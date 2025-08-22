Tovább ütik a forintot, 397 felett az euró

Megint elindult a gyengülés
Péntek reggel tovább gyengült a forint az euróval szemben, már 397 felett jár a jegyzés, ami 0,15%-kal magasabb a tegnap esti szintnél. A dollár jelenleg 342,6 forintba kerül.
Tegnap már látszott, hogy az amerikai deviza erősödésével ismét lejtőre kerül a forint, ráadásul lassan visszatérnek a befektetők augusztusi szabadságukról, ez okozta a hevesebb mozgást. Délután magyar idő szerint négy órakor beszél majd Jerome Powell Fed-elnök, a szavai ismét hozhatnak nagyobb kilengéseket a piacon.
Nincs nagy mozgás kora reggel
A forint az euróval szemben továbbra is enyhe erősödésben, 12 fillérrel a zárószint alatt mozog, az árfolyam most 396,3-nál oldalazik.
Átlépte a kritikus határt a forint: olyan szinten jár az árfolyam, ahol beindulhat a nagy gyengülés
A forint a csütörtöki kereskedés során újabb gyengülési hullámba került, és fontos technikai szinteket lépett át az euróval szemben. Az árfolyam átlépte a 396-os lélektani határt, sőt 397 felett is járt, ami újabb teret nyithat a gyengülésnek.
A forint lényegében stagnál a tegnapi záróértékhez képest, 396,3-nál mozog az árfolyam, minimális, 0,03 százalékos erősödéssel az euróhoz képest.
A dollárral szemben is folytatódott a magyar fizetőeszköz leértékelődése, az árfolyam 342 felett alakult, de 341,5-ig korrigált vissza a zárásra. Az amerikai devizával szemben egy minimális gyengüléssel, 342 fölé ment a kurzus már hajnalban.
A befektetői hangulatot nemcsak a technikai szintek mozgatták, hanem a nemzetközi piaci fejlemények is. A forint gyengülését részben az európai gazdasági kilátások körüli bizonytalanság, részben a dollár erősödése táplálta.
A magyar piac számára a kulcskérdés most az, hogy a gyengülés átmeneti korrekció marad-e, vagy tartósabban is a 396 feletti tartományban stabilizálódik az euróárfolyam.
A pénteki kereskedésben a figyelem a friss makroadatok felé fordul. Japánban inflációs számokat közölnek, amelyek jelzést adhatnak az ázsiai jegybank politikájáról. Magyarországon a KSH teszi közzé a második negyedéves beruházási statisztikát, amely kulcsfontosságú a növekedés szerkezetének megértésében, és sokat elárulhat arról, hogy a vállalati és állami szektor milyen mértékben tartotta fenn a fejlesztéseket a gyengébb konjunktúrában.
Délelőtt érkezik a német gazdaság második negyedéves GDP-jének végleges adata, amely megerősíti, mennyire sikerült elkerülni a recessziót az euróövezet legnagyobb gazdaságában. A nemzetközi befektetői környezetet emellett a Fed Jackson Hole-i szimpóziuma határozza meg, amely a globális jegybanki politika jövőjéről adhat iránymutatást. Mindez együtt alakíthatja a forint árfolyamának további mozgását a nap folyamán.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
