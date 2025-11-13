Fantom beruházások miatt drágul az áram: soha meg nem épülő projektek számláját fizeti a világ

A fejlesztők gyakran ugyanazt a projektet több szolgáltatónál is bejelentik, hogy a legalacsonyabb áramárat találják meg, ami úgynevezett 'fantom adatközpontok' megjelenéséhez vezet.
Ezek a tervek akkor is a hálózati csatlakozásra váró projektek sorában maradnak, amikor már nem életképesek, ami felfújt keresleti előrejelzésekhez vezet.
Az energiaipari szakértők és vállalati vezetők szerint kétségek merülnek fel az adatközpontok tényleges energiaigényével kapcsolatban a kettős számbavétel és a potenciálisan rugalmasabbá és hatékonyabbá váló energiafelhasználás miatt.
Mivel a közműszolgáltatók az új erőművek és vezetékek költségeit átháríthatják az ügyfelekre, felmerült az aggodalom, hogy a fogyasztók fizetik majd a kihasználatlan vagy alulhasznált erőművek és átviteli vonalak számláját.
Az AEP Ohio, az American Electric Power része, a múlt hónapban közel 30 százalékkal csökkentette a függőben lévő projektek listáját, mondván, hogy kiszűrte azokat az opportunista fejlesztőket, akik nem rendelkeznek megfelelő 'pénzügyi erővel' egy adatközpont megvalósításához.
A kaliforniai PG&E szolgáltató 400 megawattal csökkentette adatközpont-terveit, ami körülbelül 25 adatközpontnak vagy 250 000 háztartásnak felel meg.
Az amerikai áramárak országosan 6 százalékkal emelkedtek idén, Virginiában 13, Illinois-ban 16, Ohióban pedig 12 százalékkal. Az elektromos áram magas költsége és az adatközpontok kérdése kiemelt szerepet kapott a közelmúltbeli virginiai és new jersey-i kormányzóválasztásokon.
A PJM, az USA legnagyobb hálózatüzemeltetője figyelmeztette a szolgáltatókat, hogy vessék el a duplikált kérelmeket rejtő projekteket, Chris Wright energiaügyi miniszter pedig a spekulatív projektek visszaszorítására szólított fel.
A közműszolgáltatók szigorúbb szabályokat vezetnek be a fantom adatközpontok ellen. A nyolc legnagyobb adatközpont-csomópont szolgáltatói - köztük Virginia, Illinois és Texas - átalakítják árstruktúrájukat és szigorú feltételeket szabnak a leendő projekteknek.
A Dominion, a világ legnagyobb adatközpont-szolgáltatója új tarifacsomagot javasolt, amely 14 éves szerződésekbe zárja az adatközpontokat, amelyekben legalább 85 százalékát kell kifizetniük az átviteli és elosztási infrastruktúrának és 60 százalékát a termelési költségeknek - még akkor is, ha az adatközpontjuk soha nem épül meg.
Az adatközpont-ipar ugyanakkor óvatosságra int a jövőbeli kereslet alulbecslésével kapcsolatban, rámutatva a termelési projektek hosszú csatlakozási idejére. Aaron Tinjum, az Adatközpont Koalíció energiaügyi alelnöke szerint: 'Iparágunk megtapasztalta az alulbecslés hátrányait is, ami azt jelenti, hogy nem építünk új infrastruktúrát, amikor adatközpontok beáramlása történik.'
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
