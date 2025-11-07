Javában zajlik a MAGA örökösödési háborúja – Kiszivárgott, mit szól a Trump lehetséges utódjának vélt nagyágyú

Rubio kijelentése jelzi, hogy már most, Donald Trump második elnöki ciklusának első évében elkezdődött az "örökösödési háború". Egy, az amerikai külügyminiszterhez közel álló forrás úgy fogalmazott:

Marco nagyon világosan beszélt: J. D. lesz a republikánus jelölt, ha így akarja.

A névtelenséget kérő forrás hozzátette:

Rubio "mindent meg fog tenni, hogy ebben támogassa az alelnököt."

Donald Trump, aki nemrég elismerte, hogy az alkotmány értelmében nemigen indulhat 2028-ban harmadjára is a Fehér Házért, több ízben Vance-t vagy Rubiót jelölte meg legvalószínűbb utódjaként. Sőt,

a múlt héten azt is felvetette, hogy akár közösen indulhatnának elnök-, illetve alelnökjelöltként.

A Fehér Házhoz közel álló harmadik forrás azt mondta a Politicónak:

A várakozás az, hogy J. D. lesz az elnökjelölt, Rubio pedig az alelnöke.

A Politico októberi felmérése szerint Vance a toronymagas favorit a 2024-es Trump-szavazók körében: 35 százalékuk őt látná legszívesebben a republikánusok következő elnökjelöltjeként. Hiába az alkotmányos megkötés, 28 százalék Trumpot választaná, Rubiót ezzel szemben mindössze 2 százalék említette saját magától az általa preferált jelöltként.

