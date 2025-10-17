Banki limit helyett tőkepartnerség: új korszak kezdődik a magyar kkv-finanszírozásban

A vállalkozások számára kiemelten fontos a finanszírozási feltételek átláthatósága és egységessége, hiszen a piacon gyakran okoz nehézséget, ha ugyanazok a hitel- vagy lízingtermékek eltérő árazással és feltételekkel érhetők el. A Széchenyi Kártya Program egységes, legfeljebb 3%-os kamatszintje ebben nyújt stabilitást és kiszámíthatóságot a kkv-knak. “Heti szinten mintegy 4-600 új vállalkozás csatlakozik a programhoz, ami jól mutatja, hogy a cégek számára a tervezhetőség és a bizalom ma az egyik legfontosabb versenyelőny” – mondta el a rendezvényen Tóth Róbert, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgató-helyettese.
“Az idei évben már több mint 57 ezer hiteligénylés érkezett a teljes hálózatba, mintegy 2200 milliárd forintos volumenben, ami alapján várható, hogy 2025 meghaladja az előző év eredményeit. Mindez azt jelzi, hogy a hazai kkv-k magabiztosabban és tudatosabban élnek a kedvezményes finanszírozási forrásokkal” – emelte ki. A programban a digitalizáció kiemelt fejlesztési irány, amelynek célja, hogy a vállalkozások még egyszerűbben és gyorsabban juthassanak forráshoz. Ennek részeként
országos lefedettségű online időpontfoglaló rendszer indul, amely néhány héten belül teljes körűen elérhető lesz.
Emellett megkezdődött egy mesterséges intelligencia alapú megoldás bevezetése is, amely a hiteligénylésekhez kapcsolódó dokumentumok automatikus feldolgozását segíti. A fejlesztés célja, hogy a kkv-k számára a finanszírozási folyamat gyorsabb, hatékonyabb és felhasználóbarátabb legyen, az online ügyintézés lehetőségeit maximálisan kihasználva.
Tőkefinanszírozás hazai vállalkozásoknak
A hazai kkv-szektor egyik legnagyobb kihívása, hogy a munkatermelékenység évek óta stagnál. Vagyis a vállalkozások többsége ma sem tud több értéket előállítani ugyanannyi idő alatt, mint korábban. Pedig ez lenne a gazdasági növekedés motorja: a magasabb hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások előállítása, amelyekkel a cégek valóban versenyképesek lehetnek. Ennek kulcsa a beruházás – technológiába, tudásba, digitalizációba, automatizálásba vagy éppen a hatékonyabb működésbe.
Csakhogy a beruházásokhoz tőkére van szükség. A legtöbb kkv-nak azonban korlátozott a saját forrása, a hitelfelvételi lehetőségei pedig szűkülnek: sok cég már elérte banki limitjét, mások pedig egyszerűen nem mernek hitelt igényelni a bizonytalan piaci kereslet miatt. “Az óvatosság érthető, de hosszú távon gátja a fejlődésnek – hiszen kockázatvállalás nélkül nincs növekedés” – hangsúlyozta előadásában Ács Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese.
Ebben segíthet a tőkefinanszírozás. A tőke nem hitel, hanem partnerség, olyan forrás, amely nem a múltat, hanem a jövőt nézi. A bank a korábbi eredmények alapján dönt, a tőkebefektető viszont a vállalkozás jövőbeli potenciálját vizsgálja – az alapító elképzeléseit, a csapat képességeit, a piacban rejlő lehetőségeket. Ez a szemléletváltás lehet az, ami új lendületet ad a magyar kkv-knak. A tőkebefektető nemcsak pénzt ad, hanem társként lép be a cég mellé: osztozik a kockázaton, és támogatást, tudást, bizalmat hoz.
Ráadásul a tőkebevonás erősíti a cég pénzügyi stabilitását, ami megnyitja az utat a további banki forrásokhoz is.
A tőke tehát nem a hitel ellentéte, hanem gyakran annak előszobája. Éppen ezért a tőkeprogramok nemcsak forrást, hanem újrakezdési lehetőséget is jelentenek: segítenek kimozdítani a vállalkozásokat a holtpontról, és elindítani őket egy fenntartható növekedési pályán.
