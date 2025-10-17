Banki limit helyett tőkepartnerség: új korszak kezdődik a magyar kkv-finanszírozásban

A mai gazdasági környezetben a kkv-knak egyre nehezebb eligazodni a finanszírozási lehetőségek között: számtalan konstrukció érhető el, de a piac gyorsan változik, és nem várható el, hogy egy cégvezető mindet átlássa. Pedig a jó döntés akár évekre meghatározhatja a vállalkozás jövőjét – egy megfelelő finanszírozás új növekedési pályát nyithat, míg egy rossz választás hosszú időre megakaszthatja a fejlődést. Ahogyan a Portfolio őszi rendezvénysorozatának egri állomásán is elhangzott, a magyar vállalkozók többsége ma is óvatosan tervez, pedig a lehetőségek adottak: a Széchenyi Kártya Program 3%-os hitelkonstrukciója mellett egyre nagyobb figyelmet kap a tőkefinanszírozás, amely nemcsak pénzt, hanem tudást, bizalmat és stratégiai támogatást is hoz a vállalkozásoknak.

A vállalkozások számára kiemelten fontos a finanszírozási feltételek átláthatósága és egységessége, hiszen a piacon gyakran okoz nehézséget, ha ugyanazok a hitel- vagy lízingtermékek eltérő árazással és feltételekkel érhetők el. A Széchenyi Kártya Program egységes, legfeljebb 3%-os kamatszintje ebben nyújt stabilitást és kiszámíthatóságot a kkv-knak. “Heti szinten mintegy 4-600 új vállalkozás csatlakozik a programhoz, ami jól mutatja, hogy a cégek számára a tervezhetőség és a bizalom ma az egyik legfontosabb versenyelőny” – mondta el a rendezvényen Tóth Róbert, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgató-helyettese.

Tóth Róbert, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgató-helyettese - fotó: Portfolio

“Az idei évben már több mint 57 ezer hiteligénylés érkezett a teljes hálózatba, mintegy 2200 milliárd forintos volumenben, ami alapján várható, hogy 2025 meghaladja az előző év eredményeit. Mindez azt jelzi, hogy a hazai kkv-k magabiztosabban és tudatosabban élnek a kedvezményes finanszírozási forrásokkal” – emelte ki. A programban a digitalizáció kiemelt fejlesztési irány, amelynek célja, hogy a vállalkozások még egyszerűbben és gyorsabban juthassanak forráshoz. Ennek részeként

országos lefedettségű online időpontfoglaló rendszer indul, amely néhány héten belül teljes körűen elérhető lesz.



Emellett megkezdődött egy mesterséges intelligencia alapú megoldás bevezetése is, amely a hiteligénylésekhez kapcsolódó dokumentumok automatikus feldolgozását segíti. A fejlesztés célja, hogy a kkv-k számára a finanszírozási folyamat gyorsabb, hatékonyabb és felhasználóbarátabb legyen, az online ügyintézés lehetőségeit maximálisan kihasználva.

Tőkefinanszírozás hazai vállalkozásoknak

A hazai kkv-szektor egyik legnagyobb kihívása, hogy a munkatermelékenység évek óta stagnál. Vagyis a vállalkozások többsége ma sem tud több értéket előállítani ugyanannyi idő alatt, mint korábban. Pedig ez lenne a gazdasági növekedés motorja: a magasabb hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások előállítása, amelyekkel a cégek valóban versenyképesek lehetnek. Ennek kulcsa a beruházás – technológiába, tudásba, digitalizációba, automatizálásba vagy éppen a hatékonyabb működésbe.

Ács Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese - fotó: Portfolio

Csakhogy a beruházásokhoz tőkére van szükség. A legtöbb kkv-nak azonban korlátozott a saját forrása, a hitelfelvételi lehetőségei pedig szűkülnek: sok cég már elérte banki limitjét, mások pedig egyszerűen nem mernek hitelt igényelni a bizonytalan piaci kereslet miatt. “Az óvatosság érthető, de hosszú távon gátja a fejlődésnek – hiszen kockázatvállalás nélkül nincs növekedés” – hangsúlyozta előadásában Ács Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese.

