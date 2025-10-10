Folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat, következő állomás: Szombathely - Fókuszban a finanszírozás

2025 számos új kihívással sokkolta már eddig is a hazai kkv szektort. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ennek ellenére ne kínálkoznának megbízható lehetőségek, amelyek kapaszkodót nyújthatnak ezekben a bizonytalan időkben.
A Portfolio és a KAVOSZ közös országos rendezvénysorozata 15 magyarországi városba látogat el, és pontosan azt célozza, hogy számba vegye azokat az eszközöket, amelyek új perspektívát nyújthatnak a magyar mikro-, kis- és középvállalatok számára működésük stabilitásának megőrzése, valamint versenyképességük növelése céljából.
A roadshow Szombathelyen folytatódik, ahol az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat a legaktuálisabb támogatásokról és fejlesztési irányokról.
Kiemelt témák:
- Tőkefinanszírozás hazai vállalkozásoknak – a Demján Sándor Tőkeprogram szerepe a növekedési pályán
- Lépéselőnyben a kicsik – A Széchenyi Kártya Program kockázatvállalása a kisvállalkozások stabil fejlődéséért
- Finanszírozási döntések a gyakorlatban – hitel, tőke vagy kombinált konstrukció?
- Kedvezményes források, valós lehetőségek – hogyan egészítik ki egymást a támogatott és a banki finanszírozások?
- Az első lépéstől a tőzsdéig – finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt
- Szerződéses, jogi és szervezeti feltételek – mire van szüksége a befektetőnek és hogyan érdemes felkészülni?
Előadók:
Ács Zoltán, Magyar Fintech Szövetség, elnök, MKIK Tőkealap-kezelő, vezérigazgató-helyettes
Cseri József, Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, elnök
dr. Balog Ádám, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, alelnök, KAVOSZ Zrt., igazgatóság elnöke
Hörömpöli-Tóth Levente, Portfolio Csoport, újságíró
Madár István, Portfolio Csoport, vezető elemző
Perlusz László, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, főtitkár
Szárnyas János, VOSZ Vas Vármegyei Szervezete, elnök
Következő helyszínek, időpontok:
Ne maradjon le a szombathelyi rendezvényről – regisztráljon még ma!
Címlapkép forrása: Portfolio