VAN VOSZ Válasz: A VOSZ szerepe a KKV-k kihívásainak megválaszolásában
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) három pillérre építi tevékenységét: érdekképviselet, szolgáltatás és kulturális misszió. Célja, hogy a magyar kkv-k valódi partnere legyen – segítse őket a finanszírozás, a digitalizáció és az energiahatékonyság terén, miközben hitelesen közvetíti a vállalkozók hangját a döntéshozók felé.
A VOSZ negyedéves vállalkozói hangulatindexe három kulcsterületet vizsgál: a beruházásokat, a pénzügyi helyzetet és a vállalkozói közérzetet. Ádám Imre, a VOSZ elnökhelyettese elmondta, hogy 2023 elején még optimizmus jellemezte a cégeket, de 2024 végére a mutató negatívba fordult – a vállalkozások óvatosabbá váltak, sokan kivárnak. Mostanra viszont ismét látszik némi javulás, amit például a Széchenyi Kártya 3%-os hitelprogramja is támogathat. A VOSZ beszállítói fejlesztési programja segít a hazai kkv-knak bekerülni a multinacionális cégek értékláncaiba.
Sok vállalkozás nem tudja pontosan, milyen elvárásoknak kell megfelelnie, vagy azt sem, hogy valójában már most is képes lenne rá.
"A program eligazít, fejleszt, és megmutatja, hogyan válhat egy magyar cég valódi beszállítóvá” – emelte ki. A digitális fejlődést a VOSZPort online platform támogatja, amely egyfajta „digitális kikötő”: a vállalkozások ingyenesen elérhetnek rajta piacteret, számlázó- és CRM-rendszereket, e-szerződéskötést és céginformációs szolgáltatásokat. A VOSZ irodáiban emellett ingyenes szakmai tanácsadás is elérhető pénzügyi, gazdasági és energetikai ügyekben – például szerződés-ellenőrzés, energiaoptimalizálás vagy csoportos beszerzés formájában.
A jövő finanszírozása a partnerségen alapuló befektetés
A legtöbben hitelben gondolkodnak, mert eddig nem volt valódi alternatíva: a kockázati tőke a gyors növekedésű startupok világa volt, nem a fokozatosan fejlődő kkv-ké. Most azonban megjelennek a kifejezetten kkv-knak szóló tőkeprogramok, amelyek nem gyors nyereségre, hanem stabil növekedésre épülnek. “Ezek kimozdítanak a vissza nem térítendő támogatások kényelméből, és tudatosabb tervezésre ösztönöznek” – mondta el Ács Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese a Hogyan válasszak finanszírozási megoldást a cégem fejlesztéséhez? c. panelbeszélgetésen.
Hubai Péterné, az AXIS Bentonit humánkozmetikum és állatápolási termékek üzletág vezetője szerint sok cégvezető esik abba a hibába, hogy azt hiszi, hogy pontosan tudja, mi a legjobb a vállalatának – pedig a tapasztalat azt mutatja, hogy a legjobb ötletek gyakran kívülről jönnek. Egy külső szakember friss szemmel látja a helyzetet, és olyan megoldásokat kínálhat, amelyekre belülről nem látunk rá.
Érdemes kilépni abból a szemléletből, hogy mindent házon belül oldunk meg – a tanácsadás nem költség, hanem befektetés.
A szakember szerint a helyi kamarákkal és szakmai szervezetekkel való kapcsolat is sokat segíthet: ők elsőként küldenek értesítést az új programokról, támogatásokról és finanszírozási lehetőségekről. "Egy időben érkező jó tanács milliókat érhet."
Ács Zoltán hangsúlyozta, hogy a Demján Sándor Tőkeprogram egyik legnagyobb előnye a rugalmas törlesztési struktúra. A konstrukció lényege, hogy a tőkerészt csak a futamidő végén kell visszafizetni, így a vállalkozás havi cash flow-ját nem terheli folyamatos kamatfizetés. A kamat is évente, egy összegben esedékes, ami nagyobb mozgásteret biztosít a működés során. Ez különösen előnyös azoknak a cégeknek, amelyek beruházási ciklusban gondolkodnak – először fejlesztenek, majd csak később realizálnak árbevételt.