Ebben segíthet a tőkefinanszírozás. A tőke nem hitel, hanem partnerség, olyan forrás, amely nem a múltat, hanem a jövőt nézi. A bank a korábbi eredmények alapján dönt, a tőkebefektető viszont a vállalkozás jövőbeli potenciálját vizsgálja – az alapító elképzeléseit, a csapat képességeit, a piacban rejlő lehetőségeket. Ez a szemléletváltás lehet az, ami új lendületet ad a magyar kkv-knak. A tőkebefektető nemcsak pénzt ad, hanem társként lép be a cég mellé: osztozik a kockázaton, és támogatást, tudást, bizalmat hoz.

Ráadásul a tőkebevonás erősíti a cég pénzügyi stabilitását, ami megnyitja az utat a további banki forrásokhoz is.

A tőke tehát nem a hitel ellentéte, hanem gyakran annak előszobája. Éppen ezért a tőkeprogramok nemcsak forrást, hanem újrakezdési lehetőséget is jelentenek: segítenek kimozdítani a vállalkozásokat a holtpontról, és elindítani őket egy fenntartható növekedési pályán.

VAN VOSZ Válasz: A VOSZ szerepe a KKV-k kihívásainak megválaszolásában

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) három pillérre építi tevékenységét: érdekképviselet, szolgáltatás és kulturális misszió. Célja, hogy a magyar kkv-k valódi partnere legyen – segítse őket a finanszírozás, a digitalizáció és az energiahatékonyság terén, miközben hitelesen közvetíti a vállalkozók hangját a döntéshozók felé.

Ádám Imre, a VOSZ elnökhelyettese - fotó: Portfolio

A VOSZ negyedéves vállalkozói hangulatindexe három kulcsterületet vizsgál: a beruházásokat, a pénzügyi helyzetet és a vállalkozói közérzetet. Ádám Imre, a VOSZ elnökhelyettese elmondta, hogy 2023 elején még optimizmus jellemezte a cégeket, de 2024 végére a mutató negatívba fordult – a vállalkozások óvatosabbá váltak, sokan kivárnak. Mostanra viszont ismét látszik némi javulás, amit például a Széchenyi Kártya 3%-os hitelprogramja is támogathat. A VOSZ beszállítói fejlesztési programja segít a hazai kkv-knak bekerülni a multinacionális cégek értékláncaiba.

Sok vállalkozás nem tudja pontosan, milyen elvárásoknak kell megfelelnie, vagy azt sem, hogy valójában már most is képes lenne rá.

"A program eligazít, fejleszt, és megmutatja, hogyan válhat egy magyar cég valódi beszállítóvá” – emelte ki. A digitális fejlődést a VOSZPort online platform támogatja, amely egyfajta „digitális kikötő”: a vállalkozások ingyenesen elérhetnek rajta piacteret, számlázó- és CRM-rendszereket, e-szerződéskötést és céginformációs szolgáltatásokat. A VOSZ irodáiban emellett ingyenes szakmai tanácsadás is elérhető pénzügyi, gazdasági és energetikai ügyekben – például szerződés-ellenőrzés, energiaoptimalizálás vagy csoportos beszerzés formájában.

A jövő finanszírozása a partnerségen alapuló befektetés

A legtöbben hitelben gondolkodnak, mert eddig nem volt valódi alternatíva: a kockázati tőke a gyors növekedésű startupok világa volt, nem a fokozatosan fejlődő kkv-ké. Most azonban megjelennek a kifejezetten kkv-knak szóló tőkeprogramok, amelyek nem gyors nyereségre, hanem stabil növekedésre épülnek. “Ezek kimozdítanak a vissza nem térítendő támogatások kényelméből, és tudatosabb tervezésre ösztönöznek” – mondta el Ács Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese a Hogyan válasszak finanszírozási megoldást a cégem fejlesztéséhez? c. panelbeszélgetésen.

