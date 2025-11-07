Sorra bénulnak le az európai repülőterek, katonai válaszra készül Európa vezető hatalma

Alexander Sollfrank altábornagy, az összhaderőnemi műveleti parancsnokság vezetője és a védelmi tervezésért felelős tisztviselő azt mondta, ezek a drónellenes egységek éppen most jönnek létre.

A védelmi minisztérium csütörtök este közölte, hogy Belgium kérésére drónelhárító szakértőket küld az országba, miután megszaporodtak a drónészlelések a katonai létesítmények és a polgári repülőterek közelében. A közlemény szerint:

A légierő egy előretolt csoportja már megérkezett Belgiumba, hogy feltérképezze a helyzetet, és a belga erőkkel összehangoljon egy ideiglenes küldetést drónfelderítő és drónellenes képességekkel. A fő kontingens rövidesen követi őket.

Belgiumban az elmúlt napokban gyakorivá váltak a drónészlelések a repülőterek és a katonai bázisok felett, ami az elmúlt hónapokban Európa-szerte jelentős fennakadásokat okozott. Csütörtökön több országban – köztük Svédországban – ideiglenesen le kellett zárni repülőtereket.

Egyes tisztviselők szerint az esetek mögött Oroszország hibrid hadviselése állhat, Moszkva ugyanakkor tagad minden érintettséget.

Sollfrank műveleti biztonsági okokból nem közölt részleteket az új egységekről. Elmondta viszont, hogy a múlt hónapban Koppenhágában, az uniós csúcs idején kiküldött csapat szenzorok és ellentevékeny eszközök kombinációját alkalmazta. Szavai szerint:

Különféle rendszereink vannak a drónok felderítésére és semlegesítésére. Lehetőségünk van például átvenni egy drón irányítását, és egy kijelölt helyen leszállítani.

Hozzátette: a szakértők rendelkeznek olyan drónokkal is, amelyek hálót lőnek ki a célpont befogására, valamint olyan elfogó eszközökkel, amelyek nekicsapódva teszik működésképtelenné a drónokat.

A belgiumi Liège-ben pénteken drónészlelés miatt ideiglenesen le kellett állítani a repülőtér működését.

Ez volt a héten a második ilyen eset Belgiumban. Kedden Brüsszel és Liège repülőterei felett észlelt drónok miatt számos beérkező járatot el kellett téríteni, több indulót pedig földre kényszerítettek. A belga kormány csütörtökön rendkívüli ülést hívott össze a kulcstárcák és a biztonsági vezetők részvételével, hogy megvitassák a védelmi miniszter által összehangoltnak nevezett támadást.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images