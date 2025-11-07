  • Megjelenítés
Javában zajlik a MAGA örökösödési háborúja – Kiszivárgott, mit szól a Trump lehetséges utódjának vélt nagyágyú
Globál

Javában zajlik a MAGA örökösödési háborúja – Kiszivárgott, mit szól a Trump lehetséges utódjának vélt nagyágyú

Portfolio
Marco Rubio amerikai külügyminiszter bizalmas körben annak adott hangot, hogy J. D. Vance alelnököt tartja a 2028-as republikánus elnökjelöltség fő várományosának, és kész lenne támogatni volt szenátortársát, ha indulna – állítja kettő, a Trump-adminisztrációhoz közel álló forrás a Politico cikke alapján.

Rubio kijelentése jelzi, hogy már most, Donald Trump második elnöki ciklusának első évében elkezdődött az "örökösödési háború". Egy, az amerikai külügyminiszterhez közel álló forrás úgy fogalmazott:

Marco nagyon világosan beszélt: J. D. lesz a republikánus jelölt, ha így akarja.

A névtelenséget kérő forrás hozzátette:

Rubio "mindent meg fog tenni, hogy ebben támogassa az alelnököt."

Donald Trump, aki nemrég elismerte, hogy az alkotmány értelmében nemigen indulhat 2028-ban harmadjára is a Fehér Házért, több ízben Vance-t vagy Rubiót jelölte meg legvalószínűbb utódjaként. Sőt,

a múlt héten azt is felvetette, hogy akár közösen indulhatnának elnök-, illetve alelnökjelöltként.

A Fehér Házhoz közel álló harmadik forrás azt mondta a Politicónak:

A várakozás az, hogy J. D. lesz az elnökjelölt, Rubio pedig az alelnöke.

A Politico októberi felmérése szerint Vance a toronymagas favorit a 2024-es Trump-szavazók körében: 35 százalékuk őt látná legszívesebben a republikánusok következő elnökjelöltjeként. Hiába az alkotmányos megkötés, 28 százalék Trumpot választaná, Rubiót ezzel szemben mindössze 2 százalék említette saját magától az általa preferált jelöltként.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

