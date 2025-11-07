Amerika ősellensége megvillantotta a világ egyik legnagyobb hadihajóját: van mitől félnie Washingtonnak

Hszi Csin-ping kínai elnök szerdán részt vett a Fücsien hadrendbe állítási és zászlóátadási ceremóniáján Hajnan tartományban, majd szemlét tartott a hajón - jelentette a Hszinhua hírügynökség pénteken. Ez Kína harmadik repülőgép-hordozója, amely lapos repülőfedélzettel és elektromágneses katapultokkal rendelkezik, ami potenciálisan jóval erősebb haditengerészeti fegyverré teszi, mint Kína első két, orosz tervezésű hordozóját.

Az új hordozó jelentősen több és nehezebb fegyverzettel ellátott vadászgépet képes szállítani, mint a kisebb méretű Liaoning és Santung, amelyek rámpákat használnak a repülőgépek indításához. A hadrendbe állítást megelőző tengeri próbák során a kínai haditengerészet már tesztelte a J-35 lopakodó vadászgép hordozóra tervezett változatát, a KJ-600 korai előrejelző repülőgépet, valamint a már bevált J-15 vadászgép egy variánsát.

China's most advanced aircraft carrier Fujian, officially enters serviceThis aircraft carrier is equipped with J-35 stealth fighter jetsChina now has 3 aircraft carriers, and a 4th one is under construction pic.twitter.com/RksJNqQPcq https://t.co/RksJNqQPcq — NewsEra (@NewsEra_) November 7, 2025

Regionális katonai attasék és elemzők szerint legalább egy év kell még, mire a Fücsien teljes műveleti képességet ér el. Ben Lewis, a PLATracker nyílt forrású adatplatform alapítója szerint "az idei kilenc tengeri próba ellenére szinte teljesen új platformokkal dolgoznak". Szingapúri védelmi szakértők megfigyelték, hogy

a hivatalos felvételeken a J-15-ösök fegyverek nélkül szálltak fel a katapultokról, ami arra utal, hogy a műveletek még korai tesztfázisban vannak.

A dízel üzemanyaggal működő Fücsien hatótávolsága elmarad az amerikai nukleáris meghajtású hordozókétól, amelyek évekig képesek működni üzemanyag-utántöltés nélkül. Egyes elemzők szerint a repülőgép-hordozó 10 000 tengeri mérföld (18 520 km) megtétele után üzemanyag-utántöltést igényel, akár hajókról, akár kikötőben. A Pentagon tavaly decemberben kiadott éves jelentése Kína katonai modernizációjáról megjegyezte, hogy a Fücsien és a jövőbeli hasonló hordozók növelni fogják Kína katonai erőkivetítési képességét, részben a rendkívül specializált elektronikus hadviselési és tengeralattjáró-elhárító repülőgépek bevetésével.

Ez növelni fogja egy potenciális kínai haditengerészeti hordozó harccsoport csapásmérő erejét, amikor Kína közvetlen perifériáján túli területekre telepítik

- áll a jelentésben.

Szakértők szerint az új repülőgép-hordozó valószínűleg kulcsfontosságú belföldi propagandaszerepet fog játszani, és várhatóan részt vesz majd a Tajvan körüli hadgyakorlatokon is, bár egy esetleges tajvani konfliktusban betöltött szerepe még vitatott.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons