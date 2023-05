Zajlik a Continental új szegedi és debreceni fejlesztőcsapatainak felépítése

A Continental globális és hazai pénzügyi mutatói sem alakultak túl jól a tavalyi évben, de kiszámíthatatlan gazdasági környezet ellenére 17 százalékkal tudták növelni az árbevételüket. Tavaly ősszel jelentették be, hogy Szegeden és Debrecenben is új fejlesztőközpontot hoznak létre, ahol vezetéstámogató és az automatizált járművezetéshez kapcsolódó technológiákat fejlesztenek. Az immár 8 városban működő vállalat tavaly megvalósult beruházásait, vidéki bővülését, valamint a K+F területen nyújtott teljesítményét „Az év K+F beruházója” elismeréssel díjazta a Nemzeti Befektetési Ügynökség. A Portfolio Keszte Róbertet, a Continental országigazgatóját és Lóránd Balázst, a cég autonóm mobilitás üzleti területének magyarországi vezetőjét kérdezte az üzleti eredményekről, beruházási tevékenységekről és a munkaerőhiányos környezet kezeléséről.

A Continental 2022-es profitja óriási esést mutat, nyeresége alig huszadára, 67 millió euróra zsugorodott a 2021-ben megtermelt 1,4 milliárdról. A forgalom ezzel szemben emelkedő pályán maradt, 17 százalékos bővülés után 39,4 milliárd eurós tételt könyvelt el ezen a soron a vállalat, miközben a rendelésállománya 26 százalékkal nőtt az autóipari környezet javulásával. Mi okozta az árbevétel növekedése mellett a profit csökkenését, és milyen tervek vannak 2023-ra?

Keszte Róbert: 2022 egyértelműen kihívásokkal teli év volt, ennek ellenére büszke vagyok elért eredményeinkre. Csoport szinten a korrigált EBIT 2,0 milliárd eurót tett ki, ami 5,2 százalékos javulást jelent 2021-hez képest. Hasonló trendet várunk 2023-ra is, és ez a teljesítmény a volatilis piaci környezet tekintetében szépnek mondható. Gondoljunk csak az ukrajnai háború és a koronavírusjárvány miatti kínai korlátozások hatásaira, valamint a nyersanyagok, a félkész termékek, az energia és a logisztika területén bekövetkezett áremelkedésre. Ezek mind olyan külső körülmények, amelyek komoly hatást gyakorolnak egy vállalat működésére. Nettó eredményünkre rányomta a bélyegét a magas infláció is, melynek következtében megdrágult a finanszírozás.

Keszte Róbert, a Continental országigazgatója

Globális viszonylatban elmondhatjuk, hogy a 2023-as pénzügyi évben magasabb árbevételre és eredményre számítunk, melynek hátterében alapvetően két tényező áll. Egyrészt a személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek piacán várható növekedés, másrészt az idén továbbra is fókuszban maradó költségfegyelem. Kiadás oldalról a megnövekedett anyagköltségeket, a béreket, az energia- és logisztikai kiadásokat kell gondos figyelemmel kísérnünk.

Ezek fényében 2023-ra globálisan nagyjából 42-45 milliárd eurós konszolidált árbevételt és körülbelül 5,5-6,5 százalékos korrigált árbevétel arányos EBIT-et várunk.

Akárcsak csoport szinten, úgy Magyarországon is árbevétel-növekedéssel tervezünk az idei évre. Ennek motorja az autóipari szegmensünk lehet, de erősödést várunk a ContiTech egyes telephelyein és a gumiabroncs szektorban is. Emellett terveink szerint a jelenleg közel nyolcezer fős dolgozói létszámunkat is növelni tudjuk. Elsősorban a kutatás-fejlesztés területén számítunk bővülésre.

Tavaly őszi hír, hogy a Continental Szegeden és Debrecenben is beruházásokat hajt végre, önvezető technológiákhoz fejlesztenek szoftvereket, komoly innovációs tevékenységet folytatnak. Hogyan állnak a beruházások, felálltak-e már a fejlesztői csapatok? Pontosan milyen fejlesztéseken dolgoznak majd?

Lóránd Balázs: A budapesti Mesterséges Intelligencia Fejlesztési Központunk 2018-ban indult útjára, majd 2022 szeptemberében Alkalmazásfejlesztési Központtal bővült. A két meglévő területet 2022 októberében, illetve novemberében egészítettük ki szegedi és debreceni tevékenységünk elindításával, amelyek ma a már külön jogi entitásként működő, autonóm vezetéstámogató rendszereket fejlesztő cégünk, a Continental Autonomous Mobility Hungary Kft. részét képezik. Ezzel létrehoztuk a vezetéstámogató és az automatizált járművezetéshez kapcsolódó technológiák fejlesztésére fókuszáló országos hálózatunkat.

Debrecenben és Szegeden a csapatok felépítése az elmúlt hónapokban elindult.



Lóránd Balázs, a Continental autonóm mobilitás üzleti területének magyarországi vezetője

Az első kollégák már csatlakoztak hozzánk és együtt dolgoznak többi irodánk fejlesztőivel. Szakembereink a járművekben futó beágyazott rendszerek, illetve a mesterséges intelligencia alapú megoldásainkat támogató eszközök és szoftverek fejlesztésére fókuszálnak. Természetesen továbbra is várjuk azokat a tehetséges fejlesztőmérnököket, akik szeretnének a balesetmentes jövő megvalósítása érdekében világszinten is újdonságnak számító technológiai megoldásokat fejleszteni.

Új autóipari fellegvár épül Debrecenben és környékén, óriási az igény a jól képzett mérnökökre, informatikusokra. Hogyan tudják kezelni ezt a láthatóan munkaerőhiányos környezetet?

