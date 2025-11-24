Hatalmas szerződést kötött a Schneider Electric az amerikai adatközpontok lehűtésére

A Schneider Electric 1,9 milliárd dollár értékű megállapodást írt alá az amerikai Switch vállalattal. A szerződés alapján óriás hűtési rendszereket szállít több, gyorsan bővülő amerikai adatközpont számára. A projekt Észak-Amerika egyik legnagyobb illyen jellegű beruházása.

A bejelentés a Schneider Electric „Innovation Summit” konferenciáján történt Las Vegasban. A szerződés számos előregyártott energiamodult, valamint adatközpontokra szabott hűtési infrastruktúrát foglal magában - írta meg az energynews.

A vállalat belső előrejelzése szerint 2030-ra az AI a globális adatközponti terhelések 35%-át adhatja, ami akár 160%-kal növelheti a létesítmények energiafogyasztását.

Ez komoly hűtési és kapacitásbővítési kényszert jelent az üzemeltetőknek.

A megállapodás rávilágít a Schneider Electric azon szándékára, hogy bővítse ipari jelenlétét az Egyesült Államokban, kihasználva megoldásainak vertikális integrációját az egyre inkább a digitális technológiák által dominált piacon.