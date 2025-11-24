  • Megjelenítés
Meg se kottyan a pénteki ütés a forintnak, mindent túlél
Deviza

Meg se kottyan a pénteki ütés a forintnak, mindent túlél

Portfolio
A hétvége előtt megint megbillent a forint árfolyama Virág Barnabás MNB-alelnök lemondásának hírére, a pénteki nap második felében azonban már elkezdett visszakapaszkodni a magyar deviza. Hétfő reggel folytatódik az erősödés, vagyis úgy tűnik, hogy hamar kiheveri a forint a pénteki esést, a befektetők továbbra is a magas kamatban hisznek, ami fűti a forintot.
Megosztás

Már 383 alatt

Erősödik tovább a forint, az elmúlt percekben 383 alá bukott az euró jegyzése, ami 0,25%-kal alacsonyabb a péntek estinél. A jelek szerint a magas kamat és az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatos remények tovább fűtik a magyar devizát.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Merre mehet ma a forint?

A péntek délelőtti gyengülést gyorsan kiheverte a magyar deviza, így a következő napokban akár ismét a 380-as lélektani határt veheti célba, főleg akkor, ha erősödnek az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatos spekulációk a piacon.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Újabb ütést kapott a forint – Ezt is simán kiheveri?

Hétfő reggel 383,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos erősödést jelentett péntek estéhez képest a magyar deviza szempontjából. Pénteken 385 felett is járt az árfolyam miután az MNB bejelentette, hogy

lemondott Virág Barnabás alelnök, akinek az utóda Banai Péter Benő lehet a jegybankban.

A lépés egyrészt meglepő volt, másrészt viszont jövő júniusban lejárt volna Virág mandátuma, és korábban megjelentek olyan hírek, hogy akár idő előtt is távozhat posztjáról. A hír elvileg nem indokolta volna a forint komolyabb gyengülését, viszont szerdán érezhetően erősödött a magyar deviza, illetve a Barclays lezárta korábbi forinterősödésre nyitott pozícióját, ezek szintén szerepet játszhattak a piaci mozgásban. A héten igazán fontos makroadatok nem jönnek, az Európai Bizottság kedden teszi közzé a túlzottdeficit-eljárással kapcsolatos értékelését a magyar költségvetésről, melyben lehetnek izgalmak. A dollárral szemben most 332,9-nél jár a forint árfolyama.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nemzetközi devizapiacon az euró-dollár árfolyam 1,1517-nél jár, ami egyelőre megegyezik a péntek esti szinttel. A régiós devizák közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális erősödéssel indítja a hetet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Megszólalt a Kreml képviselője: Ukrajna fennmaradása elfogadhatatlan
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility