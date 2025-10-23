  • Megjelenítés
Nyomás alatt a forint - átlépte a 390-es szintet az euró
Nyomás alatt a forint - átlépte a 390-es szintet az euró

Portfolio
A forint gyengüléssel kezdte a csütörtöki napot mind az euróval, mind a dollárral szemben. Jelenleg a dollár árfolyama a 337 forintos szint közelében mozog, miközben az euróval szemben 390 forint felett jegyzik a hazai devizát. Bár október 23. nemzeti ünnep miatt a hazai piacok zárva tartanak, a nemzetközi kereskedés tovább zajlik, így a forint mozgását elsősorban a globális hangulat és a külföldi hírek befolyásolják. A piac figyelme most különösen azokra az amerikai lépésekre irányul, amelyekkel Donald Trump kormánya új olajszankciókat jelentett be Oroszország ellen, ami közvetve a devizapiacokat is mozgathatja.
Nem javul a helyzet

Nem csak támaszt, hanem ugródeszkát találhatott az euró-forint árfolyam a korábbi bejegyzésben említett 389,3–389,4 közötti sávban. Az árjegyzés ugyanis már nem hogy a 390-es szintet,

hanem lassacskán a 391-et ostromolja.

Eközben a gyengülés a dollárral szemben is megmaradt,

amely közel került a 337-es szinthez.

Úgy tűnik tehát, hogy a befektetői hangulatot továbbra is a nemzetközi kockázatkerülés - és ezzel párhuzamosan a kisebb devizákból való menekülés, valamint a dollár globális erősödése - határozza meg.

Fontos szintnél jár a forint-euró árjegyzés

A dollárral szemben az árfolyam már 336,3 forintnál jár.

Az euróval szemben is hasonló tendencia figyelhető meg: a jegyzés 389 forint felett mozog, és technikai elemzés alapján

kitörés jöhet az elmúlt napok szűk sávjából,

amennyiben az árfolyam 389,3–389,4 környékén támaszt talál. Ebben az esetben további tér nyílhat a gyengülés irányába.

Visszatérhet a kockázatkerülés a devizapiacokra

A dollár újra erősödik, miután Donald Trump kormánya új szankciókat jelentett be a Rosznyeft és a Lukoil ellen, az EU pedig hivatalosan elfogadta a 19. orosz szankciós csomagot, amely 2027-től megtiltja az orosz LNG-importot.

A béketárgyalási csúcs hivatalosnak tűnő lemondása tovább növelte a piaci feszültséget, így az este bejelentett intézkedések

kockázatkerülő hangulatot indítottak el a globális piacokon.

Ez az euró–dollár árfolyamon is jól látható: a dollár erősödése a feltörekvő devizákra, köztük a forintra is negatívan hat.

Nézzük mit csinál a forint október 23-án

A forint az euró ellenében hétfő reggel óta egy igen szűk, nagyjából 1,3 forintos sávban mozog a 388,7 és a 390-es szint között.

Jelenleg 389,8 forint az árjegyzés.

Eközben a dollárral szemben már jelentőset, 3 forintot (-1%) gyengült a magyar deviza. Ez annak is köszönhető, hogy a hét eleje óta a dollár index is erősödésbe kezdett.

Ennek köszönhetően most 336 forintot kell adni egy dollárért cserébe.

