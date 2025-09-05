Három kontinens borai találkoznak a 34. Budapest Borfesztiválon

Az utóbbi években világszerte mérséklődött a borfogyasztás, azonban Magyarországon még jelentősebb a visszaesés. Hazánkban az egy főre jutó fogyasztás öt év alatt több mint 24%-kal esett vissza, ami az európai átlagnál jóval nagyobb mértékű csökkenést jelent. A tendencia mögött összetett okok húzódnak meg: a gazdasági környezet változása, a vásárlóerő csökkenése, az egészségtudatos életmód erősödése és az alacsonyabb alkoholtartalmú italok térnyerése egyaránt átalakítják a fogyasztói szokásokat.
A kereslet átrendeződése a borfajták népszerűségében is megmutatkozik. A könnyed, gyümölcsös fehérborok – köztük az Irsai Olivér, a Cserszegi fűszeres vagy a reduktív Chardonnay – az élvonalban szerepelnek, és egyre több fogyasztó fedezi fel újra az autentikus magyar értéket képviselő Furmintot is. A rozé borok dinamikus növekedése ugyanakkor lassulást mutat, míg a vörösboroknál a könnyebb, gyümölcsösebb tételek előretörése figyelhető meg a testesebb borokkal szemben.
Egészen friss és új jelenség még a fűszerezett borok, a vermutok kezdődő reneszánsza,
amit hamarosan a hazai piacon is megtapasztalhatunk majd. A pezsgők – köztük a proseccók, habzóborok is – fogyasztása bármely borfajtától eltérően enyhén emelkedő tendenciát mutat: a volumenben történt visszaesés után ismét tartós keresletnövekedés figyelhető meg, a prémium, szárazzá vált kategóriák és az évközi fogyasztás bővülése révén.
Nemzetközi szinten is látszik, hogy a csökkentett alkoholtartalmú és alkoholmentes borok népszerűsége rohamosan nő, amelyhez hazánk is igazodik. Egyre inkább teret nyernek a natúr és helyi borok, valamint a fenntartható művelésből származó tételek, míg a csomagolás terén a környezettudatos megoldások – például a bag-in-box vagy a könnyített üveg – jelenthetnek versenyelőnyt. Ezeket trendeket a fiatalabb generációk értékválasztásai is erősítik, akik számára a bor nem pusztán ital, hanem élmény és önkifejezés is.
Növekszik a nyomás a borágazaton
A hazai szőlő-bor ágazat az elmúlt években összetett strukturális és piaci kihívásokkal nézett szembe. A nyomott felvásárlási árak, a növekvő termelési költségek és a gyakran alacsony hatékonyságú termelési gyakorlatok egyre nehezebbé teszik a jövedelmezőség fenntartását. Ennek következtében a szőlőterületek csökkenése és a vállalkozások üzleti kilátásainak bizonytalansága vált jellemzővé. Az ágazat helyzetét tovább árnyalja a borfogyasztás társadalmi megítélése:
a túlzó negatív sztereotípiák a borkultúra presztízsét is befolyásolják.
Zilai Zoltán, a Budapest Borfesztivál igazgatója szerint ezért elengedhetetlen a széleskörű társadalmi összefogás és támogatottság, hogy a többezer éves európai tradíciókat képviselő borkultúra a mértéktartó fogyasztás szellemében védelmet élvezzen.
A kereskedelmi láncok kínálatában is érzékelhetők a trendekhez igazodó változások. A SPAR Magyarország teljeskörűen átalakította borválasztékát, új, exkluzív bor- és pezsgőcsaládokat bevezetve, és ezzel egyidejűleg megújította kommunikációját. Ennek eredményeként a vállalat forgalma a piac egészéhez képest stabil maradt, sőt, több borpiaci szegmensben növekedést is elértek. Az alkoholmentes borok és pezsgők mellett a bor alapú koktélok is egyre népszerűbbek, így a kínálatban ezen innovatív termékek aránya folyamatosan növekszik.
Hazai kincsek és nemzetközi ízek egy helyen
A SPAR Magyarország 2007 óta a fesztivál főtámogatója. Idén a vállalt megújult borstratégiával érkezik, amely a tudatos és élményt nyújtó borválasztást állítja középpontba, minden vásárlói igényre figyelve. A kínálat újdonsága az a válogatott tételekből álló, 5 exkluzív borcsalád is, amelyek kizárólag a SPAR és INTERSPAR áruházakban érhetők el.
A stratégia lényege, hogy a vásárlók a hazai borászatok kiemelkedő tételei mellett válogatott nemzetközi pincészetek borait is megtalálják a kínálatban. A vállalat stratégiai partnerként dolgozik együtt a magyar termelőkkel, miközben szélesebb nemzetközi kitekintést is kínál, így a borválaszték egyszerre tükrözi a magyar borvidékek értékeit és a világ trendjeit. Ez nemcsak stabil piacot jelent a hazai borászoknak, hanem lehetőséget is, hogy boraik a nemzetközi kínálattal együtt, méltó környezetben jelenjenek meg.
Emellett a fesztivál és a vállalat egyaránt nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra.
Kiemelt figyelmet fordítanak a környezettudatos csomagolásra, valamint az alacsony alkoholtartalmú és alkoholmentes borok népszerűsítésére is. Így a kínálat nemcsak a borrajongók számára tartogat újdonságokat, hanem azoknak is, akik a felelős, egészségtudatos fogyasztást részesítik előnyben.
Ez nem csupán minőségi garancia, hanem tudatos döntés is: a SPAR stratégiai partnerként tekint a borászokra, hosszú távú piacot és közös fejlődést biztosítva számukra. Emellett a fesztivál és a vállalat is odafigyel a fenntarthatóságra, a környezettudatos csomagolásra, valamint az alacsony alkoholtartalmú és alkoholmentes borok népszerűsítésére is.
Budapest Borfesztivál 2025 – a tradíció és újító szemlélet találkozása
A Budapest Borfesztivál nem csupán egy gasztronómiai esemény, hanem a borvilág változásainak tükre is. „A fesztivál lehetőséget ad a hazai fogyasztóknak, hogy felfedezzék a külföldi borfajtákat, valamint a helyi termelők új tételeit. Egyaránt alkalmas arra, hogy megőrizzük hagyományainkat és bemutassuk a megújuló trendeket” – emelte ki Zilai Zoltán. A rendezvény gazdasági és szakmai jelentősége is kiemelkedő,
több tízezer látogatót vonz, növeli a hazai borászatok értékesítési lehetőségeit és erősíti Magyarország borkultúrájának nemzetközi hírnevét.
Fenntarthatósági megoldások – például környezetbarát pohárhasználat és szelektív hulladékgyűjtés – is részei a koncepciónak. A szakmai programok között mesterkurzusok, workshopok és borász-borász találkozók várják az érdeklődőket. A Kvaterka beszélgetős programjában ismert borászok ülnek össze egy asztalhoz, hogy saját boraik mellett életük történeteit is megosszák egymással és a közönséggel.
A Pop-up borkóstolókon 15 kiváló borász várja az érdeklődőket kötetlen beszélgetéssel és izgalmas sztorikkal, a VinAgora Interaktív Bortérben pedig kvízekben tehetjük próbára a tudásunkat. A Magyar Bor Akadémia standján az Év Bortermelőivel is találkozni lehet, akik személyesen mutatják be boraikat, és mesélnek a hazai borkultúra kulisszatitkairól.
Az Oroszlános Kapunál található SPAR BOR standnál idén is izgalmas borok és pezsgők várják a látogatókat. A kínálatban ott lesz a Florence borcsalád Irsai Olivérje, Sauvignon Blanc-ja és Roséja, a Grand Nobilia Egri Bikavér Superior, Bohém pezsgők, a Zelna Füred Olaszrizling, a Chateau Dereszla Classic Brut, a Grand Tokaj késői szüretelésű bora és a Nozeco Peach Bellini alkoholmentes koktél is.
A cikk megjelenését a SPAR Magyarország támogatta.
Címlapkép és fotók forrása: SPAR Magyarország
Trump: minden chipgyártó vámot kaphat, aki nem ruház be az USA-ba
Az Apple megmenekül.
Visszadobta Oroszország a NATO békejavaslatát: ez teljességgel elfogadhatatlan!
Hallani sem akarnak erről.
Mélypontjáról emelkedik a magyar ipar
Egyelőre vegyes a kép.
Komoly műtéten esett át Joe Biden
Rákos szöveteket távolíttak el.
Trump alku: Japán vagy dollárban fizet, vagy újabb vámok jönnek
2029-ig 550 milliárdos beruházás az USA-ban. A japánok szerint ennél kevesebb.
Azonnali hatállyal távozik a világ egyik legnagyobb fintech vállalatának vezére
Helyét ideiglenesen a pénzügyi vezető veszi át.
Ha ez bejön, durván elszállhat az arany ára
Még a mostani szintekről is.
Nagy megállapodást kötött a Citigroup és a BlackRock - Ez a vagyonkezelés új iránya?
80 milliárd dollárnyi eszközt adnak át.
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
5,871 milliárd euróból újítanák meg Görögország vízrendszerét
A görög kormány új stratégiát hirdetett a vízügyi problémák kezelésére, válaszul a klímaváltozás súlyos kihívásaira.
A pályázati támogatás ára: fenntartási kötelezettségek
Siker! Lezártad a projektedet, átmentél a záró elszámoláson, és úgy érzed most végre hátradőlhetsz. De vigyázz! A történet itt még nem ért véget. A fenntartási időszak a pályázatok f
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.