Izgulhat a geotermia-szektor: 22 milliárd forint sorsa dől el augusztusban

Unalomig ismételt tény, hogy Magyarországon a geotermikus energiában rejlő potenciál hatalmas, elsősorban a távfűtőművek korszerűsítésében és ipari felhasználásban vannak komoly lehetőségek. A Nemzeti Földhő Hasznosítási Koncepció is döntően erre koncentrál, igaz a villamosenergia-termelés lehetőségét sem utasítja el.
Mivel a távfűtőművek zömében földgázzal működnek, ezért a geotermiának különösen nagy szerep juthat az energiafüggőség csökkentésében.
A kizárólag hőszolgáltatási céllal számolt 3,1 PJ geotermikus hőtermelés hasonló mértékű növekedésével számolva a geotermia részesedése 2030-ig mintegy 12%-ra növelhető a bruttó hőenergia termelésben. 2035-ig a geotermikus energia teljes hőtermelésen belüli részesedését 25-30%ra emelhetjük. Az új hasznosítások révén 2030-ig 0,5-0,7 milliárd m3, 2035-ig pedig összesen 1-1,2 milliárd m3 földgáz kiváltása prognosztizálható – állítja a Koncepció.
„A hagyományos földgáztüzeléssel működő hőerőművek döntő része minden gond nélkül átalakítható lenne. A geotermikus energia használatával és az elektrifikációval gyakorlatilag zéróemissziós működést lehet elérni, ráadásul rendkívül olcsó üzemeltetés mellett” – mondta el korábban Molnár Gábor, az Arctic Green Terv (korábban Mannvit) ügyvezető igazgatója.
Ha minden ennyire kézenfekvő, miért nem csináljuk?
A geotermikus beruházások kezdeti szakasza meglehetősen költséges, rendkívül „fejnehezek” a projektek, ráadásul a legkomolyabb geológiai számítások mellett sem garantálható, hogy száz fúrásból száz sikeres lesz, és megfelelő hőmérsékletű víz nyerhető ki a talaj mélyebb rétegeiből.
Egy-egy beruházás mellett szól azonban, hogy a felvevőpiac stabil, a távhőszolgáltatások hőenergiaigénye jól kiszámítható, és hosszútávú árbevételt jelent. Az üzemeltetés költsége pedig rendkívül alacsony, szinte „ingyen” érkezik az energia a rendszerekbe. Ezek a tényezők a kezdeti magas költségeket hatékonyan tudják ellensúlyozni, mégis a (piaci) finanszírozói oldalról láthatóan több biztosítékra van szükség.
"Úgy gondolom, hogy a geotermia és a lakossági távfűtés pont az a szegmens, ahol a magánszereplőknek is lenne komolyabb keresnivalója. A beruházó hozza a tőkét, és megvalósítja a fejlesztést, a távhőszolgáltató pedig hosszútávon, reális áron, kiszámíthatóan megveszi tőle az energiát. 15 év alatt bőven meg tud térülni egy ilyen projekt, amely egy energetikai beruházás esetében kedvezőnek számít.
Ez maximálisan működőképes modell tud lenni"
– mondta el az ügyvezető.
A Jedlik Ányos Program egyik, 10 milliárd forint keretösszegű pályázata vissza nem térítendő támogatást kínál az első kútfúrások kiadásaihoz. A keretösszegből 10-20 vidéki helyszínen megvalósuló projekt kaphat legalább 40 millió, de legfeljebb 1 milliárd forint támogatást. Amennyiben a fúrás sikeresnek bizonyul, az állami hozzájárulás az összes elszámolható költség tizedét fedezheti, míg sikertelenség esetén akár a felét is. A kiírás társadalmi egyeztetése augusztus közepén zárult le. A pályázat tekinthető egyfajta kockázatmegosztásnak is, hiszen az elnyert támogatás mellett egy piaci hitelezőnek is alacsonyabb kockázatokkal kell számolnia egy esetleges sikertelen fúrás után.
Ez a megoldás jelentősen növeli az egyes projektek hitelképességét is.
Távfűtőművek figyelem, érdemes felkészülni az új pályázatokra!
A Program másik aktuális, 12 milliárd forint keretösszegű pályázata a hálózatra kapcsolódó, geotermális alapú hő- és villamosenergia termelő rendszerek kialakítását segíti, már meglévő termelő és visszasajtoló kútra alapozva. A keretösszeg akár teljes egészében egyetlen fejlesztés megvalósítására fordítható. Beruházási helyszínként Budapest kivételével az ország bármely területe szóba jöhet.
"Úgy gondolom, hogy a távhő piac szereplőinek mindenképp érdemes felkészülniük és pályázniuk, mert hosszú távon nagyon sok költséget takaríthatnak így meg, ráadásul
bizonyos feltételek teljesülése esetén akár 100% is lehet a támogatási intenzitás"
– hívta fel a figyelmet Molnár Gábor.
További források is hamarosan megnyílhatnak: a Jedlik Ányos Energetikai Program egy harmadik eleme teszi majd elérhetővé a legnagyobb forrásmennyiséget a földhő hasznosításához iparági befektetők számára. Az előkészületben lévő pályázat 19 milliárd forint kamatmentes hitellel ösztönözheti majd a geotermikus hőtermelő beruházásokat, igény szerint a fúrási költségeket is átvállalva.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elképesztő beruházást jelentett be a Suzuki - Évente 1 millió autót gyárthatnak az új központban
Erős a verseny, lépni kell.
Izgulhat a geotermia-szektor: 22 milliárd forint sorsa dől el augusztusban
A távfűtőművek számára életbevágó az előttünk álló időszak.
Az EU-ba menekülnének a svájci cégek Trump vámjai elől
De az erős svájci frank is sújtja őket.
Moszkva és Washington ezen a területen udvarolhat egymásnak elsőként? – "Nincs kizárva" az együttműködés
Legalábbis a Kreml szerint.
Válságban a német autóipar: egy év alatt több mint 50 ezer munkahely szűnt meg
És ez még csak a kezdet.
A magyar mesterterv, ami felforgathatja az amerikai monetáris politikát
Egy Fed Kormányzótanács tag a kulcs mindenhez.
Vége a lazaságnak: Kína bekeményít a karbonpiacon
A legnagyobb szennyezőket célozzák.
Minek megalkotni a világ legjobb vadászgépét, ha nem tud felszállni? - Újabb megoldással állt elő Washington
Folyamatosan akadozik a hajtóművek gyártása.
Indul a verseny a jövő energiájáért - Megnyílt az EKFI 2025 pályázat!
Olyan energetikai problémáról tudsz, amit csak te vagy képes megoldani? Ha igen, akkor most itt az idő, hogy megmutasd.
Így hangolták össze a CSOK Pluszt és az Otthon Start hitelt
Az eddigi bejelentések és a korábban megjelent tervezettel összhangban valóban módosítják CSOK Plusznál a lakásra vonatkozó árkorlátokat és az első közös lakásszerzés definícióját. De
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.