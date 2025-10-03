Mikor csökkenhet a magyar kamat? Ez is szóba kerül az év csúcskonferenciáján

Már csak néhány nap és belevágunk a tizenötödik Budapest Economic Forum programjába, mely a „kötelező elemek” mellett idén is tartogat újdonságokat. Az biztos, hogy a legaktuálisabb kérdéseket fogjuk boncolgatni és a legfontosabb embereket igyekszünk megszólaltatni.

Tizenötödik alkalommal rendezi meg a Portfolio az őszi konferenciaszezon gazdasági csúcstalálkozóját, a Budapest Economic Forumot. Október 7-én a Marriott Hotelben szokás szerint a magyar gazdasági és üzleti élet legfontosabb képviselői találkoznak, hogy az aktuális kihívásokról és lehetséges megoldásokról beszélgessenek.

A konferencia rendszeres résztvevői már megszokhatták, hogy minden évben igyekszünk a magyar gazdaságpolitika legfontosabb vezetőit felkérni előadónak, akik valóban első kézből mondhatják el, mire készülnek a következő hónapokban. A kormány részéről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nyitóelőadása lehet kiemelten érdekes.

Nagy Márton Magyarország Kormánya, nemzetgazdasági miniszter Nagy Márton 2024. január 1. óta a nemzetgazdasági miniszter, 2022. májusától a gazdaságfejlesztési miniszter, korábban Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója volt. Okleveles közgazdász.

A gazdaságpolitika másik ága a monetáris politika, melyben most látszólag nincs nagy mozgás, hiszen egy éve változatlanul 6,5% a kamatszint. Azonban a kilátások mindenképpen fontosak, jelenleg épp ez a kamatszint biztosítja a forint stabilitását és erősödését. Vagyis időről időre felvetődik a kérdés,

mikor léphet a kamatcsökkentés útjára a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is a fejlett jegybankok és a régiós kollégák után.

A monetáris politika aktuális kérdéseiről beszél majd a délutáni programban Banai Ádám, az MNB monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgatója.

Banai Ádám PhD, MRICS Magyar Nemzeti Bank, monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgató Banai Ádám a Budapesti Corvinus Egyetemen kapta MSc fokozatát Pénzügyi befektetéselemző és kockázatkezelő szakon. Doktori fokozatát ugyancsak a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte, a Gazdálkodástani

A nap utolsó panelbeszélgetésében is részt vesz a jegybank, hiszen Kurali Zoltán monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék-kezelésért felelős alelnök a magyar gazdaság aktuális kérdéseit vitatja majd meg a meghívott közgazdászokkal.

Kurali Zoltán Magyar Nemzeti Bank, monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék-kezelésért felelős alelnök 2025. április 25-től a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék-kezelésért felelős alelnöke, kinevezéséig a Magyar Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK Zrt.

