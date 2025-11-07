Komoly kifizetéseket jelentett be Brüsszel, Magyarország is örülhet

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!

Az Európai Bizottság összesen 358 millió euró támogatást ítélt meg 132 új környezet- és klímavédelmi projekt számára a LIFE program keretében.

A teljes beruházási igény 536 millió euró, amelyhez a fennmaradó részt nemzeti és helyi kormányzatok, vállalatok, civil szervezetek és köz-privát partnerségek adják hozzá.

Az uniós testület közlése szerint a kezdeményezések fontos szerepet játszanak az EU klímasemlegességi céljának elérésében, a biodiverzitás helyreállításában, a körforgásos gazdaság kiépítésében, valamint a kontinens hosszú távú ellenállóképességének növelésében.

A finanszírozott projektek négy tematikus területet fednek le. Természetvédelmi és biodiverzitási kezdeményezésekre 225 millió euró jut (ebből 147 millió az uniós támogatás), összesen 34 projekttel.

Ezek célja természetes élőhelyek és vizes élőhelyek helyreállítása, valamint veszélyeztetett állatfajok – köztük madarak, rovarok, kétéltűek és emlősök – állományainak javítása. A körforgásos gazdaság és életminőség javítása terén 31 projekt részesül támogatásban, 133 millió eurós keretből. Klímaadaptációra és -mérséklésre 19 projekt kap 96 millió eurót, míg a tiszta energiára való átmenetet 48 projekt támogatja összesen 82 millió eurós uniós hozzájárulással.

A természetvédelmi projektek között szerepel a svéd Heath LIFE program, amely 23,3 millió euróból közel 2000 hektárnyi láp- és pusztaterületet állít helyre, segítve a beporzó rovarokat, lepkéket és gyíkokat. Lengyelországban a LIFE for RIVERS 14,8 millió euróból folyó- és lápvidékeket rehabilitál, Németországban pedig a LIFE RePeat 16,6 millió eurót fordít tőzeglápok élőhelyeinek javítására. Belgiumban a LIFE ToadAlly program célja a kétéltűek állományának helyreállítása. A körforgásos gazdasági projektek között szerepel a lett LIFE RiverFlow, amely 550 kilométernyi víztestet kapcsol össze és javít, a svéd LIFE Woodmer, amely faipari hulladékból állít elő környezetbarát biopolimert, valamint a spanyol InBioSoil, amely gombákat használ szennyezett talaj tisztítására.

A klímaalkalmazkodási és -mérséklési programok között kiemelt szerepet kap a magyar LIFE COOL ZONE projekt, amely 4,3 millió euróból a hőhullámok kezelésére fejleszt innovatív megoldásokat. A projektek célja, hogy új technológiákkal és helyi alkalmazkodási intézkedésekkel mérsékeljék az extrém hőterhelés hatásait. Ausztriában az impaQt, Spanyolországban és Portugáliában pedig az I-LIBIM foglalkozik hasonló fejlesztésekkel. Franciaországban a CROPS LIFE a fenntartható mezőgazdaságot ösztönzi, Németországban pedig a LIFE SUPER EU tőzeglápok helyreállításával járul hozzá a szénmegkötéshez.

A magyarországi természetvédelmi kategóriában külön projekt is szerepel SAFEHAVENLIFE néven, amely a pannon szikes puszták és mocsarak élőhelyeinek megóvását célozza. A kezdeményezés 1038 hektárnyi mozaikos vizes élőhely helyreállítását, az inváziós fajok visszaszorítását, valamint a legeltetés újraszervezését tervezi

. Az élőhelyek fejlesztése várhatóan kedvez a térség jellegzetes madárvilágának: a gólyatöcs, a piroslábú cankó, a böjti réce és a barátréce állományának.

A monitoringot mesterséges intelligenciával támogatott drónok és hőkamerák segítik majd.

A tiszta energia átmenetét támogató projektek széles skálát fednek le a helyi energia-közösségek fejlesztésétől régi épületek felújításán át a hőszivattyús rendszerek telepítéséig. Franciaországban például a LIFE SUNACADEMY 1,2 millió eurós költségvetésből új képzési központot hoz létre a lakossági és nagyobb napelemes rendszerek szakmai támogatására. A NESOIplus program tisztaenergia-megoldásokat terjeszt az Azori-szigeteken, a Kanári-szigeteken és Martinique-on, míg a BAIL-RENOV a bérlakások energiahatékony felújítását segíti.

A LIFE program 1992 óta több mint 6500 környezetvédelmi és klímaügyi projektet finanszírozott, a mostani szakasz 2021 és 2027 között 5,43 milliárd eurós kerettel működik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images