Három kontinens borai találkoznak a 34. Budapest Borfesztiválon

Szeptember 11. és 14. között ismét életre kel a Budavári Palota: a 34. Budapest Borfesztiválon a látogatók a hazai borvidékek legkiválóbb tételei mellett három kontinens – Ausztrália, Dél-Afrika és Új-Zéland – sokszínű borkultúráját is felfedezhetik. A négynapos rendezvény nemcsak a borokról szól, interaktív szakmai beszélgetések, mesterkurzusok és izgalmas pop-up kóstolók várják a közönséget. A fesztivál kiemelt szakmai partnere, a SPAR Magyarország a borpiaci trendekre épülő stratégiai kínálatát mutatja be, amely a tudatos és élményszerű borfogyasztás kultúráját erősíti.

Az utóbbi években világszerte mérséklődött a borfogyasztás, azonban Magyarországon még jelentősebb a visszaesés. Hazánkban az egy főre jutó fogyasztás öt év alatt több mint 24%-kal esett vissza, ami az európai átlagnál jóval nagyobb mértékű csökkenést jelent. A tendencia mögött összetett okok húzódnak meg: a gazdasági környezet változása, a vásárlóerő csökkenése, az egészségtudatos életmód erősödése és az alacsonyabb alkoholtartalmú italok térnyerése egyaránt átalakítják a fogyasztói szokásokat.

A kereslet átrendeződése a borfajták népszerűségében is megmutatkozik. A könnyed, gyümölcsös fehérborok – köztük az Irsai Olivér, a Cserszegi fűszeres vagy a reduktív Chardonnay – az élvonalban szerepelnek, és egyre több fogyasztó fedezi fel újra az autentikus magyar értéket képviselő Furmintot is. A rozé borok dinamikus növekedése ugyanakkor lassulást mutat, míg a vörösboroknál a könnyebb, gyümölcsösebb tételek előretörése figyelhető meg a testesebb borokkal szemben.

Egészen friss és új jelenség még a fűszerezett borok, a vermutok kezdődő reneszánsza,

amit hamarosan a hazai piacon is megtapasztalhatunk majd. A pezsgők – köztük a proseccók, habzóborok is – fogyasztása bármely borfajtától eltérően enyhén emelkedő tendenciát mutat: a volumenben történt visszaesés után ismét tartós keresletnövekedés figyelhető meg, a prémium, szárazzá vált kategóriák és az évközi fogyasztás bővülése révén.

Nemzetközi szinten is látszik, hogy a csökkentett alkoholtartalmú és alkoholmentes borok népszerűsége rohamosan nő, amelyhez hazánk is igazodik. Egyre inkább teret nyernek a natúr és helyi borok, valamint a fenntartható művelésből származó tételek, míg a csomagolás terén a környezettudatos megoldások – például a bag-in-box vagy a könnyített üveg – jelenthetnek versenyelőnyt. Ezeket trendeket a fiatalabb generációk értékválasztásai is erősítik, akik számára a bor nem pusztán ital, hanem élmény és önkifejezés is.

Növekszik a nyomás a borágazaton

A hazai szőlő-bor ágazat az elmúlt években összetett strukturális és piaci kihívásokkal nézett szembe. A nyomott felvásárlási árak, a növekvő termelési költségek és a gyakran alacsony hatékonyságú termelési gyakorlatok egyre nehezebbé teszik a jövedelmezőség fenntartását. Ennek következtében a szőlőterületek csökkenése és a vállalkozások üzleti kilátásainak bizonytalansága vált jellemzővé. Az ágazat helyzetét tovább árnyalja a borfogyasztás társadalmi megítélése:

a túlzó negatív sztereotípiák a borkultúra presztízsét is befolyásolják.

Zilai Zoltán, a Budapest Borfesztivál igazgatója szerint ezért elengedhetetlen a széleskörű társadalmi összefogás és támogatottság, hogy a többezer éves európai tradíciókat képviselő borkultúra a mértéktartó fogyasztás szellemében védelmet élvezzen.

A kereskedelmi láncok kínálatában is érzékelhetők a trendekhez igazodó változások. A SPAR Magyarország teljeskörűen átalakította borválasztékát, új, exkluzív bor- és pezsgőcsaládokat bevezetve, és ezzel egyidejűleg megújította kommunikációját. Ennek eredményeként a vállalat forgalma a piac egészéhez képest stabil maradt, sőt, több borpiaci szegmensben növekedést is elértek. Az alkoholmentes borok és pezsgők mellett a bor alapú koktélok is egyre népszerűbbek, így a kínálatban ezen innovatív termékek aránya folyamatosan növekszik.