A program így valóban támogatja a hosszabb megtérülési idejű, növekedésre építő vállalkozásokat.
Hubai Péterné elmondta, hogy mióta csatlakoztak a programhoz, mindenhol támogatást kaptak, és az adminisztráció is jóval egyszerűbb volt, mint egy hagyományos pályázatnál. "Az egyetlen pont, amin elgondolkodtunk, az az 1%-os tulajdoni rész volt, de amikor megismertük a program pontos feltételeit, gyorsan kiderült, hogy ez nem jelent valódi kockázatot – viszont komoly fejlődési lehetőséget igen" – tette hozzá.
Az elmúlt öt év volt az AXIS Bentonit legnehezebb időszaka: erősödött a verseny, változott a piac, és új kihívások jelentek meg. Egy négyfős vállalkozásból tíz év alatt közel ötvenfős csapat lettek, és most értek el arra a szintre, ahol önerőből már nehéz tovább növekedni. Ehhez nagyobb lépés kellett, amit a tőkeprogram tett lehetővé. “Ennek a támogatásnak köszönhetően új piacokra lépünk be, már egy hónapon belül új partnernek szállíthatunk. Banki hitelből ez nem valósulhatott volna meg, ezért számunkra ez a program a fejlődés kulcsa volt: jókor jött, jól működik, és valódi növekedést tett lehetővé.”
A program keretösszege várhatóan 200 millió forintról 400 millióra emelkedik, így a vállalkozások hamarosan nagyobb forráshoz juthatnak.
Azok a cégek, amelyek már ügyfelek, gyorsított eljárásban újra pályázhatnak, és további 200 millió forintot igényelhetnek, ha pénzügyi mutatóik és terveik ezt indokolják. A szükséges dokumentációk – például az alapítói határozatmódosítás és a szabályzatok – elkészítése után a magasabb limit hivatalosan is életbe lép.
Fontos változás, hogy a programban már nemcsak üzemfelújításra, hanem nem lakáscélú ingatlan – például iroda vagy üzem – megvásárlására is lehet forrást igénybe venni. Emellett mostantól a kereskedő vállalkozások is részt vehetnek a programban, ami új lehetőséget nyit számukra a fejlesztésre és a növekedésre.
Címlapkép forrása: Portfolio
Banki limit helyett tőkepartnerség: új korszak kezdődik a magyar kkv-finanszírozásban
A tőkefinanszírozás tudást, bizalmat és stratégiai támogatást is hoz a vállalkozásoknak.
Üzent Schlögel a budapesti békecsúcs előtt: aki békét akar Oroszországgal, nézzen még propagandát!
Keményen kineveti a jelenlegi európai békepárti hangokat a szakértő.
Megtörtént a telefonhívás: beszélt Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal
Egyeztetett egymással a két vezető.
A jövő technológiájára váltana ez a gyártó
A Wienerberger más magyarországi és nemzetközi telephelyein is alkalmazná majd a technológiát.
Eldőlt a rezsicsökkentés sorsa Magyarországon
Legalábbis jövőre biztosan.
Súlyos adatok érkeztek a magyarok állapotáról, sokan nem fordulnak orvoshoz segítségért
A kutatás reprezentatív.
IMF-vezető: itt az új gazdasági halálspirál, letolt nadrággal ér el minket a válság
A magas költségvetési hiányok, az államadósság és az értelmetlen gazdasági túlhevítés ránt magával mindent.
Első lakásvásárlás 2025-ben? Ezekre készülj fel!
Az Otthon Startnak köszönhetően sokan jutnak hozzá első lakásukhoz. A lakásvásárlás folyamata azonban nem egyszerű feladat, és a hiteligénylés és a papírmunka útvesztője is ijesztőnek t
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Hogyan lesz a zöld megawattból megbízható kilowattóra?
A megújuló energiaforrás alapú villamosenergiatermelés önmagában nem garantál biztos ellátást, és ez nem csupán az időjárástól függő termelők természetén múlik,
Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett
Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság, pedig ha jól... The post Zsiday Viktor: Nem lehetetle
Követett részvények - 2025. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Folyamatos éberség kell, bármikor jöhet újabb váratlan járvány
Nincs más lehetőség, fokozni kell a járványvédelmi intézkedéseket és folyamatokat.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!