Mérgező nehézfém került a Mancs Őrjárat tányérokba
Gazdaság

Portfolio
Gyermekeknek szánt, Mancs Őrjárat mintás konyhai kerámia eszközökből határérték feletti ólom kioldódást mutattak ki, ezért a Pepco Hungary Kft. visszahívja a Kínából származó termékeket a magyar piacról - írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett bejelentés alapján vállalati önellenőrzés során derült fény a problémára. A vizsgálatok során a Kínából származó, gyermekeknek szánt Mancs Őrjárat motívumos kerámia tányérokban, bögrékben és tálakban

a megengedettnél magasabb ólomtartalmat mértek.

A termékek egy lengyel forgalmazón keresztül kerültek a hazai Pepco üzletekbe. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnal felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, amely együttműködve a hatósággal, a fogyasztók egészségének védelmét prioritásként kezelve, saját hatáskörben intézkedett a kifogásolt tételek visszahívásáról.

Az NKFH folyamatosan nyomon követi a vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint ellenőrzi a visszagyűjtött termékek további sorsát, beleértve azok megsemmisítését vagy elszállítását.

A visszahívás a következő termékeket érinti:

  • PLU 620733 Mancs Őrjárat mintás kerámia bögre (230 ml),
  • PLU 620734 Mancs Őrjárat mintás kerámia tál (540 ml),
  • PLU 620736 Mancs Őrjárat mintás kerámia tányér (19 cm).

A termékeket a kínai Zeal Ceramics LTD Shenzen gyártotta, és a Pepco Poland Sp z o.o. közvetítésével kerültek a Pepco Hungary Kft. üzleteibe.

A szakértők felhívják a figyelmet arra, hogy a nehézfémek természetes módon is előfordulhatnak a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a környezetbe és az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek különösen veszélyesek, mivel a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a daganatos megbetegedések kockázatát.

A hatóság kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak és azok még birtokukban vannak, a továbbiakban ne használják azokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

GettyImages-1398812620-épület-gazdaság-jegybank-monetáris-politika-pénzügy-sas
Portfolio signature
Irányba állt a dollár, a profik csak pislognak
Pénzcentrum
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
