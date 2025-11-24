Rekordokat döntöget a Duna House, felfelé módosították az éves várakozásokat

A fő számok
A Duna House-csoport a harmadik negyedévben újabb rekordot állított be: a konszolidált árbevétel 11,9 milliárd forintra nőtt, ami 21 százalékos ugrás egy év alatt,
a számviteli EBITDA pedig 1,82 milliárd forint lett, 36 százalékkal meghaladva a tavalyi bázist.
Az adózott eredmény 1,08 milliárd forintra emelkedett, ami 68 százalékos profitbővülésnek felel meg. Azonban a nemzetközi működéshez kapcsolódó átváltási különbözetek jelentős negatív eredményhatása miatt a társaság részvényeseire jutó eredmény 22 százalékkal 632 millió forintra csökkent.
A menedzsment által kiemelten figyelt, egyszeri tételektől és az ingatlanfejlesztéstől tisztított core EBITDA 1,93 milliárd forintra ugrott, éves összevetésben 85 százalékkal, a tisztított core adózott eredmény pedig 1,27 milliárd forint lett, ami több mint két és félszerese az egy évvel korábbinak.
A vállalat eredménystruktúrája is jól mutatja a fókuszváltást: az EBITDA háromnegyede már a pénzügyi termék-közvetítésből érkezik, és a profit kétharmada Magyarországon kívüli piacokon keletkezik. A cégcsoport ezzel az év első három negyedévében jócskán rávert a februárban publikált tervekre, ezért a menedzsment felfelé módosította 2025-ös várakozásait: a tisztított core EBITDA-t immár 7,2–7,7 milliárd, a tisztított core adózott eredményt 4,2–4,6 milliárd forintos sávba teszi (az eredeti sáv 6,0–7,0, illetve 2,9–3,6 milliárd forint volt).
Erős külföldi hajtómotorok
Az olasz Credipass továbbra is a csoport egyik legfontosabb növekedési lába. Olaszországban 6,5 milliárd forintnyi árbevételt ért el a csoport a negyedévben, a tisztított EBITDA pedig 1,1 milliárd forintra nőtt, ami 50 százalék feletti éves bővülést jelent. Az olasz jelzálogpiac kedvező környezetben fut: az Assofin adatai szerint az új jelzáloghitelek volumene 29, a refinanszírozásoké 51 százalékkal bővült, a teljes piac így közel 30 százalékkal nőtt, miközben a közvetítői csatornák részesedése még mindig csak nagyjából egynegyed, vagyis a Duna House számára továbbra is jelentős a felzárkózási potenciál.
Lengyelországban a hitel- és ingatlanpiac szintén erősödik. A csoport lengyel leányvállalatai 3,5 milliárd forintos árbevétellel történelmi csúcsot értek el, a közvetített hitelvolumen 131,6 milliárd forintra ugrott, ami forintban számolva közel 43 százalékos éves növekedés. A negyedéves EBITDA ugyan még csak 92 millió forint volt, de ebben benne van egy 189 millió forintos kibercsalásból fakadó veszteség; ennek kiszűrésével a lengyel tisztított core EBITDA 281 millió forintot tett ki, ami több mint két és félszerese az egy évvel korábbinak.
Magyarországon az Otthon Start mozgatja a piacot
A hazai működés árbevétele 1,8 milliárd forint volt, ami a tavalyi alacsonyabb ingatlanfejlesztési bevételek miatt elmarad az előző év azonos időszakától, ugyanakkor a hazai core tevékenységek tisztított EBITDA-ja 520 millió forintra duplázódott. A magyar lakáshitelpiac 2024 második felétől 2025 közepéig fokozatosan normalizálódott, majd a 2025 júliusában bejelentett Otthon Start Program forgatta fel ismét: a háromszázalékos kamatú, támogatott konstrukció szeptemberi indulása előtt sok ügyfél elhalasztotta hitelfelvételét, ami a folyósításokban átmeneti megtorpanást, a hitelkérelmeknél viszont hirtelen ugrást okozott.
A Duna House adatai szerint a cégcsoport által közvetített jelzáloghitel-állomány a negyedévben 33,3 milliárd forint volt, éves alapon közel 4 százalékos bővüléssel, ugyanakkor negyedéves összevetésben 12,9 százalékos visszaeséssel. Szeptemberben viszont már 31,7 milliárd forintnyi Otthon Start jelzáloghitel-igénylést adott be a cég a bankok felé, ami a nyár hónapjaihoz képest több mint háromszoros intenzitást jelent. A menedzsment szerint normál piaci viszonyok között az igénylések 97–98 százaléka folyósításig jut, az új program esetében ugyan nagyobb a bizonytalanság, de így is jelentős volumenugrás várható a negyedik negyedéves hitelfolyósításokban.
Szegmensek
A pénzügyi termék-közvetítési szegmens árbevétele 10,5 milliárd forintra emelkedett, ami 32 százalékos növekedés, a bruttó fedezet 2,7 milliárd forint lett, a fedezeti hányad pedig 26 százalékon stabilizálódott. A közvetett működési költségek ennél lassabb ütemben, 21 százalékkal nőttek, így a szegmens EBITDA-ja 1,37 milliárd forintra ugrott, az EBITDA-marzs pedig 13 százalékra javult. A cégcsoport összesen 330,5 milliárd forintnyi hitelt közvetített a negyedévben, ami 29 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet; a bővülés zömét az olasz és a lengyel piac adta, de Magyarországon is pluszban zárta a szegmens az évet.