Hazai kincsek és nemzetközi ízek egy helyen

A SPAR Magyarország 2007 óta a fesztivál főtámogatója. Idén a vállalt megújult borstratégiával érkezik, amely a tudatos és élményt nyújtó borválasztást állítja középpontba, minden vásárlói igényre figyelve. A kínálat újdonsága az a válogatott tételekből álló, 5 exkluzív borcsalád is, amelyek kizárólag a SPAR és INTERSPAR áruházakban érhetők el.

A stratégia lényege, hogy a vásárlók a hazai borászatok kiemelkedő tételei mellett válogatott nemzetközi pincészetek borait is megtalálják a kínálatban. A vállalat stratégiai partnerként dolgozik együtt a magyar termelőkkel, miközben szélesebb nemzetközi kitekintést is kínál, így a borválaszték egyszerre tükrözi a magyar borvidékek értékeit és a világ trendjeit. Ez nemcsak stabil piacot jelent a hazai borászoknak, hanem lehetőséget is, hogy boraik a nemzetközi kínálattal együtt, méltó környezetben jelenjenek meg.

Emellett a fesztivál és a vállalat egyaránt nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra.

Kiemelt figyelmet fordítanak a környezettudatos csomagolásra, valamint az alacsony alkoholtartalmú és alkoholmentes borok népszerűsítésére is. Így a kínálat nemcsak a borrajongók számára tartogat újdonságokat, hanem azoknak is, akik a felelős, egészségtudatos fogyasztást részesítik előnyben.

Ez nem csupán minőségi garancia, hanem tudatos döntés is: a SPAR stratégiai partnerként tekint a borászokra, hosszú távú piacot és közös fejlődést biztosítva számukra. Emellett a fesztivál és a vállalat is odafigyel a fenntarthatóságra, a környezettudatos csomagolásra, valamint az alacsony alkoholtartalmú és alkoholmentes borok népszerűsítésére is.

Budapest Borfesztivál 2025 – a tradíció és újító szemlélet találkozása

A Budapest Borfesztivál nem csupán egy gasztronómiai esemény, hanem a borvilág változásainak tükre is. „A fesztivál lehetőséget ad a hazai fogyasztóknak, hogy felfedezzék a külföldi borfajtákat, valamint a helyi termelők új tételeit. Egyaránt alkalmas arra, hogy megőrizzük hagyományainkat és bemutassuk a megújuló trendeket” – emelte ki Zilai Zoltán. A rendezvény gazdasági és szakmai jelentősége is kiemelkedő,

több tízezer látogatót vonz, növeli a hazai borászatok értékesítési lehetőségeit és erősíti Magyarország borkultúrájának nemzetközi hírnevét.

Fenntarthatósági megoldások – például környezetbarát pohárhasználat és szelektív hulladékgyűjtés – is részei a koncepciónak. A szakmai programok között mesterkurzusok, workshopok és borász-borász találkozók várják az érdeklődőket. A Kvaterka beszélgetős programjában ismert borászok ülnek össze egy asztalhoz, hogy saját boraik mellett életük történeteit is megosszák egymással és a közönséggel.

A Pop-up borkóstolókon 15 kiváló borász várja az érdeklődőket kötetlen beszélgetéssel és izgalmas sztorikkal, a VinAgora Interaktív Bortérben pedig kvízekben tehetjük próbára a tudásunkat. A Magyar Bor Akadémia standján az Év Bortermelőivel is találkozni lehet, akik személyesen mutatják be boraikat, és mesélnek a hazai borkultúra kulisszatitkairól.

Az Oroszlános Kapunál található SPAR BOR standnál idén is izgalmas borok és pezsgők várják a látogatókat. A kínálatban ott lesz a Florence borcsalád Irsai Olivérje, Sauvignon Blanc-ja és Roséja, a Grand Nobilia Egri Bikavér Superior, Bohém pezsgők, a Zelna Füred Olaszrizling, a Chateau Dereszla Classic Brut, a Grand Tokaj késői szüretelésű bora és a Nozeco Peach Bellini alkoholmentes koktél is.

A cikk megjelenését a SPAR Magyarország támogatta.

Címlapkép és fotók forrása: SPAR Magyarország