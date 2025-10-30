Mérgező nehézfém került a Mancs Őrjárat tányérokba

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett bejelentés alapján vállalati önellenőrzés során derült fény a problémára. A vizsgálatok során a Kínából származó, gyermekeknek szánt Mancs Őrjárat motívumos kerámia tányérokban, bögrékben és tálakban
a megengedettnél magasabb ólomtartalmat mértek.
A termékek egy lengyel forgalmazón keresztül kerültek a hazai Pepco üzletekbe. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnal felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, amely együttműködve a hatósággal, a fogyasztók egészségének védelmét prioritásként kezelve, saját hatáskörben intézkedett a kifogásolt tételek visszahívásáról.
Az NKFH folyamatosan nyomon követi a vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint ellenőrzi a visszagyűjtött termékek további sorsát, beleértve azok megsemmisítését vagy elszállítását.
A visszahívás a következő termékeket érinti:
- PLU 620733 Mancs Őrjárat mintás kerámia bögre (230 ml),
- PLU 620734 Mancs Őrjárat mintás kerámia tál (540 ml),
- PLU 620736 Mancs Őrjárat mintás kerámia tányér (19 cm).
A termékeket a kínai Zeal Ceramics LTD Shenzen gyártotta, és a Pepco Poland Sp z o.o. közvetítésével kerültek a Pepco Hungary Kft. üzleteibe.
A szakértők felhívják a figyelmet arra, hogy a nehézfémek természetes módon is előfordulhatnak a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a környezetbe és az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek különösen veszélyesek, mivel a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a daganatos megbetegedések kockázatát.
A hatóság kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak és azok még birtokukban vannak, a továbbiakban ne használják azokat.
