  • Megjelenítés
Hatalmas szerződést kötött a Schneider Electric az amerikai adatközpontok lehűtésére
Globál

Hatalmas szerződést kötött a Schneider Electric az amerikai adatközpontok lehűtésére

Portfolio
A Schneider Electric 1,9 milliárd dollár értékű megállapodást írt alá az amerikai Switch vállalattal. A szerződés alapján óriás hűtési rendszereket szállít több, gyorsan bővülő amerikai adatközpont számára. A projekt Észak-Amerika egyik legnagyobb illyen jellegű beruházása.

A bejelentés a Schneider Electric „Innovation Summit” konferenciáján történt Las Vegasban. A szerződés számos előregyártott energiamodult, valamint adatközpontokra szabott hűtési infrastruktúrát foglal magában - írta meg az energynews.

A vállalat belső előrejelzése szerint 2030-ra az AI a globális adatközponti terhelések 35%-át adhatja, ami akár 160%-kal növelheti a létesítmények energiafogyasztását.

Ez komoly hűtési és kapacitásbővítési kényszert jelent az üzemeltetőknek.

A megállapodás rávilágít a Schneider Electric azon szándékára, hogy bővítse ipari jelenlétét az Egyesült Államokban, kihasználva megoldásainak vertikális integrációját az egyre inkább a digitális technológiák által dominált piacon.

Kapcsolódó cikkünk

Elképesztő összegeket takaríthatna meg Európa, ha turbóra kapcsolna ezen a területen

Az AI nemcsak kihívást, hanem a megoldást is jelentheti az adatközpontok számára

Geotermikus fűtés, napelemek, esővíz-hasznosítás – nemzetközi díjjal ismertek el egy magyar üzemet

Hiszed, vagy sem: Magyarországon készül a jövő áramhálózatának egyik kulcseleme

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Megszólalt a Kreml képviselője: Ukrajna fennmaradása elfogadhatatlan
Bemondta Európa vezető nagyhatalma: csak így lehet béke Ukrajnában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility