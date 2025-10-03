Mikor csökkenhet a magyar kamat? Ez is szóba kerül az év csúcskonferenciáján

Tizenötödik alkalommal rendezi meg a Portfolio az őszi konferenciaszezon gazdasági csúcstalálkozóját, a Budapest Economic Forumot. Október 7-én a Marriott Hotelben szokás szerint a magyar gazdasági és üzleti élet legfontosabb képviselői találkoznak, hogy az aktuális kihívásokról és lehetséges megoldásokról beszélgessenek.
A konferencia rendszeres résztvevői már megszokhatták, hogy minden évben igyekszünk a magyar gazdaságpolitika legfontosabb vezetőit felkérni előadónak, akik valóban első kézből mondhatják el, mire készülnek a következő hónapokban. A kormány részéről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nyitóelőadása lehet kiemelten érdekes.
A gazdaságpolitika másik ága a monetáris politika, melyben most látszólag nincs nagy mozgás, hiszen egy éve változatlanul 6,5% a kamatszint. Azonban a kilátások mindenképpen fontosak, jelenleg épp ez a kamatszint biztosítja a forint stabilitását és erősödését. Vagyis időről időre felvetődik a kérdés,
mikor léphet a kamatcsökkentés útjára a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is a fejlett jegybankok és a régiós kollégák után.
A monetáris politika aktuális kérdéseiről beszél majd a délutáni programban Banai Ádám, az MNB monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgatója.
A nap utolsó panelbeszélgetésében is részt vesz a jegybank, hiszen Kurali Zoltán monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék-kezelésért felelős alelnök a magyar gazdaság aktuális kérdéseit vitatja majd meg a meghívott közgazdászokkal.
Címlapkép forrása: Shutterstock
