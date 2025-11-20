Gyorsan irányt váltott a forint a váratlan adatok után

A forint csütörtök reggel is erős maradt a főbb devizákkal szemben: az euró jegyzése 381,5-382 forint közelében ingadozik, vagyis a magyar deviza lassan kétéves csúcsán jár az EUR/HUF-ban. A grafikon alapján a forint a héten eddig látványos erősödési hullámot futott, és a 381,5–382 közötti sávban stabilizálódott, ami a 2024 eleje óta nem látott erős szintet jelenti.

Reggel 8:15-kor az árfolyam 381,6-nál áll.

A dollár–forint árfolyam is viszonylag nyugodt képet mutat reggel: a USD/HUF 331,3 körül jár, az elmúlt napok volatilitása után ez mérsékelt korrekciót jelez.

A nemzetközi devizapiacon ezzel párhuzamosan tovább erősödik a dollár. A Federal Reserve legutóbbi kamatdöntéséről szóló jegyzőkönyveinek üzenete – miszerint „sok” döntéshozó már nem támogatná a decemberi kamatvágást – újabb lendületet adott a dollárerősödésnek, ami több fontos devizapárt is két-három hetes mélypontokra küldött.

Az euró 1,1510 dollárig csúszott vissza, az angol font 1,3040 közelébe gyengült.

Eközben a magyar idő szerint éjszakai-hajnali piaci hangulatot jól jelző új-zélandi dollár, valamint az ausztrál deviza hét hónapos mélypont után csak enyhén tudott korrigálni. A dollárindex átlépte a 200 napos mozgóátlagot, ami technikailag is megerősítette a trendet.

Ázsiában a jenre figyel mindenki: a japán valuta újabb tízhónapos mélypontra gyengült, miután a tokiói pénzügyi vezetők jelezték, hogy egyelőre nem tárgyaltak konkrét árfolyamvédelmi lépésekről.

A piac már a 160 jen/dollár körüli szintet tartja annak a küszöbnek, ahol a jegybank és a tokiói kormány beavatkozhatnak, különösen, ha újabb hirtelen gyengülés következik. Elemzők szerint a mostani japán árfolyammozgások spekulatív jellegűek, és a szélesedő bizonytalanság miatt egy intervenció akár „egy-két hónapra” is stabilizálhatná a jent.

A forint szempontjából a nemzetközi háttér vegyes: a dollárerősödés elvileg kedvezőtlen, de a régiós devizákhoz képest a HUF továbbra is relatív felülteljesítő. Ebben szerepet játszik, hogy a magyar deviza már hetek óta trendszerűen erősödik az euróval szemben a magas kamatoknak köszönhetően, és ezek tartását a Magyar Nemzeti Bank kommunikálta is legutóbbi kamatdöntésekor. A reggeli adatok alapján ma is maradhat, akár át is vihet az elmúlt két év legerősebb szintjeit. A befektetők egy része a stabil nemzetközi kockázati étvágyat és a kamatpályával kapcsolatos bizonytalanság csökkenését említi háttértényezőként, miközben a volatilitás továbbra is nagyobb az USD/HUF esetében.

A nap folyamán több fontos makrogazdasági adat érkezik, amelyek új irányt adhatnak a devizapiaci hangulatnak. Reggel a német termelői inflációról szóló beszámoló alakulása érkezik, délután pedig az Egyesült Államokból a friss munkanélküliségi kérelmek és a Philadelphia Fed-index jönnek. Az eurózóna fogyasztói bizalmi indexe szintén a nap második felében jelenik meg. A piaci folyamatokat most az is befolyásolja, hogy az amerikai kormányzati leállás véget ért, így a statisztikai hivatalok sorra kezdik publikálni az elmúlt hetekben elmaradt adatokat – ez a következő napokban könnyen tovább növelheti a dollár körüli volatilitást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images