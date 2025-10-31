  • Megjelenítés
Itt a nagy döntés a gazdagok adóztatásáról!
Itt a nagy döntés a gazdagok adóztatásáról!

A francia Nemzetgyűlés pénteken elutasította a szupergazdagokra kivetendő vagyonadó több indítványát.

A döntés több, a legvagyonosabbakat célzó javaslatot érintett, amelyek Gabriel Zucman francia közgazdász koncepciójához igazodtak.

Zucman azt szorgalmazta, hogy a 100 millió eurót meghaladó vagyonokra 2 százalékos adót vessenek ki,

ám a képviselők ezeket az indítványokat leszavazták.

