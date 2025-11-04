Balesetek és felújítások borzolják az autósok idegeit

Az M0-s autóút keleti szektorában, Pécel közelében kamion és személygépkocsi ütközött össze, ami miatt az M5-ös autópálya irányában az 51-es kilométernél a külső és középső sávot lezárták. A baleset következtében már 3 kilométeres torlódás alakult ki a helyszínen.
Az M1-es autópályán Budapest irányába Biatorbágy térségében, a 26-os és 20-as kilométerszelvények között szakaszos torlódásokra kell számítani a megnövekedett forgalom miatt.
Burkolatjavítási munkálatok zajlanak az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Inárcs térségében. A 37-es és 38-as kilométerszelvények között a külső sáv lezárása miatt több kilométeres torlódás alakult ki. A Röszke felé vezető oldalon, Ócsa közelében a 32-es kilométernél burkolatjeleket festenek, ami miatt a belső sávot lezárták, és 1-2 kilométeres araszolás tapasztalható.
Az M7-es autópálya Budapest felé vezető szakaszán, Érd térségében a 18-as és 16-os kilométerszelvények között fix terelést építenek ki. A külső és középső sáv lezárása miatt 1-2 kilométeres torlódás keletkezett.
Három személygépkocsi ütközött össze az 1-es főúton, Budaörs átkelési szakaszán. A 10-es kilométernél útszűkület mellett halad a forgalom.
A 71-es főúton, Csopak külterületén két személyautó karambolozott, a 34-es kilométernél félpályás útlezárás mellett engedik át a járműveket.
Munkálatok
Az M1-es autópályán folyamatban lévő szélesítési munkálatok miatt a Budapest felé vezető oldalon az 54-es kilométertől a 19-es kilométerig több kilométer hosszan csak a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A Hegyeshalom irányába a külső és a leállósáv használható. Fontos információ, hogy a főváros felé haladók, akik a szemközti oldal belső sávját választják, az 54-es és 19-es kilométerek közötti szakaszon sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudják igénybe venni. Az első elérhető lehajtási lehetőség az M1-es és M0-s autóút csomópontja.
Az M80-as autóutat Szentgotthárd térségében a 188-as és 190-es kilométerek között mindkét irányban lezárták, mivel az osztrák oldalon 20:00 óráig karbantartási munkálatokat végeznek. A forgalmat a 8-as főút felé terelik.
Burkolatfelújítási munkálatok kezdődtek az M2-es autóúton is, Vác térségében. A Budapest felé vezető oldalon a 45-ös és 43-as kilométerek között a belső sávot lezárták.
