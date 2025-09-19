  • Megjelenítés
Nyugat-Magyarországra érkezik a Portfolio és a Kavosz: Sopronban folytatódik az országjárás, fókuszban a vállalatfinanszírozás
Nyugat-Magyarországra érkezik a Portfolio és a Kavosz: Sopronban folytatódik az országjárás, fókuszban a vállalatfinanszírozás

Amikor napon belül változnak a gazdasági kilátások, a vállalkozások nem engedhetik meg maguknak, hogy akár egyetlen finanszírozási lehetőségről is lemaradjanak. A Portfolio országos, 15 várost érintő rendezvénysorozata éppen ezért ad kiemelt alkalmat arra, hogy a cégek közvetlenül, első kézből tájékozódjanak a legújabb fejlesztési és forrásbevonási megoldásokról. A programban a KAVOSZ Zrt. kedvezményes konstrukciói mellett részletesen bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram is, amely a tőkefinanszírozás új formáját kínálja a hazai vállalkozások számára.

2025 számos új kihívással sokkolta már eddig is a hazai kkv szektort. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ennek ellenére ne kínálkoznának megbízható lehetőségek, amelyek kapaszkodót nyújthatnak ezekben a bizonytalan időkben.

A Portfolio és a KAVOSZ Zrt. közös országos rendezvénysorozata 15 magyarországi városba látogat el, és pontosan azt célozza, hogy számba vegye azokat az eszközöket, amelyek új perspektívát nyújthatnak a magyar mikro-, kis- és középvállalatok számára működésük stabilitásának megőrzése, valamint versenyképességük növelése céljából.

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban
Szeptember 23-án folytatódik a Kavosz főtámogatásával megvalósuló kkv-szektornak szóló finanszírozási rendezvénysorozat. Bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

roadshow Sopronban folytatódik, ahol az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat a legaktuálisabb támogatásokról és fejlesztési irányokról.

Kiemelt témák:

  • Tőkefinanszírozás hazai vállalkozásoknak – az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. által megvalósított Demján Sándor Tőkeprogram szerepe a növekedési pályán
  • Lépéselőnyben a kicsik – A Széchenyi Kártya Program kockázatvállalása a kisvállalkozások stabil fejlődéséért
  • Finanszírozási döntések a gyakorlatban – hitel, tőke vagy kombinált konstrukció?
  • Kedvezményes források, valós lehetőségek – hogyan egészítik ki egymást a támogatott és a banki finanszírozások?
  • Az első lépéstől a tőzsdéig – finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt
  • Szerződéses, jogi és szervezeti feltételek – mire van szüksége a befektetőnek és hogyan érdemes felkészülni?

Előadók:

Ács Zoltán, elnök, vezérigazgató-helyettes, Magyar Fintech Szövetség, MKIK Tőkealap-kezelő

dr. Balog Ádám, alelnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a KAVOSZ Zrt. igazgatótanácsának elnöke

Hörömpöli-Tóth Levente, újságíró, Portfolio Csoport

Máté-Tóth István, kereskedésért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettes, Budapesti Értéktőzsde

Tóth Ferenc, alapító tulajdonos, alelnök, Kábelbarát Mérnökiroda Kft., VOSZ Gőr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezet

Következő helyszínek, időpontok:

