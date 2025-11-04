  • Megjelenítés
Balesetek és felújítások borzolják az autósok idegeit
Balesetek és felújítások borzolják az autósok idegeit

Jelentős forgalmi fennakadások tapasztalhatók az ország több főútvonalán és autópályáján balesetek és útfelújítási munkálatok miatt. Több helyen kilométeres torlódások alakultak ki, különösen az M0-s, M1-es és M5-ös autópályákon - számolt be az Útinform.

Az M0-s autóút keleti szektorában, Pécel közelében kamion és személygépkocsi ütközött össze, ami miatt az M5-ös autópálya irányában az 51-es kilométernél a külső és középső sávot lezárták. A baleset következtében már 3 kilométeres torlódás alakult ki a helyszínen.

Az M1-es autópályán Budapest irányába Biatorbágy térségében, a 26-os és 20-as kilométerszelvények között szakaszos torlódásokra kell számítani a megnövekedett forgalom miatt.

Burkolatjavítási munkálatok zajlanak az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Inárcs térségében. A 37-es és 38-as kilométerszelvények között a külső sáv lezárása miatt több kilométeres torlódás alakult ki. A Röszke felé vezető oldalon, Ócsa közelében a 32-es kilométernél burkolatjeleket festenek, ami miatt a belső sávot lezárták, és 1-2 kilométeres araszolás tapasztalható.

Az M7-es autópálya Budapest felé vezető szakaszán, Érd térségében a 18-as és 16-os kilométerszelvények között fix terelést építenek ki. A külső és középső sáv lezárása miatt 1-2 kilométeres torlódás keletkezett.

Három személygépkocsi ütközött össze az 1-es főúton, Budaörs átkelési szakaszán. A 10-es kilométernél útszűkület mellett halad a forgalom.

A 71-es főúton, Csopak külterületén két személyautó karambolozott, a 34-es kilométernél félpályás útlezárás mellett engedik át a járműveket.

Az M1-es autópályán folyamatban lévő szélesítési munkálatok miatt a Budapest felé vezető oldalon az 54-es kilométertől a 19-es kilométerig több kilométer hosszan csak a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A Hegyeshalom irányába a külső és a leállósáv használható. Fontos információ, hogy a főváros felé haladók, akik a szemközti oldal belső sávját választják, az 54-es és 19-es kilométerek közötti szakaszon sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudják igénybe venni. Az első elérhető lehajtási lehetőség az M1-es és M0-s autóút csomópontja.

Az M80-as autóutat Szentgotthárd térségében a 188-as és 190-es kilométerek között mindkét irányban lezárták, mivel az osztrák oldalon 20:00 óráig karbantartási munkálatokat végeznek. A forgalmat a 8-as főút felé terelik.

Burkolatfelújítási munkálatok kezdődtek az M2-es autóúton is, Vác térségében. A Budapest felé vezető oldalon a 45-ös és 43-as kilométerek között a belső sávot lezárták.

