatóban kerül majd meghatározásra. A végleges kibocsátási árat az intézményi befektetők kereslete alapján, könyvépítéses eljárás határozza meg. Az előzetes egyeztetések alapján jelentős intézményi érdeklődés is várható a lakossági befektetők jegyzései mellett.

A beszélgetésben Vaszkó Gábor elmondta: a részvény befektetési lehetőség jelenleg elsősorban növekedési sztorit jelent majd a befektetőknek, de a fejlesztéseket követően, leghamarabb három év múlva szóba jöhet az osztalékfizetés is.

A cikk megjelenését a Civita Group Zrt. támogatta.

Fotó: Hurta Hajnalka