K.R.: Természetesen látjuk ezt a fellendülést és a növekvő igényt a tehetséges mérnökök és informatikusok iránt, de fontos kiemelni, hogy Autonomous Mobility üzletágunk a régióban alapvetően a munkaerőpiac egy másik szegmensét célozza meg: a klasszikus értelemben vett autóipari gyártástámogató szakemberek helyett mesterséges intelligencia- és szoftverfejlesztő munkatársakat keresünk Debrecen környékén.

Ez új kihívásokat is jelent, hiszen értük nem csupán a saját iparágunkban működő vállalatokkal versenyzünk.

Sőt, jövőbeli kollégáink megszólításáért és bevonzásáért folytatott verseny sok esetben nemzetközi szinten zajlik, így mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a megfelelő tehetségek vállalatunk mellett döntsenek. A piacon már alapelvárásnak számító rugalmas munkakörnyezet biztosításán túl fontos üzenetek lehetnek számukra, hogy munkánkkal életeket mentünk. Emellett a Continental-nál nem csupán megfelelő tudással rendelkező munkatársakat keresünk, hanem olyan szemléletmódú szakembereket, akik folyamatosan fejlődni akarnak. Csak ennek az innovatív gondolkodásnak a birtokában alkothatunk újabb és újabb megoldásokat, melyek közelebb visznek minket a balesetmentes és fenntartható mobilitáshoz.

A vállalat láthatóan támogatja a távoli munkavégzést. Mennyire válik például egy szegedi fejlesztői csapat nemzetközivé? Megjelenhetnek szerb, horvát, román szakemberek is ebben a csapatban?

L.B.: A hazai Continental a globális cégcsoport részeként nap mint nap nemzetközi környezetben végzi az egyes termékek fejlesztését, így a nemrég alapított, folyamatosan bővülő szegedi és debreceni csapatok is a nemzetközi Continental-közösség részéként működnek. Csoportszinten és itthon is büszkék vagyunk a fejlesztői csapatainkon belüli sokszínűségünkre.

Jelenleg is számos nemzet tagjai dolgoznak magyarországi fejlesztőközpontjainkban: például Tunéziából, Indiából, Szerbiából származó munkatársak.

Továbbra is szívesen látjuk a külföldi jelentkezőket – akár régiónkból, akár globálisan – ugyanis hiszünk abban, hogy ez a fajta sokszínűség erősíti csapatainkat.

A vállalatot „Az év K+F beruházója” elismeréssel díjazták a hazai kiemelkedő K+F tevékenységéért. Pontosan milyen K+F tevékenységet végzett, amellyel kiérdemelte a díjat?

L.B.: Két magyarországi telephelyünkön, Budapesten és Veszprémben is jelentős és folyamatosan bővülő kutatás-fejlesztési tevékenységet folytatunk. Egyrészt az előző kérdésekben érintett, 2022 óta országos szoftverfejlesztési hálózattal működő Continental Autonomous Mobility Hungary leányvállalatunknál, ahol immár több mint kétszáz munkatárssal dolgozunk a vezetéstámogató és az automatizált járművezetéshez kapcsolódó technológiák fejlesztésén. Veszprémi kutató- és fejlesztőközpontunkban pedig a legújabb generációs járműdinamikai, menetbiztonsági és számos más szenzoros megoldás fejlesztésén dolgoznak munkatársaink. A veszprémi központ egy igazán különleges, 360 fokos portfólióval rendelkezik, hiszen gyárunkon és K+F irodánkon kívül saját tesztpályánknak köszönhetően az elektronikus vezérlésű fékrendszerek és azok komponenseinek fejlesztésén túl teszteléssel is foglalkozunk. Veszprémi telephelyünk és Continental Autonomous Mobility csapatunk is folyamatosan bővül. Kollégáink újabb és újabb projekteken dolgoznak, melyek közelebb vihetnek minket a balesetmentes mobilitáshoz.

A vállalat az országban több városban és rendkívül sokszínű tevékenységet végez. Milyen együttműködései vannak a lokális közép- és felsőoktatási intézményekkel?

K.R.: Versenyképességünk növelése érdekében az elmúlt évtizedekben számos beruházást hajtottunk végre országszerte. Új gyárakat és irodákat nyitottunk, valamint bővítettük meglévő kapacitásainkat. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy versenyképességünket egyetemi együttműködésekkel is fejlesztjük. Veszprémben például idén pont 30 éve nyitottuk meg gyárunkat, 2001-ben pedig kutató- és fejlesztőközpontunkat.

Lóránd Balázs, Keszte Róbert

Ezen 30 év alatt a megfelelő szakemberutánpótlás érdekében szoros kapcsolatot alakítottunk ki a Pannon Egyetemmel – ez a szemléletmódunk pedig minden telephelyünk esetében megfigyelhető.

Folyamatos együttműködéseket folytatunk budapesti egyetemekkel, a Széchenyi István Egyetemmel, a Szegedi Tudományegyetemmel, a Debreceni, Nyíregyházi vagy akár a Miskolci Egyetemmel. Számos közös kutatási projektünk fut, előadásokat tartunk, gyakornoki pozíciókat és munkahelyet biztosítunk a náluk tanuló tehetségeknek. Mindemellett aktívan keressük a lehetőségeket szakmai kapcsolataink további elmélyítése céljából is. A Continental az elkövetkező évtizedekben is fontos szerepet fog betölteni a magyar gazdasági életben, ezért kiemelten fontosnak tarjuk a jövő generációinak természettudományos képzését az általános iskoláktól egészen a doktori fokozat megszerzéséig. Azoknak, akik vállalják ezt a befektetést önmaguk fejlesztésébe, jó partnere lesz a Continental, bárhol is éljenek az országban.

Címlapkép és fotók: Continental

A cikk megjelenését a Continental támogatta.