Az ingatlanszolgáltatások – a franchise-hálózat, a saját irodák és a kiegészítő szolgáltatások – árbevétele 1,14 milliárd forintra nőtt, 21 százalékkal meghaladva az előző évit. A szegmens bruttó fedezete 892 millió forint, az EBITDA pedig 451 millió forint lett, miközben egy évvel korábban még enyhe veszteséget mutatott ez az üzletág. Az ugrást a magyar piacon mért, közel 39 százalékos jutalékbevétel-növekedés, illetve a veszteséges tevékenységek lezárása magyarázza; utóbbi nagyjából 80 millió forinttal javította az eredményt. Jelentős egyszeri hatás, hogy a 2024-ben kiszabott GDPR-bírságot a cég sikeresen megtámadta, így a tavalyi 50 milliós teher helyett idén ugyanekkora összeget írt vissza bevételként.
A teljes csoport által közvetített ingatlanos jutalékbevétel – vagyis az a díjtömeg, amely a franchise-hálózatokon át a piaci tranzakciók után realizálódott – 5,17 milliárd forint volt a negyedévben, 35 százalékkal több, mint egy éve. Ebből 3,89 milliárd forint Magyarországon keletkezett, ami történelmi csúcs; Lengyelországban 1,22 milliárd, Csehországban 64 millió forint volt a hálózati jutalékbevétel.
Ingatlanportfólió-értékesítés: a tervek szerint halad a kiszállás
A Duna House korábban azt jelezte, hogy 2025-ben mintegy 4,4 milliárd forintnyi cash flow-t vár saját ingatlanportfóliójának értékesítéséből. A portfólió aktuális piaci értéke nagyjából 4,8 milliárd forint, amelyből az első három negyedévben 1,4 milliárd forint bevételt realizált a cég, a harmadik negyedévben 9 ingatlan eladásából 850 millió forint árbevétel és 197 millió forint EBITDA keletkezett. További 1,5 milliárd forint értékben már megkötötték az adásvételi szerződéseket, míg 1,9 milliárd forintnyi ingatlan – többek között a korábbi székház – értékesítése még folyamatban van, és a menedzsment szerint ennek nagyobb része már 2026-ra csúszik át.
Az „egyéb” szegmens – amely a holding tevékenységét, a konszolidációs korrekciókat és az ingatlanbefektetéseket foglalja magában – így jóval kisebb árbevételt és EBITDA-t mutat, mint a tavalyi, ingatlanfejlesztési átadásokkal erősen felhúzott bázis: az árbevétel 230 millió forintra, az EBITDA gyakorlatilag nullára csökkent.
Felemelte várakozásait a menedzsment
A Duna House tehát úgy érkezik az év utolsó negyedévébe, hogy kulcspiacaikon – Olaszországban és Lengyelországban – továbbra is erős a jelzáloghitel-kereslet, Magyarországon pedig az Otthon Start Program hozhat kiugró negyedik negyedéves volumeneket. A cég közben fokozatosan száll ki az ingatlanportfólióból, az adósságszint kontroll alatt marad, a készpénztermelés pedig látványosan javult.
A menedzsment ennek megfelelően már nemcsak az év elején vállalt célok teljesítésére, hanem azok túlszárnyalására készül.
A csoport első három negyedévi eredményessége felülmúlta a menedzsment 2025. februári guidance-ben megfogalmazott várakozásait. A növekedés lendülete a jelenleg látható trendek alapján várhatóan az év hátralevő részében is fennmarad, Magyarországon az Otthon Start Program pedig további kiemelkedő aktivitást jelent az év utolsó negyedévének hitelpiacán. A DH Group menedzsmentje magabiztosabban, hogy az idei évre kitűzött eredménysávokat túlteljesítve zárja az évet.
- Tisztított core EBITDA: a korábbi 6,0-7,0 milliárd forint guidance helyett várhatóan 7,2-7,7 milliárd forint sávban,
- Tisztított core adózott eredmény: a korábbi 2,9-3,6 milliárd forint guidance helyett várhatóan 4,2-4,6 milliárd forint sávban.
A Duna House árfolyama idén 44,7 százalékos pluszban van.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Örülhetnek Ukrajnában? - Sikerült "finomítani" az amerikaiak legújabb béketervén
Ez meg valószínűleg az oroszoknak nem fog tetszeni.
Otthon Start: nem lankad a lendület a K&H szerint, itt vannak a bank számai
Vidéken is jól húz a program.
Végveszélyben a piacok - de van kiút?
Az Európai Bizottság is mondana valamit.
Megugrott a magyar szupergazdagok vagyona, mutatjuk a friss számokat!
Íme a Portfolio friss privátbanki felmérése.
Lecsapott a rettegett ukrán Flamingo kistestvére, videón az orosz légvédelem tehetetlensége
Több célpont is megsemmisült.
Megszólalt a Kreml képviselője: Ukrajna fennmaradása elfogadhatatlan
Az egész országot akarják.
Egyre nagyobb bajban Oroszország: már a katonák sem kapják meg a kifizetéseiket
Több helyen felfüggesztették az utalásokat.
Újabb tárgyalási forduló következik Ukrajnával, nyilatkozott az amerikai külügyminiszter
Még ma este kiderülhet, mit tudott kiharcolni magának Kijev.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!