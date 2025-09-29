Dr. Kőkuti Attila: Felértékelődött az érdekképviseleti szervezetek szerepe

A Portfolio és a Kávosz közös országjárásának szegedi állomásán Dr. Kőkuti Attila, a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntötte a résztvevőket, bemutatva a kamara szerepét és tevékenységét a vállalkozások támogatásában.
A kamara elnöke kiemelte, hogy az elmúlt évek kihívásokkal teli környezetében felértékelődött az érdekképviseleti szervezetek szerepe. A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara célja egy olyan környezet megteremtése, ami a vállalkozók érdekeit képviseli.
Tudásalapú kamarát szeretnénk építeni, és elmondhatom, hogy mi itt a megyében ennek a szellemében dolgozunk"
- fogalmazott.
A Csongrád-Csanád vármegyei kamara taglétszám alapján az ország második legnagyobb ilyen szervezete, közel 1200 önkéntes tagja van, emellett 36 ezer regisztrált vállalkozást képvisel az agrártevékenységen kívüli körből.
Dr. Kőkuti Attila beszélt a Demján programról, amelyben a kamara fontos szerepet kapott a pályázatok véleményezésében: eddig 21 vállalkozás adta be sikeresen pályázatát megyei szinten, ebből 3 szerződéskötés már megtörtént.
Az elnök kiemelte a Széchenyi Kártya Program fontosságát, hozzátéve, hogy a kamarához 2000 igénylés érkezett be.
Látható tendencia, hogy a beruházási hitelek aránya csökken, míg a likviditásjellegű és folyószámlahitelek aránya jelentős - hangsúlyozta.
A kamara öt vidéki irodában is elérhetővé teszi a Széchenyi Kártya Program elemeit, emellett egyedülálló módon saját pénzügyi programot működtet 1996 óta, aminek keretében az önkéntes tagok kamatmentes hitelt vehetnek fel maximum 10 millió forint értékben. Az alap jelenlegi keretösszege meghaladja a 650 millió forintot.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) részéről Sipos Tamás, Csongrád-Csanád Vármegyei elnök köszöntötte a megjelenteket. A szakember beszédében kiemelte a vállalkozói közösség együttgondolkodásának és tapasztalatcseréjének fontosságát, valamint a Széchenyi Program nyújtotta lehetőségeket.
"A Széchenyi-kártya nem pusztán egy pézügyi termék, ez a program azt üzenti, hogy a vállalkozók nincsenek egyedül. Van mellettük egy rendszer, amely segíti őket abban, hogy bátrabban tervezzenek, merjenek növekedni" - mondta.
Címlapkép forrása: Portfolio
