A NAV új, 2024-es csodafegyvere

Idén januártól új élet indult a magyarországi áfabevallások területén. A kormány ugyanis a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végrehajtásában az áfa digitalizációjának is nekilátott. Erről a különleges adóhatósági eszközről is szó volt többek között az RSM Hungary legutóbbi eseményén.

Az RSM tanácsadó csapata rendszeresen szervez webináriumokat a vállalkozásokat érintő legfontosabb jogszabályváltozásokról, adóváltozásokról. Így volt ez a tavalyi év végén is, ahol az RSM szakemberei mellett előadást tartott a kormányzati adópolitika eddigi eredményeiről és várható irányairól Besesek Botond, a Pénzügyminisztérium adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkára.

Ezt követően a tanácsadó cég vezető menedzserei és menedzserei mutatták be, hogy milyen változások várhatóak 2024-ben az adózás és adódigitalizáció területén. Az online eseményen kiemelt figyelmet kapott az áfa digitalizáció kérdésköre, melyről részletesen Varga Diána, az RSM adóüzletágának vezető menedzsere beszélt. Előadását azzal kezdte, hogy 2024. január elsejétől alapvetően háromféle módon tudják az adóalanyok bevallani az áfát: ÁNYK áfabevallás (ez a jelenleg is használt rendszer), weben keresztüli áfabevallás kiajánlás elfogadása (kisebb forgalmú vállalkozások számára), valamint az M2M (gép és gép közötti) kapcsolaton keresztül történő áfabevallás a nagyobb számlaforgalmú vállalkozások számára. Ez utóbbi két megoldás (webes felület és az M2M megoldás) lényegében az eÁfa rendszere.

Az adóhatóság új eszköze

Az új rendszer alkalmazása nem lesz kötelező, ugyanakkor Varga Diána kiemelte, hogy a NAV eddigi kommunikációja szerint kevesebb adóellenőrzésre számíthat az a cég a jövőben, amelyik ez eÁfa valamelyik felületén nyújtja be a havi vagy negyedéves bevallását. A rendszer működésének jellemzői között említette, hogy az M2M analitika benyújtott bevallás esetén 90 napig érhető el, az elsőként benyújtott bevallás számít platformtól függetlenül, mentesülnek az érintettek a belföldi összesítő nyilatkozat elkészítése alól, az ÁNYK-ban egyelőre marad az önellenőrzés lehetősége. Azt is hozzátette, hogy a NAV nem ellenőrizheti az M2M bevallást annak esedékességéből számított 15 napig.

A vezető menedzser felvázolta az eÁfa működésének folyamatábráját is.

Az adóhatóság azt vallja az új eszköz kapcsán, hogy azzal várhatóan egyszerűsödik a vállalkozások, könyvelők számára a kötelezettségek jogszerű teljesítése, a kevesebb adminisztráció pedig ösztönözheti a digitális működés magasabb szintű alkalmazását.

Varga Diána szólt arról is, hogy az eÁfa módszerével az adóhatóság növeli elemzési képességeit és az adatvédelmi hatóság engedélyével minden adatot gyűjt és feldolgoz. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a bevallás jóváhagyása előtt a feltöltött adatokat a NAV kockázatelemző rendszere elemzi. Az adóhatóság visszamenőleg is elemzéseket végez, hogy a levonásba helyezett számlák vajon a számlakibocsátó oldalán is megjelentek-e.

Az M2M rendszerében az adózók a saját rendszerükben tudják jóváhagyni a bevallást. A kötelező szolgáltatásokon túl (analitika feltöltése, véglegesítése, állapot lekérdezése) kényelmi szolgáltatások is megjelennek, pl. bizonylatlista, vagy az adókód katalógus.

