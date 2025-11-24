  • Megjelenítés
Figyelmeztetést kaptak a magyar autósok: már csak pár napjuk maradt
Üzlet

Figyelmeztetést kaptak a magyar autósok: már csak pár napjuk maradt

Portfolio
Az alkuszok eddigi adatai alapján idén is sok autóst megmozgat az év végi kgfb-kampány: november végére az érintett mintegy 400 ezer személyautóból várhatóan 60-70 ezer kgfb-szerződését is lecserélhetik. Idén is vannak biztosítók, amelyek vonzó díjakkal igyekeznek bővíteni ügyfélkörüket, így az autósok jelentős része találkozhat a jelenlegi biztosításánál kedvezőbb konstrukciókkal – hívja fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).

Utolsó hetébe ért az év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány, amelynek eddigi szakaszában a független alkuszcégek élénk érdeklődés mellett a tavalyihoz hasonló vagy annál kissé alacsonyabb díjszintről számolnak be:

az online kötések éves átlagdíja ebben az időszakban 30 ezer forint körül alakul.

A részvétel annak ellenére aktív, hogy ebben az időszakban alapvetően a 2010 előtt vásárolt, és azóta is folyamatosan ugyanannál a tulajdonosnál lévő autók az érintettek, ezek száma pedig - már csak az időközben bekövetkező adásvételek miatt is – évről évre egyre csökken.

„A kampányban érintett autósok körében átlag felett vannak olyanok, akik hosszú ideje kármentesen vezetnek. Elsősorban értük folyik az a biztosítók közti verseny, amely idén sok esetben jelentős díjmegtakarítást is eredményezhet: a szerződésüket már lecserélő autósok az eddigi biztosítójuk által megajánlott díjnak átlagosan 25-30 százalékát is meg tudták takarítani a váltással – hangsúlyozza Besnyő Márton, a FBAMSZ Gépjárműszekciójának elnöke. – Ehhez még hozzáadódhatnak azok a további kedvezmények, amelyeket egyes szolgáltatók ilyenkor a kgfb-vel egyidejűleg megkötött casco- vagy lakásbiztosítások esetében kínálnak.”

Még több Üzlet

Itt az újabb fordulat a tőzsdéken - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Rég nem látott lufi miatt rettegnek a piacok - De mutatunk egy olcsó részvényt, ami sokkal többet érhet az elemzők szerint

Csapkodás a tőzsdéken, mibe tegyük most a pénzüket? - Ingyenes rendezvényen mondják el a szakértők

Az előző évek tapasztalatai szerint a kampány legintenzívebb szakasza az utolsó hétre esik, a teljes novemberi időszak váltásainak mintegy 40 százaléka ezekben a napokban zajlik le. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) arra figyelmezteti az érintett, váltani szándékozó autósokat, hogy fokozottan ügyeljenek a határidő betartására, mivel akinek a felmondása nem érkezik be határidőn belül a biztosítójához, automatikusan a következő egy évre megállapított új díjon viszi tovább a jelenlegi kötelező biztosítását.

„Mivel a felmondásnak a december 1-je éjféli határidőre be is kell érkeznie a meglévő szerződést kezelő biztosítóhoz, emiatt, aki levélben intézkedik, annak legkésőbb csütörtökig postáznia kell a felmondását – figyelmeztet Papp Lajos, a FBAMSZ elnöke. – Az elektronikus úton történő felmondásra még december 1-jén is lesz lehetőség, az erre vonatkozó határidőkről az adott felületeket üzemeltető alkuszok vagy biztosítók adnak tájékoztatást. Ezen a napon még az is biztosra mehet, aki nyitvatartási időben felkeresi az érintett biztosító valamelyik ügyfélszolgálatát, így szerezve igazolást a felmondás beérkezéséről.”

A december 1-jei határidő csak a jelenlegi szerződés felmondására vonatkozik, új szerződés megkötésére egészen december 31-ig van lehetőség.

A gyakorlatban ugyanakkor ezt a két lépést, a mostani szerződésének felmondását és az új szerződés megkötését az ügyfelek túlnyomó része egyidőben, valamelyik alkuszi összehasonlító oldalon teszi meg, ahogy azt a szakértők is ajánlják.

A kgfb-szerződések váltása már évek óta zömmel a független alkuszokon keresztül zajlik, ami annak is köszönhető, hogy ők kínálják a legösszetettebb ügyféltámogatást. Kalkulátoraik megbízhatóan hasonlítják össze a biztosítók árajánlatait, a kalkulált díjra pedig árgaranciát is vállalnak. A hitelességet garantálja az is, hogy az alkuszportálok a biztosítások díját közvetlenül a biztosítók informatikai rendszereiből kapják, és az összehasonlító felületek megfelelőségét, kalkulációs pontosságát az MNB szúrópróbaszerű vizsgálatokkal is ellenőrzi.

Az alkuszok a kalkuláción túlmenően olyan szolgáltatásokat is nyújtanak, mint az előző szerződések felmondása, az együttkötési kedvezmények és ingyenes kiegészítők bemutatása, segítség az esetlegesen elakadó biztosítási adminisztráció előremozdításában, vagy éppen - megfelelő meghatalmazás birtokában – a kárrendezési asszisztencia.

Kapcsolódó cikkünk

Dübörög a kötelező biztosítási kampány, ezek a biztosítók állnak nyerésre

Dübörög a kötelező biztosítási kampány, nagyot spórolnak az érintett autósok

Ezek a biztosítók állnak most nyerésre a kötelező biztosítási kampányban

Elstartolt a kötelező biztosítási kampány, most nagyot spórolhatnak az autósok

Nyakunkon a kötelező biztosítási kampány: elmondták a szakértők, mire számítsunk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Megszólalt a Kreml képviselője: Ukrajna fennmaradása elfogadhatatlan
Vámok ide vagy oda, Kína megtalálta a kiskaput – és most ezzel is tarol Európában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility