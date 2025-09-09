Nem áll meg a Waberer’s, két év alatt százmilliókat takarított meg a logisztikai vállalat

A Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzett Waberer’s beszámolt a járműpark-megújítási programjának eredményeiről: a meghibásodások száma 2022-höz viszonyítva 39,15 százalékkal, a kapcsolódó költségek pedig közel 43 százalékkal csökkentek.
Három évvel ezelőtt még több mint ezer, műszaki hibából adódó mentési beavatkozásra volt szükség, összesen 1,35 millió euró értékben. Ezzel szemben 2024-ben kevesebb mint 700 esetet regisztráltak 776 ezer eurós költséggel, ami 39,15 százalékos esetszám- és 42,56 százalékos költségcsökkenést jelent.
A javulás elsődleges oka a vontatók csökkenő átlagéletkora, ami stabilabb üzemmenetet és jobb útontartást eredményez.
A vállalat kiemelte: a folyamatot intelligens digitális megoldások támogatják is. A gyártói telemetriai szolgáltatások folyamatosan monitorozzák az elhasználódó alkatrészek állapotát, és előrejelzik a közelgő meghibásodásokat, így a járművek időben és tervezetten kerülhetnek szervizbe. Az üzembiztonságot a fedélzeti rendszerek is erősítik, az adaptív kormányzást segítő megoldások a vibrációk mérséklésével növelik a vezetési komfortot és a futóműalkatrészek élettartamát.
A közel 3000 darabos járműpark megbízhatóságát a vállalat saját teherautó-szervizével biztosítja, ami az egyik legnagyobb bázis Közép-Kelet-Európában. A telephelyen két, hatóságilag auditált, napi 20–30 jármű vizsgáztatására alkalmas műszaki vizsgasor működik, továbbá tachográf-műhely, gumiszerviz, mosó és egy üzemanyagkút is található. A hatékony üzemelést 2 millió euró értékű, azonnal elérhető alkatrészkészlet támogatja, a járműjavító bázis augusztusi fejlesztéseként pedig beüzemelték a dízel részecskeszűrők (DPF) tisztítását biztosító berendezéseket. Emellett a szerviz már az LNG-hajtású teherautók szakszervizelésére is felkészült.
Az ESG-stratégia része az alternatív flotta bővítése
A cégcsoport ESG stratégiájának fontos pillére a fenntartható és környezetbarát logisztikai szolgáltatások fejlesztése, a fiatalabb járműpark pedig környezetvédelmi szempontból is előnyökkel jár. A vállalat a régió egyik legnagyobb alternatív hajtásláncú teherautóflottáját üzemelteti: az elektromos járművekből, LNG-üzemű teherautókból és bizonyos nemzetközi vonalakon alternatív hajtóanyagot (HVO100) használó dízelvontatókból álló flotta eddig több mint 4 millió kilométert teljesített.
Tóth-Patai Krisztina, a Waberer’s ESG és CSR igazgatója kiemelte:
Prioritás az alternatív hajtásláncú járművek arányának növelése, az elektromos könnyű- és nehézteher-gépjárműflotta bővítése, az alternatív üzemanyagok használata, valamint a vasúti és közúti szállítás kombinálása.
A vállalat 2023 óta nemzetközi operációiban alkalmazza a második generációs HVO100 bioüzemanyagot, amely akár 90 százalékkal alacsonyabb kibocsátást eredményez a hagyományos dízelhez képest, miközben teljes mértékben kompatibilis a meglévő járművekkel.
A fenntarthatósági törekvések részeként a Waberer’s az elsők között tesztelt hidrogénüzemű nyerges vontatót is: a Mobility & Innovation Production s.r.o. által fejlesztett jármű 600–750 kilométeres hatótávval rendelkezik, 100 kilométerenként 8–9 kilogramm hidrogént fogyaszt, és kizárólag vízgőzt bocsát ki.
