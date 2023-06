Drágul az élelmiszer az új csomagolóanyag-szabályozás miatt

Akár 4 százalékos élelmiszerdrágulást eredményezhet önmagában az az új kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) miatt, a csomagolóanyagok után fizetendő díj júliustól – írja az Agrárszektor. Az új teher a korábbi termékdíj többszörösét jelenti, összesen az élelmiszeripar eredményének mintegy 60 százalékát, 120 milliárdos költségnövekedést jelent az ágazatnak, amely mindenképp megpróbálja továbbhárítani az emelkedést.

– írja az Agrárszektor.

A korábbi termékdíjak mellé új, ráadásul sokkal nagyobb mértékű költségelemként jövő hónaptól érkező tétel jelentős növekedést eredményez.

Hozzávetőleg 120 milliárd forintos kiadást jelent az élelmiszeriparnak, amely az ágazat 2021-es eredményének csaknem 60 százalékát jelenti.

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer keretében a csomagolóanyagok felhasználóinak egy koncessziós társaságnak, a Mol-csoportba tartozó MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-nek kell fizetni a felhasznált mennyiség után.

Át fogják hárítani

A kérdés a lap szerint az, hogy mely szereplők milyen mértékben tudnak átadási-árat emelni az EPR-re tekintettel. Bár nincs kétség afelől, hogy az általános gazdasági összképp miatt egyetlen feldolgozó sincs olyan helyzetben, hogy ekkora terhet le tudjon nyelni, ebben a kérdésben várhatóan a tőkeerősebb, jobb alkupozícióval rendelkező feldolgozók nagyobb sikerekre számíthatnak.

Várhatóan a kisebb szereplők, a magyar kkv-szektorba tartozó élelmiszerfeldolgozók lesznek azok, akik nem, vagy csak részben tudják beépíteni átadási áraikba a csomagolóanyag által jelentett költségnövekedést

– mondta el a lapnak Vörös Attila, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének (FÉSZ) ügyvezető igazgatója.

Többszörösére növekvő díjtételek

Az ágazat eddigi számításai szerint néhány tétel jól mutatja, hogy milyen mértékű tehertételről van szó. Például a közismert 720 milliliteres befőttesüveg eddigi díja – a fedőt és a címkét is beleszámítva – 5 forint volt, ez júliustól 30 forintra emelkedik. Ez a széles körben használt öblösüveg 290 gramm, amelyet technológiai fejlesztéssel sem lehet csökkenteni. A mindeddig egy tejfölös-, illetve joghurtospohárra jutó 50-60 filléres teher két hét múlva már 2,5 forintra nő.

A különféle csomagolóanyagokra nézve háromszoros, néhol tízszeres a jövőben fizetendő díj az eddigiekhez képest, de általában elmondható, hogy a legtöbb anyag esetében öt-hatszoros szorzók lépnek életbe hamarosan.

Ezek ráadásul csak a fogyasztói kiszerelésre vonatkoznak, de fontos megjegyezni, hogy a gyártók által felhasznált alapanyag is csomagolásban érkezik, amely után szintén meg kell fizetni az EPR díját. Egy raklap liszt például papírzsákokat tartalmaz, ráadásul zsugorfóliával is körbe van tekerve a biztonságos mozgatás érdekében. Mostantól tehát ezek után is fizetni kell, ahogy a késztermék csomagolása után is. A széles körben használt műanyag minden típusára júliustól 219 forintos kilónkénti ár érvényes, ez eddig 57 forint volt.

Halasztást szeretne az ágazat

A kialakult helyzet, a jelentős költségnövekedés és a bizonytalanságok miatt az ágazat azt is el akarja érni, hogy a tárca halassza az új rendszer bevezetését, amíg kompromisszumra nem jutnak az iparág és a minisztérium egyeztetései.

