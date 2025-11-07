  • Megjelenítés
Sorra bénulnak le az európai repülőterek, katonai válaszra készül Európa vezető hatalma
Sorra bénulnak le az európai repülőterek, katonai válaszra készül Európa vezető hatalma

A német haderő drónellenes gyorsreagálású egységeket állít fel, miután az elmúlt hetekben számos európai országban, így Németországban is gyanús drónokat észleltek. A németek szakértőket küldenek Belgiumba, ahol pénteken le kellett zárni Liège repterét egy újabb drónészlelés miatt – írja a Reuters.

Alexander Sollfrank altábornagy, az összhaderőnemi műveleti parancsnokság vezetője és a védelmi tervezésért felelős tisztviselő azt mondta, ezek a drónellenes egységek éppen most jönnek létre.

A védelmi minisztérium csütörtök este közölte, hogy Belgium kérésére drónelhárító szakértőket küld az országba, miután megszaporodtak a drónészlelések a katonai létesítmények és a polgári repülőterek közelében. A közlemény szerint:

A légierő egy előretolt csoportja már megérkezett Belgiumba, hogy feltérképezze a helyzetet, és a belga erőkkel összehangoljon egy ideiglenes küldetést drónfelderítő és drónellenes képességekkel. A fő kontingens rövidesen követi őket.

Belgiumban az elmúlt napokban gyakorivá váltak a drónészlelések a repülőterek és a katonai bázisok felett, ami az elmúlt hónapokban Európa-szerte jelentős fennakadásokat okozott. Csütörtökön több országban – köztük Svédországban – ideiglenesen le kellett zárni repülőtereket.

Végveszélybe került két fontos város, Szergaj Lavrov bukásáról pletykálnak - Híreink az ukrán frontról pénteken

Megjött a jelentés: illegális cselt használtak az oroszok a fronton - Az ukránok fordulatról beszélnek

Öt napra teljesen lekapcsolták az internetet egy országban, ezalatt szörnyű dolgok történtek – Elkezdtek kiszivárogni a kormány rémtettei

Egyes tisztviselők szerint az esetek mögött Oroszország hibrid hadviselése állhat, Moszkva ugyanakkor tagad minden érintettséget.

Sollfrank műveleti biztonsági okokból nem közölt részleteket az új egységekről. Elmondta viszont, hogy a múlt hónapban Koppenhágában, az uniós csúcs idején kiküldött csapat szenzorok és ellentevékeny eszközök kombinációját alkalmazta. Szavai szerint:

Különféle rendszereink vannak a drónok felderítésére és semlegesítésére. Lehetőségünk van például átvenni egy drón irányítását, és egy kijelölt helyen leszállítani.

Hozzátette: a szakértők rendelkeznek olyan drónokkal is, amelyek hálót lőnek ki a célpont befogására, valamint olyan elfogó eszközökkel, amelyek nekicsapódva teszik működésképtelenné a drónokat.

A belgiumi Liège-ben pénteken drónészlelés miatt ideiglenesen le kellett állítani a repülőtér működését.

Ez volt a héten a második ilyen eset Belgiumban. Kedden Brüsszel és Liège repülőterei felett észlelt drónok miatt számos beérkező járatot el kellett téríteni, több indulót pedig földre kényszerítettek. A belga kormány csütörtökön rendkívüli ülést hívott össze a kulcstárcák és a biztonsági vezetők részvételével, hogy megvitassák a védelmi miniszter által összehangoltnak nevezett támadást.

Gyanús repülő tárgyat észleltek egy holland katonai bázis felett – Akármi is volt, azonnal köddé vált

Jelentett a hírszerzés: minden jel arra utal, hogy újabb európai ország került Oroszország célkeresztjébe

Rejtélyes behatolás történt, rengeteg járatot töröltek - Budapest is érintett

Ismeretlen drón bénította meg a forgalmat Európa egyik legfontosabb repterén - Brüsszel vizsgálatot indít

Betelt a pohár, kiadták a parancsot Brüsszelben: azonnal le kell lőni a betolakodó drónokat!

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

