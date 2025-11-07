Amerika ősellensége megvillantotta a világ egyik legnagyobb hadihajóját: van mitől félnie Washingtonnak

Hszi Csin-ping kínai elnök szerdán részt vett a Fücsien hadrendbe állítási és zászlóátadási ceremóniáján Hajnan tartományban, majd szemlét tartott a hajón - jelentette a Hszinhua hírügynökség pénteken. Ez Kína harmadik repülőgép-hordozója, amely lapos repülőfedélzettel és elektromágneses katapultokkal rendelkezik, ami potenciálisan jóval erősebb haditengerészeti fegyverré teszi, mint Kína első két, orosz tervezésű hordozóját.
Az új hordozó jelentősen több és nehezebb fegyverzettel ellátott vadászgépet képes szállítani, mint a kisebb méretű Liaoning és Santung, amelyek rámpákat használnak a repülőgépek indításához. A hadrendbe állítást megelőző tengeri próbák során a kínai haditengerészet már tesztelte a J-35 lopakodó vadászgép hordozóra tervezett változatát, a KJ-600 korai előrejelző repülőgépet, valamint a már bevált J-15 vadászgép egy variánsát.
China's most advanced aircraft carrier Fujian, officially enters serviceThis aircraft carrier is equipped with J-35 stealth fighter jetsChina now has 3 aircraft carriers, and a 4th one is under construction pic.twitter.com/RksJNqQPcq https://t.co/RksJNqQPcq— NewsEra (@NewsEra_) November 7, 2025
Regionális katonai attasék és elemzők szerint legalább egy év kell még, mire a Fücsien teljes műveleti képességet ér el. Ben Lewis, a PLATracker nyílt forrású adatplatform alapítója szerint "az idei kilenc tengeri próba ellenére szinte teljesen új platformokkal dolgoznak". Szingapúri védelmi szakértők megfigyelték, hogy
a hivatalos felvételeken a J-15-ösök fegyverek nélkül szálltak fel a katapultokról, ami arra utal, hogy a műveletek még korai tesztfázisban vannak.
A dízel üzemanyaggal működő Fücsien hatótávolsága elmarad az amerikai nukleáris meghajtású hordozókétól, amelyek évekig képesek működni üzemanyag-utántöltés nélkül. Egyes elemzők szerint a repülőgép-hordozó 10 000 tengeri mérföld (18 520 km) megtétele után üzemanyag-utántöltést igényel, akár hajókról, akár kikötőben. A Pentagon tavaly decemberben kiadott éves jelentése Kína katonai modernizációjáról megjegyezte, hogy a Fücsien és a jövőbeli hasonló hordozók növelni fogják Kína katonai erőkivetítési képességét, részben a rendkívül specializált elektronikus hadviselési és tengeralattjáró-elhárító repülőgépek bevetésével.
Ez növelni fogja egy potenciális kínai haditengerészeti hordozó harccsoport csapásmérő erejét, amikor Kína közvetlen perifériáján túli területekre telepítik
- áll a jelentésben.
Szakértők szerint az új repülőgép-hordozó valószínűleg kulcsfontosságú belföldi propagandaszerepet fog játszani, és várhatóan részt vesz majd a Tajvan körüli hadgyakorlatokon is, bár egy esetleges tajvani konfliktusban betöltött szerepe még vitatott.
Címlapkép forrása: Wikimedia Commons
Árcsökkentésekbe kezdett az IKEA
Meg is látszik az eredményeken.
Vallott Európa atomhatalma, három éven belül NATO-háború lehet Oroszországgal
Már négy éven belül kitörhet a konfliktus.
Gyanús repülő tárgyat észleltek egy holland katonai bázis felett – Akármi is volt, azonnal köddé vált
A légiforgalmi irányítás szerint kémtevéeknységről is szó lehetett.
Budapesti békecsúcs: bejelentést tett a Kreml, megválaszolták az egyik legfontosabb kérdést
Ez Moszkva hivatalos prognózisa.
Magyarország szomszédjából figyelmeztették Trumpot: csak Putyin alá adja a lovat ezzel a döntésével
Románia visszacsinálná az amerikai csapatkivonást.
Tényleg megbukott Szergej Lavrov? Megtörte a csendet a Kreml – Ez most a valós helyzet
Moszkva hivatalosan is reagált az elmúlt napok nagy hírére.
15 éve tőzsdén az Alteo – A számok magukért beszélnek
Hatalmasat növekedett a társaság.
Megszólalt Varga Mihály a forint árfolyamáról
Héja hangvételű üzenetet küldött.
Jövőre a bankunk megmondja, hogy melyik számlával tudnánk spórolni. De mennyi lehet ez a megtakarítás?
Az MNB elvárásai alapján a bankok jövő év elején (az éves díjkimutatással együtt) tájékoztatni fogják ügyfeleiket arról, hogy van-e számukra kedvezőbb számlacsomag az adott pénzintézet
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kiváltani. Nemrég írtam egy hasonló esetről, ahol ráadásul elméletileg pénzügyileg képzett
Alapjövedelem a mesterséges intelligencia korában: szociális forradalom vagy veszélyes illúzió?
Az MI által termelt vagyon újraosztása alapjaiban formálhatná át a társadalmi-gazdasági rendszert.
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Dupla elismerés a HOLD-nál
A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.
Meddig nőhet még a magyar termékek aránya a boltokban?
Mennyire fontos ez a hazai vásárlóknak?