Egy éve jogszerűtlenül működik Budapest, nagy bejelentésre készül Karácsony Gergely

Karácsony várhatóan pénteken fog tárgyalni a fővárosi frakcióvezetőkkel, hogy támogatást szerezzen mostani javaslatához. Azt még nem lehet tudni, hogy kik lesznek a jelöltek.

Tavaly a főpolgármester jobbkezét, a jelenleg főigazgatói posztot betöltő Kiss Ambrust illetve Vitézy Dávidot jelölte a pozícióra, mivel azonban a két legtöbb képviselővel rendelkező frakció, a Tisza és a Fidesz sem volt elégedett a jelölésekkel, ezért végül nem neveztek ki főpolgármester-helyettest. (A Tisza csak Vitézyt, a Fidesz egyikőjüket sem támogatta volna.)

A helyzet jogszerűtlen állapotot eredményezett.

Budapest Főváros Kormányhivatala november 12-én közölte: „A Fővárosi Ítélőtábla is megerősítette a Törvényszék korábbi döntését: a Fővárosi Önkormányzat jelenleg jogszerűtlenül működik, mivel a Közgyűlés több mint egy éve nem tett eleget törvényi kötelezettségének, és nem választott meg legalább egy főpolgármester-helyettest. A másodfokú bíróság ítélete értelmében a főpolgármesternek, annak átvételét követő 30 napon belül javaslatot kell tennie, a Fővárosi Közgyűlésnek pedig meg kell választania a főpolgármester-helyettest a Közgyűlés tagjai közül.”

Ezt az állapotot szeretné most felszámolni a fővárosi vezetés. A javaslat november 26-án kerül majd a Közgyűlés elé.

