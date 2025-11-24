  • Megjelenítés
Súlyos döntés: feloszlatják az Ukrán Idegenlégiót - Vége a legendás egységnek, hatalmas a zúgolódás
Súlyos döntés: feloszlatják az Ukrán Idegenlégiót - Vége a legendás egységnek, hatalmas a zúgolódás

Ukrajna vezetése az Ukrán Idegenlégió, a legnagyobb külföldi harcosokat tömörítő harcoló alakulat feloszlatására készül – tudta meg a Kyiv Independent bennfentes forrásokból.

A légió három zászlóalját várhatóan besorolják az ukrán hadsereg reguláris erőinek struktúrájába, egyelőre nem tudni, pontosan hova, milyen összetételben. A legnagyobb esély arra mutatkozik jelenleg, hogy a légiósok a Rohamcsapatok irányítása alá tartoznak majd.

Az átszervezés az év végéig zajlik majd le – írta meg a lap.

A légió parancsnokai, tagjai ellenzik az a terveket, ők úgy látják, összességében ez csökkenteni fogja a szervezet hatékonyságát.

Ukrajna az orosz invázió kezdetén, 2022-ben szervezte meg az Ukrán Idegenlégiót – a szervezet célja az Ukrajnába érkező nagy számú külföldi önkéntes haderőbe való integrációját és további önkéntesek toborzását segítette.  

A Kyiv Independent arról is ír, hogy jelenleg körülbelül 1000 fő van az Idegenlégió harcoló alakulatainál – Ukrajna vezetése 2022-ben 20 ezer külföldi önkéntes csatlakozásáról számolt be. Ha ezek valós számok, a légió 95%-a lemorzsolódott a háború három és fél éve alatt. Arra is kitérnek, hogy a légió ma már nagyrészt Latin-Amerikából származó harcosokkal van feltöltve, akik csak spanyolul beszélnek. Munkájukat fordítók segítik.

Az ukrán katonai hírszerzés, a HUR külföldi önkéntesekből álló alakulatát nem érinti a változás.

Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images