Hubai Péterné, az AXIS Bentonit humánkozmetikum és állatápolási termékek üzletág vezetője szerint sok cégvezető esik abba a hibába, hogy azt hiszi, hogy pontosan tudja, mi a legjobb a vállalatának – pedig a tapasztalat azt mutatja, hogy a legjobb ötletek gyakran kívülről jönnek. Egy külső szakember friss szemmel látja a helyzetet, és olyan megoldásokat kínálhat, amelyekre belülről nem látunk rá.

Érdemes kilépni abból a szemléletből, hogy mindent házon belül oldunk meg – a tanácsadás nem költség, hanem befektetés.

A szakember szerint a helyi kamarákkal és szakmai szervezetekkel való kapcsolat is sokat segíthet: ők elsőként küldenek értesítést az új programokról, támogatásokról és finanszírozási lehetőségekről. "Egy időben érkező jó tanács milliókat érhet."

Hubai Péterné, az AXIS Bentonit humánkozmetikum és állatápolási termékek üzletág vezetője, Ács Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese és Tóth Kata moderátor - fotó: Portfolio

Ács Zoltán hangsúlyozta, hogy a Demján Sándor Tőkeprogram egyik legnagyobb előnye a rugalmas törlesztési struktúra. A konstrukció lényege, hogy a tőkerészt csak a futamidő végén kell visszafizetni, így a vállalkozás havi cash flow-ját nem terheli folyamatos kamatfizetés. A kamat is évente, egy összegben esedékes, ami nagyobb mozgásteret biztosít a működés során. Ez különösen előnyös azoknak a cégeknek, amelyek beruházási ciklusban gondolkodnak – először fejlesztenek, majd csak később realizálnak árbevételt.

A program így valóban támogatja a hosszabb megtérülési idejű, növekedésre építő vállalkozásokat.

Hubai Péterné elmondta, hogy mióta csatlakoztak a programhoz, mindenhol támogatást kaptak, és az adminisztráció is jóval egyszerűbb volt, mint egy hagyományos pályázatnál. "Az egyetlen pont, amin elgondolkodtunk, az az 1%-os tulajdoni rész volt, de amikor megismertük a program pontos feltételeit, gyorsan kiderült, hogy ez nem jelent valódi kockázatot – viszont komoly fejlődési lehetőséget igen" – tette hozzá.

Az elmúlt öt év volt az AXIS Bentonit legnehezebb időszaka: erősödött a verseny, változott a piac, és új kihívások jelentek meg. Egy négyfős vállalkozásból tíz év alatt közel ötvenfős csapat lettek, és most értek el arra a szintre, ahol önerőből már nehéz tovább növekedni. Ehhez nagyobb lépés kellett, amit a tőkeprogram tett lehetővé. “Ennek a támogatásnak köszönhetően új piacokra lépünk be, már egy hónapon belül új partnernek szállíthatunk. Banki hitelből ez nem valósulhatott volna meg, ezért számunkra ez a program a fejlődés kulcsa volt: jókor jött, jól működik, és valódi növekedést tett lehetővé.”

A program keretösszege várhatóan 200 millió forintról 400 millióra emelkedik, így a vállalkozások hamarosan nagyobb forráshoz juthatnak.

Azok a cégek, amelyek már ügyfelek, gyorsított eljárásban újra pályázhatnak, és további 200 millió forintot igényelhetnek, ha pénzügyi mutatóik és terveik ezt indokolják. A szükséges dokumentációk – például az alapítói határozatmódosítás és a szabályzatok – elkészítése után a magasabb limit hivatalosan is életbe lép.

Fontos változás, hogy a programban már nemcsak üzemfelújításra, hanem nem lakáscélú ingatlan – például iroda vagy üzem – megvásárlására is lehet forrást igénybe venni. Emellett mostantól a kereskedő vállalkozások is részt vehetnek a programban, ami új lehetőséget nyit számukra a fejlesztésre és a növekedésre.

Címlapkép forrása: Portfolio