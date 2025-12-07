Időjárás: egyre hidegebb lesz a jövő héten

Oroszország irányából anticiklon nyúlik kontinensünk fölé, amely hidat képezve összefonódik a Délnyugat-Európa fölé terjeszkedő magasnyomású zónával. A legtöbb helyen felhős, párás, nagyobb területen tartósan ködös az idő. Általában szitálás, hószállingózás fordul elő, de az északkeleti anticiklont nyugat felől nedves léghullámok érték el, így Skandináviában, illetve a Baltikum tágabb térségében eső, egyes részeken havazás is előfordult. Európa többi részén ciklonok okoznak változékony, az ilyenkor szokásosnál jóval melegebb időt időszakos csapadékkal.
Hétfőn többnyire erősen felhős vagy borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható. A szitálás mellett főként az ország északnyugati felében gyenge intenzitású eső is valószínű. A déli, délnyugati szelet csak néhol kísérhetik élénk lökések.
A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 6 és 9 fok között változik.
Kedden reggel még többfelé borult, helyenként ködös idő valószínű. Napközben némileg csökken a felhőzet, javulnak a látási viszonyok, de főleg keleten borult marad az idő. Északkeleten, a határ mentén lehet gyenge eső. A szél mérsékelt marad. A minimum 0 és plusz 6, a maximum többnyire 8 és 13 fok között valószínű, de északkeleten kissé hűvösebb lehet.
Szerdára virradóra megnövekszik a felhőzet, helyenként köd képződik, utóbbi napközben nem mindenütt oszlik fel, viszont a felhőzet nagyobb területen csökken. Csapadék nem valószínű. A szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 4, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 8 és 13 fok között alakul, de a tartósan ködös részeken hidegebb lesz.
Csütörtökre virradóra nagy területen köd, rétegfelhőzet képződik, amelyek nagy része napközben is tartósan megmarad. Csapadék nem valószínű. Az északiasra forduló szél helyenként megélénkül. Hajnalban a hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között, kora délután általában 4 és 9 fok között várható.
Péntekre virradóra romlanak, napközben javulnak a látási viszonyok, de nagyrészt borult, párás marad az idő és néhol előfordulhat szitálás. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul.
Szombaton nagyrészt tartósan borult, párás idő várható, néhol előfordulhat szitálás. A légmozgás gyenge marad. A hőmérséklet hajnalban mínusz 2 és plusz 3, délután 1 és 5 fok között valószínű.
Vasárnap nagyrészt tartósan borult, párás idő valószínű és néhol előfordulhat szitálás. A légmozgás gyenge marad.
Hajnalban a hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3, délután 1 és 5 fok között valószínű.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
